Bản tin 14H: Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa mới?

Theo ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện tượng ENSO tiếp tục duy trì trạng thái trung tính từ nay đến hết năm 2017 và đầu năm 2018. Dự báo từ nay đến cuối năm 2017 còn khoảng 6-8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và chủ yếu ở khu vực giữa, nam Biển Đông. Trong số đó, dự báo sẽ có khoảng 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta và tập trung ở khu vực Trung Bộ. (Xem chi tiết)



Lúc 9h30 ngày 4/9, bảo vệ khu nhà xưởng trên Quốc lộ 1, quận Bình Tân (TP HCM) thấy khói đen cùng lửa bốc lên nghi ngút tại một nhà kho nên hô hoán. Do bên trong chứa toàn vải vụn nên ngọn lửa lan rộng, nhanh chóng bao trùm nhà xưởng, khói bốc cao hàng chục mét. Gần 100 cảnh sát cứu hỏa cùng 12 xe chữa cháy có mặt tại hiện trường ứng cứu. Hơn hai giờ sau, đám cháy được cơ bản khống chế. Do công nhân của cơ sở đang nghỉ lễ nên không có thiệt hại về người. Theo đại diện Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 150 m2 trên tổng diện tích 700 m2 của cơ sở.

Sáng ngày 4/9, ông Đặng Ngọc Anh, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết đến 17h15 ngày 3/9, lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương đã vớt được thi thể thầy giáo bị đuối nước khi câu cá trên hồ thủy lợi Phú Xuân. Trước đó, trưa 3/9, đang trong kỳ nghỉ lễ, thầy giáo Mai Hữu Tấn (54 tuổi, trú xã Xuân Quang), giáo viên Trường Tiểu học Xuân Quang 3, đến hồ thủy lợi Phú Xuân câu cá. Trong lúc câu, thấy cá lớn cắn câu kéo ra xa bờ nên ông Tấn bơi ra để vớt cá và chẳng may tử nạn. Theo thông tin từ, đội cứu hộ, cứu nạn hồ chứa nước Phú Xuân, ông Tấn bơi xa bờ gần 12 m để vớt cá, rồi bơi quay trở lại; khi còn cách bờ chừng 6 m thì bị đuối nước do kiệt sức.

Ngày 4/9, Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết đã bắt 6 người để điều tra vụ hỗn chiến khiến hai công nhân thiệt mạng ba hôm trước tại thị trấn Thới An. Theo cảnh sát, hai nạn nhân làm việc tại dự án nghỉ dưỡng ở thị trấn An Thới, huyện Phúc Quốc. Tối 1/9, họ và một số người bạn cùng quê An Giang làm trong công trình tổ chức sinh nhật. Lúc sau, mâu thuẫn xảy ra, hai thanh niên bị nhóm người lao đến truy sát, chém tử vong. Nhóm hung thủ nhanh chóng rời khỏi hiện trường, trốn trong căn trọ ở xã Đông Dương.

Tối 3/9, ông Phạm Thống (44 tuổi, quê Quảng Nam) lái ôtô giường nằm trên Quốc lộ 1A, theo hướng Bắc - Nam. Khi đến gần trạm thu phí An Dân (huyện Tuy An, Phú Yên) khoảng 100 m, xe bốc cháy dữ dội từ phía sau. Gần 20 hành khách trên xe hoảng loạn, la hét. Tài xế vội dừng ôtô, cùng mọi người tung cửa lao ra ngoài. Cảnh sát Phú Yên điều xe chuyên dụng cùng lính cứu hỏa tiếp cận, dập đám cháy. Hỏa hoạn không gây thương vong, song đã thiêu rụi xe giường nằm cùng đồ đạc của hành khách. 4 xe máy ở trong khoang ôtô cháy đen, hư hỏng.

Tối 3/9, hai nhóm thanh niên hơn 30 người xăm trổ đi trên hai ôtô và nhiều xe máy mang theo kiếm, tuýp sắt, dao, rựa... lao vào hỗn chiến ở xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước (Bình Định). Nửa giờ sau, một trong hai nhóm dùng gốc tre chặn bánh xe Innova của đối thủ đang định tẩu thoát rồi đốt khiến ôtô phát nổ lớn. Một số thanh niên bị bỏng được đưa đi cấp cứu. Những người còn lại nhanh chóng tẩu thoát. Lực lượng cứu hỏa đến dập lửa nhưng chiếc xe đã bị thiêu rụi, trong xe có nhiều hung khí. Cảnh sát cho biết đã tạm giam Nguyễn Huy (32 tuổi, ở thị xã An Nhơn) - người lái ôtô Innova và một người bị bỏng nhẹ tên Phạm Tuấn Nam (24 tuổi). Một thanh niên khác bị bỏng nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Định. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Bloomberg, phát biểu tại phiên điều trần trước quốc hội hôm nay, ông Chang Kyung-soo, giám đốc điều hành cơ quan hoạch định chính sách của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, quân đội nước này đã phát hiện dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa nữa (ICBM). “Chúng tôi tiếp tục nhận thấy những dấu hiệu Triều Tiên sắp tiến hành thêm nhiều vụ thử tên lửa đạn đạo nữa. Chúng tôi cũng dự đoán Triều Tiên có thể phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa”. Tuy nhiên quan chức này không tiết lộ phán đoán khoảng thời gian Triều Tiên sẽ tiến hành cũng như chi tiết những dấu hiệu “tố” Bình Nhưỡng sắp thử tên lửa. Bình luận trên được đưa ra một ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch hôm 3/9. Bình Nhưỡng nói đây là một vụ thử bom nhiệt hạch được thiết kế trang bị cho ICBM mới phát triển và gọi vụ thử là một "thành công hoàn hảo".



Sáng nay 4/9, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận phối hợp bắn đạn thật nhằm đáp ứng vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên một ngày trước đó. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, tên lửa Huynmooo đã nhắm chính xác được các mục tiêu chỉ định ở ngoài khơi bờ biển phía đông Hàn Quốc, mô phỏng cuộc tấn công vào mục tiêu xa, cụ thể là vào khu vực thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên Punggye-ri. (Xem chi tiết)



Tư lệnh lực lượng phòng không thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Chuẩn Tướng Farzad Esmaili cho biết, Iran đã tiến hành thử nghiệm hệ Bavar-373 mới, sản phẩm tương tự hệ thống tên lửa đất-đối-không S-300 lừng danh của Nga. Theo Chuẩn tướng Farzad Ismaili, hệ thống tên lửa Bavar-373 sẽ được chuyển giao cho lực lượng phòng không trong năm 2018-2019. (Xem chi tiết)

"Bất kỳ mối đe dọa nào đối với Mỹ hoặc vùng lãnh thổ, bao gồm cả Guam, hoặc các đồng minh của chúng tôi, sẽ bị đáp trả bằng phản ứng quân sự dữ dội - một đòn đáp trả có hiệu quả và áp đảo", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 3/9 phát biểu bên ngoài Nhà Trắng, theo Reuters. Ông Mattis nói rằng Washington không nhắm đến "sự hủy diệt hoàn toàn của một quốc gia, cụ thể là Triều Tiên. Nhưng như tôi đã nói, chúng tôi có nhiều phương án để làm vậy". Ngày 3/9, khi được hỏi liệu Mỹ có tấn công Triều Tiên hay không, Tổng thống Trump nói: "Hãy chờ xem" .

