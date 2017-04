TPO - Các chuyên gia cho rằng nhiều khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành thử hạt nhân lớn chưa từng có trong vòng 10 ngày sau khi phóng tên lửa thất bại.

ên lửa Triều Tiên tại lễ diễu binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ngày 15/4. Ảnh: Kyodo/TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (17/4), áp thấp nhiệt đới đã vượt qua khu vực miền Trung Philippines đi vào Biển Đông. Theo đó, hồi 7h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 7-8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Đến 7h ngày 18/4, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo về kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự án thép Cà Ná diễn ra hồi đầu tháng 3/2016. Ghi nhận nỗ lực kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh Ninh Thuận, Bộ Công Thương để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh này, song người đứng đầu Chính phủ nhận thấy dự án thép Cà Ná mới dừng ở mức đánh giá sơ bộ, công tác chuẩn bị dự án còn vội vàng, thông tin về dự án còn bất cập, chưa đầy đủ, toàn diện. Do đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan tạm dừng đề xuất dự án này để làm rõ một số vấn đề. (Xem chi tiết)

Theo con số vừa được Tổng cục Hải quan công bố, trong tháng Ba vừa qua, cả nước nhập khẩu hơn 11.000 ôtô nguyên chiếc các loại, tăng 39,3% so với tháng trước đó. Qua đó, đến hết tháng Ba, cả nước nhập khẩu gần 26.5000 chiếc ôtô nguyên chiếc các loại, trị giá 488 triệu USD, tăng 34,4% về lượng nhưng chỉ tăng 1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, lượng xe nhập khẩu có xuất xứ từ các quốc gia ASEAN trong 3 tháng đầu năm là 14.460 chiếc, tăng 67,6% so với cùng kỳ năm 2016. Đáng chú ý, xe có xuất xứ từ Indonesia lên tới 4.400 chiếc, gấp hơn 5 lần so với con số 833 chiếc của 3 tháng năm 2016. Xe ôtô nhập khẩu từ thị trường Ấn Độ cũng tăng mạnh với 4.800 chiếc trong 3 tháng năm nay, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước.

Khoảng hơn 5h sáng ngày 17/4, người dân phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại cơ sở may ở số 13 đường Nguyễn Thái Học, quận Tân Phú, TPHCM nên hô hoán nhau tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan bao phủ toàn bộ xưởng may rồi bén sang nhà dân bên cạnh khiến hàng chục người hốt hoảng di tản đồ đạc ra ngoài. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận Tân Phú điều động 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 1 tiếng sau đám cháy cơ bản được dập tắt. May mắn không có thương vong về người nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi gần như toàn bộ hai căn nhà cùng nhiều tài sản bên trong. (Xem chi tiết)

Khoảng 7h20 ngày 17/4, người phụ nữ khoảng 35 tuổi (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy hướng về TP Thanh Hóa. Khi đến ngã tư thị trấn Quảng Xương (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), xe máy bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc xe tải lưu thông cùng hướng. Sau cú va chạm, cả người và xe máy bị xe tải kéo lê khoảng 10 m và bị bánh xe tải cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Theo một số người dân, người phụ nữ bị xe tải cán chết là một nữ công nhân đang trên đường đi làm.

Ngày 17/4, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang làm rõ đối tượng hành hung bác sĩ Lê Quang D. (SN 1983) - Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện đa khoa Thạch Thất. Theo đó, vụ việc xảy ra khoảng 12h30 ngày 16/4 tại phòng Hành chính khoa Nhi của bệnh viện. Bác sĩ D., Trưởng kíp trực và người nhà bệnh nhi xảy ra mâu thuẫn vì lý do bệnh nhi nhập viện từ ngày 13/4 và được chẩn đoán điều trị viêm họng, tiêu chảy do virut Rota nhưng không có tiến triển. Người nhà bệnh nhi đề nghị cho chuyển lên tuyến trên điều trị, còn bác sĩ D. cho rằng bệnh nhi vẫn trong tầm kiểm soát của bệnh viện nên không cần thiết phải chuyển tuyến. Sau hồi đôi co, khi bác sĩ D. đồng ý và cúi xuống ký giấy cho chuyển lên tuyến trên thì bất ngờ bị bố của bệnh nhi dùng cốc đánh vào đầu, bất tỉnh.

Lầu Năm Góc đã điều 3 tàu sân bay tới bán đảo Triều Tiên sau vụ phóng thử tên lửa thất bại của Bình Nhưỡng, Yonhap dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc hôm nay 17/4 cho biết. Các tàu sân bay này gồm có USS Carl Vinson, USS Ronald Reagan và USS Nimitz, dự kiến đi vào vùng biển Nhật Bản vào tuần tới. Washington và Seoul đang thảo luận diễn tập quân sự chung với sự tham gia của 3 tàu sân bay này. Thông tin trên được đưa ra sau khi Triều Tiên sáng 16/4 phóng thử một tên lửa đạn đạo nhưng thất bại. Trước đó, Triều Tiên từng tuyên bố sẽ phá hủy tàu sân bay của Mỹ USS Carl Vinson khi tàu này dẫn đầu một nhóm tàu chiến tiến về bán đảo Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 17/4 đăng tải một phân tích cho biết lần đầu tiên Triều Tiên đã thành lập các lực lượng đặc nhiệm, trong một động thái rõ ràng là nhằm phô trương sức mạnh quân sự, trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang trên Bán đảo Triều Tiên. Theo phân tích, Triều Tiên đã cho ra mắt các lực lượng này tại cuộc diễu binh tổ chức ngày 15/4 vừa qua để kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Lực lượng này được đài truyền hình nhà nước Triều Tiên gọi tên sau các lực lượng Hải quân, Không quân và các lực lượng chiến lược.

Theo truyền thông quốc tế, CHDCND Triều Tiên đang quyết tâm tiến hành một vụ thử hạt nhân vào tuần tới sau khi thất bại trong nỗ lực tiến hành thử tên lửa vào rạng sáng 16/4. Theo các báo cáo, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có kế hoạch thúc đẩy kế hoạch tiến hành một vụ thử hạt nhân trong thời gian 10 ngày tới. Bình Nhưỡng không có ý định rút lui khỏi chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân bất chấp việc đang đứng trước bờ vực chiến tranh với Mỹ. Giới chuyên gia cho rằng ông Kim Jong-un sẽ chọn ngày 25/4 là ngày thử hạt nhân, đúng dịp kỷ niệm Ngày thành lập quân đội Triều Tiên. Giới chuyên gia nhận định đây sẽ là vụ phóng thử lớn chưa từng có.

Hai ứng cử viên chạy đua chức tổng thống Iran là cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad và cựu Phó Tổng thống Hamid Baghaei đang bị vướng vào các cáo buộc của tòa án và chưa rõ có được vào danh sách cuối cùng những ứng cử viên chính thức tham gia cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 19/5 tới hay không.