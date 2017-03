Tổng thống Trump trong cuộc phỏng vấn do tạp chí Time đăng tải hôm 23/3 thừa nhận rằng ông phải thừa kế một mớ hỗn tạp từ chính quyền tiền nhiệm, đồng thời đáp trả những lời chỉ trích nhằm vào những phát ngôn gây tranh cãi của ông sau khi đặt chân tới Nhà Trắng.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Sáng 24/3, Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ cho biết: Vào khoảng 5h40 sáng cùng ngày vụ hỏa hoạn tại Công ty may Kwong Lung – Meko (KCN Trà Nóc (Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) cơ bản đã được dập tắt. Tuy vậy lửa vẫn còn âm ỉ ở các lớp trong và khói vẫn còn bốc lên nghi ngút. Nhiệt độ trong khu vực hiện trường cháy rất cao. Ước tính thiệt hại của doanh nghiệp là khoảng 6 triệu USD. Ông Lai, (người Đài Loan, Tổng giám đốc công ty) khi nhìn thấy lửa bao trùm công ty trở lại đã ngất xỉu và được đưa lên xe cấp cứu chở đi.

Thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, ở xã Cẩm Yên (Thạch Thất) có trên 100 cây xanh bị chặt hạ, trong đó có nhiều cây xanh đường kính 40 - 50cm. Cũng theo Sở Xây dựng, việc chặt hạ cây xanh với lý do đòi lại vỉa hè này thực hiện sai quy định. Mặc dù lý do được UBND xã Cẩm Yên đưa ra là giải toả hành lang an toàn giao thông, tuy nhiên, qua khảo sát thì các cây xanh bị chặt hạ đều nằm ngoài phạm vi đường bê tông 3m. Trong hồ sơ cung cấp, UBND xã không thống kê được số lượng cây xanh ảnh hưởng đến an toàn giao thông như lý do đưa ra. (Xem chi tiết)

Sáng 24/3, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 – cùng lực lượng liên ngành làm việc với đại diện tòa nhà Saigon Centre (Công ty TNHH Keppel Land Watco II-III) có trụ sở tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Lợi, về các vi phạm trật tự đô thị. Đoàn liên ngành quận 1 (TP HCM) phạt chủ tòa nhà Saigon Centre 8 triệu đồng và yêu cầu chi trả 50 triệu chi phí cưỡng chế. Đây là mức cao nhất mà quận đưa ra từ đầu chiến dịch.

Khoảng 17h45 ngày 23/3 trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), nhiều người đi xe máy, ô tô phát hiện chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng đi ngược chiều trên cầu hướng từ trung tâm thành phố Hà Nội sang phía huyện Đông Anh. Theo nhân chứng, chiếc xe tải mang BKS 20K-6961 bật xi nhan chở theo 4 người trong cabin chạy khá nhanh (khoảng 50-60km/h) trên làn đường xe máy khiến nhiều xe đang lưu thông phải nhường đường. Một cán bộ đội CSGT số 2 (CA TP Hà Nội) cho biết đơn vị sẽ kiểm tra thông tin và báo cáo về Phòng CSGT Hà Nội để tiến hành xác minh xử phạt nguội lái xe có hành vi đi ngược chiều nêu trên.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa ký công văn ngày 24/3 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang yêu cầu báo cáo trước ngày 26/3 về trường hợp ca khúc Màu hoa đỏ. Ông Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở VHTTDL Tiền Giang cho biết nguyên nhân của việc cấm lưu hành và phổ biến “Mùa hoa đỏ” là bởi ca khúc này khi được sử dụng tại các điểm kinh doanh karaoke có phần hình ảnh thể hiện chưa phù hợp với nội dung. (Xem chi tiết)

Chiều qua (ngày 23/3), lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng bất ngờ kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh tắm và giết mổ gia súc ở xóm Cổ Phương I, xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng đang lưu giữ 4.270 kg thịt lợn đông lạnh và sấy khô không đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ cơ sở là Hoàng Văn Sài (SN 1976) khai nhận, toàn bộ thực phẩm bị thu giữ là lợn thải loại, ốm, yếu hoặc đã chết, mua từ các chủ lợn xuất hàng sang Trung Quốc với giá 500 nghìn đồng/con. Số lợn này được mổ thịt đưa vào kho đông lạnh, một số được chế biến thành thịt sấy khô để chờ mang đi tiêu thụ. (Xem chi tiết)

Bị người lớn nhắc nhở kêu về nhà, 3 chị em sau đó đạp xe đến bến phà Nam Nghĩa ở gần nhà chơi, xuống kênh tắm. Lúc sau người nhà đi tìm, phát hiện 3 xe đạp trên bờ nên hô hoán, nhờ mọi người xuống kênh lặn mò. Đến tối cùng ngày, thi thể 3 cháu được tìm thấy ở gần bến phà. Nguyên nhân tử vong là do đuối nước. (Xem chi tiết)

Tài xế chiếc xe Lê Sỹ Khoa, cho biết anh phát hiện lửa cháy ở phần bánh sau nên cho xe dừng lại và dùng các biện pháp để dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa quá lớn và nhanh chóng bao trùm cả chiếc xe nên anh phải thông báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 2 xe chữa cháy và gần 20 cán bộ, chiến sỹ có mặt tại hiện trường để xử lý đám cháy. Đến 8 giờ ngày 24/3, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe cùng với số lượng sắn trên xe. Ước tính ban đầu thiệt hại khoảng 1,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Trump cũng than phiền rằng các số liệu thống kê về công ăn việc làm của người Mỹ là không chính xác, vì mặc dù các số liệu này cho thấy những dấu hiệu tích cực nhưng trên trên thực tế vẫn còn hàng triệu người Mỹ đang thất nghiệp.

Tám đối tượng gồm ba phụ nữ và năm người đàn ông đã bị bắt giữ khi cảnh sát tiến hành lục soát một số địa chỉ tại Birmingham và Đông London. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra, khám xét một số địa điểm khác ở xứ Wales, trung tâm thành phố Birmingham, một trong những nơi tập trung nhiều công dân Anh theo đạo Hồi nhất cả nước và khu vực phía Đông thủ đô London. Hàng trăm thám tử đã được huy động tham gia cuộc điều tra này.