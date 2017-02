TPO - Ngày 10/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không có kế hoạch đưa "cuộc chiến pháp đình" liên quan đến sắc lệnh hạn chế nhập cảnh lên Tòa án Tối cao và đang xem xét ban hành một sắc lệnh mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AP)

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết ngày 11/2 không khí lạnh tăng cường, các tỉnh miền núi phía Bắc rét đậm, nhiều mây, có mưa rải rác vài nơi. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên toàn miền Bắc cả ngày lẫn đêm chìm trong giá rét. Không khí lạnh bổ sung nên nền nhiệt ban đêm tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ duy trì ở mức 13-14 độ C trong 4-5 ngày tới, tuy nhiên nhiệt độ ban ngày sẽ nhích nhẹ từ 19-23 độ C, trời hửng nắng dần.

Về tình trạng quảng cáo, rao vặt tái diễn, Chủ tịch Hà Nội cho rằng mấy năm nay ông rất băn khoăn nhưng chưa thể xử lý dứt điểm được. Người đứng đầu chính quyền Hà Nội cũng hiến kế cho Công an thành phố xử lý triệt để vấn nạn trên. Theo đó, công an phường cần cắt cử người đứng tại các ngã tư, mật phục bắt các đối tượng dán quảng cáo, rao vặt, trong một vài tháng sẽ có thay đổi đáng kể.

Lãnh đạo một công ty chuyên về kỹ thuật máy bay cũng đánh giá, máy bay Boeing 727 thuộc dòng máy bay “đồ cổ”, hầu như không còn hãng hàng không nào trên thế giới sử dụng nên giá trị khai thác không thể tính đến. Chỉ có thể dùng máy bay này làm mô hình trưng bày, đào tạo, làm quán cà phê, nhà hàng. Nếu không thì chỉ có thể làm sắt vụn…

“Việc các nhà trường tự ý cho học sinh nghỉ học là có thật, song không có bằng chứng cho thấy giáo viên tổ chức đi chùa”, bà Lê nói và cho hay dù bất kỳ lý do gì nhưng trường không dạy và học trong những ngày đó là không đúng.

Vào thời điểm trên, bà Kiều Thị Viên (65 tuổi) và con gái là Võ Thị Bé (39 tuổi) ở thôn Tĩnh Thủy, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ dùng chiếc ghe nhỏ để thả lưới bắt cá trên sông Trường Giang. Do trên sông thời điểm đó có gió lớn, chiếc ghe của hai mẹ con bà Viên đã bị lật úp, tử vong, đã tìm thấy 2 thi thể.

Nạn nhân được xác định là ông Deprat Yves Gaston, 61 tuổi, quốc tịch Pháp. Ông Deprat Yves Gaston thuê căn nhà 3 tầng tại hẻm 280 đường Lương Định Của (phường An Phú, quận 2) được 5 năm, để kinh doanh và sinh sống. Thời gian gần đây, ông có nợ người chủ vài tháng tiền nhà. Sáng 11/2, chủ nhà phát hiện người đàn ông quốc tịch Pháp đã tử vong trong tư thế treo cổ trên tầng 3 ngôi nhà.

Theo các nguồn tin, ít nhất 40 thị trấn, ngôi làng và trang trại tại Đông Aleppo đã được giải phóng. Hiện quân đội Syria đang tiến công về phía thị trấn Al-Bab từ ba hướng. Các phiến quân tại các vùng al-Bab, al-Tadef, Bazaeh và Deir Hafer sẽ khó có đường rút lui an toàn một khi các lực lượng quân đội Syria siết chặt vòng vây ở phía Nam.

Mặc dù trước đó đã gặp hai thất bại liên tiếp ở cấp tòa án liên bang, ông Trump khẳng định luật pháp đứng về phía mình. Tổng thống Mỹ cho rằng ông còn rất nhiều lựa chọn khác, bao gồm việc ký một sắc lệnh hoàn toàn mới. Tuy nhiên, ông Trump cho hay bất cứ động thái nào cũng sẽ phải đợi sang tuần tới.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra ở độ sâu 27 km, với tâm chấn nằm cách thủ phủ Surigao của tỉnh Surigao del Norte khoảng 14km về phía Tây Bắc. Đây được xem là trận động đất mạnh nhất trong lịch sử trên đảo Mindanao, kể từ sau trận động đất 6,9 độ Richter năm 1879.