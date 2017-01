TPO - Barack Obama ngày 17/1 đã chỉ thị cho các quan chức cấp cao phụ trách an ninh nội địa và chống khủng bố duy trì tình trạng khẩn cấp trong lễ nhậm chức tổng thống sắp tới nhằm chống lại các cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng.

Nhân viên mật vụ Mỹ gác trên Đại lộ Pennsylvania, gần Nhà Trắng ở Washington DC. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Các đơn vị được kiểm toán đã thực hiện kiến nghị xử lý tài chính của cơ quan chức năng với số tiền hơn 14.000 tỷ đồng trong đó đáng chú ý là những ông lớn trong ngành bia rượu, nước giải khát và dầu khí. Theo kết quả vừa được Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên cho biết sáng 18/1 tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2017, tính tới 31/12/2016, con số kiến nghị xử lý tài chính đã được các đơn vị thực hiện là 14.367 tỷ đồng. Mức này theo ông bằng khoảng 74,1% số kiến nghị đủ bằng chứng (19.383 tỷ đồng).

Mặc dù các thành phố năng động nhất được trải đều khắp thế giới, song hơn một nửa trong số 30 thành phố đầu tiên trong bảng xếp hạng năm 2017 là ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Điều đã trở nên rõ ràng là việc các thành phố này đang ngày càng mang tính mạng lưới và phần lớn đang phát triển vượt trội so với các nền kinh tế quốc gia của mình.

"Sở đang rà soát hết các huyện trước khi báo cáo chính thức bằng văn bản với UBND thành phố vào tháng 3. Hiện chưa có số liệu chính thức nhưng có thể nói về cơ bản thì đủ các tiêu chí. Riêng Nhà Bè thì số dân có thiếu chút ít so với quy định", lãnh đạo Sở Nội vụ cho hay.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế điều khiển ôtô tải lưu thông vượt không đúng quy định, không làm chủ tay lái dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 ngày 17/1, tại Km 99+100, Quốc lộ 20, đoạn qua địa phận huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, khiến bốn xe ôtô hư hỏng nặng, một xe lao xuống vực, giao thông bị ách tắc trong nhiều giờ liền, tuy nhiên không có thiệt hại về người.

Qua kiểm tra đã phát hiện trên xe chở gần 2 tấn giò heo, đuôi heo và đùi gà góc tư có xuất xứ từ Ba Lan và Mỹ, không có giấy tờ liên quan. Xe do tài xế Phạm Minh Tuấn, sinh năm 1981 trú tại phường Tân Phú, quận 9, ​Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển, không xuất trình được các giấy tờ theo quy định.

Đồng thời, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) đã có thông tin chính thức về vụ án giết người này. Khoảng 17h30 ngày 17/1, sau khi xảy ra va chạm giao thông, bị 3 đối tượng trên truy đuổi, Việt Anh bỏ chạy vào nhà 367 Lê Duẩn cầu cứu Phúc, và Phúc đã bị đâm tử vong tại chỗ.Đây được coi là một bước tiến quan trọng giúp lực lượng binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ trên mặt trận chống IS. Người phát ngôn của liên minh quốc tế chống IS, Đại tá John Dorrian, cho hay với sự hỗ trợ của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, liên minh này đã tiến hành 4 cuộc không kích gần Al-Bab, miền Bắc Syria và đã phá hủy nhiều mục tiêu quan trọng của IS, trong đó có các đơn vị và phương tiện chiến lược của nhóm này.Trong phiên tòa của Tòa án Liên bang ở Fort Lauderdale, ủy viên công tố Rick Del Toro cho biết đối tượng Esteban Santiago đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội trong ngày 6/1. Đặc vụ của Cục điều tra liên bang Michael Ferlazzo tham gia làm chứng cho biết Santiago đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công nhân danh IS sau khi tham gia một phòng trò chuyện trực tuyến với nhiều phần tử cực đoan khác.