Sáng nay 6/4 (tức mùng 10/3 âm lịch) - ngày chính giỗ Tổ Hùng Vương, hàng vạn người dân và du khách đã hành hương về Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) để dâng hương hoa, lễ vật tưởng niệm các Vua Hùng. Hàng loạt du khách do mặc váy ngắn, quần ngố, trang phục chưa nghiêm túc, đã bị lực lượng an ninh nhắc nhở, yêu cầu không được lên các Đền dâng hương bái Tổ.

Khoảng 23h ngày 5/4 tại ngã tư cầu vượt Nguyễn Chánh - Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy, Hà Nội, xe 4 chỗ mang biển kiểm soát Hà Nội di chuyển hướng từ Nguyễn Chánh đi Nguyễn Tuân. Khi qua đoạn cầu vượt tại ngã tư Nguyễn Chánh - Hoàng Minh Giám, chiếc xe này bất ngờ mất lái lao thẳng vào dải phân cách dưới chân cầu. Cú đâm trực diện vào dải phân cách khiến chiếc xe lộn nhào một vòng rồi tiếp đất trong tư thế lật ngửa. Tài xế trên xe may mắn cũng chỉ bị thương nhẹ.

UBND TP. Đà Nẵng cho hay vừa có văn bản đề nghị Bộ GTVT xem xét, có ý kiến thống nhất và cùng thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương thực hiện Dự án Di dời ga đường sắt Đà Nẵng. Theo đó, giai đoạn 1 sẽ xây dựng tuyến tránh qua trung tâm thành phố dài 18,26 km; cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến cũ dài 7 km; xây dựng nhà ga hành khách mới; nâng cấp ga Lệ Trạch để đảm nhận khối lượng xếp dỡ của ga Đà Nẵng hiện tại. (Xem chi tiết)

Vào khoảng 9h hôm nay (6/4), ngọn lửa bùng phát dữ dội tại một nhà kho chứa đồ nội thất ô tô trong khu đô thị mới Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều 3 xe chữa cháy, 1 xe tiếp nước đến hiện trường dập lửa. Lãnh đạo quận Cầu Giấy và phường Yên Hoà trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo việc cứu hỏa. Đến khoảng 10h hôm nay, lực lượng PCCC đã khống chế được ngọn lửa. Một đại diện lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy cho biết, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nhà kho bị cháy không có giấy phép xây dựng. Hiện UBND phường đang lập báo cáo, từ đó sẽ có biện pháp xử lý tiếp theo. (Xem chi tiết)

Ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu), cho biết, vào 9h hôm nay (6/4), một con tàu đã bị lật chìm tại cửa biển Gành Hào, khi tham gia Lễ hội nghinh Ông. Theo thông tin ban đầu, lực lượng cứu hộ đã vớt được 3 thi thể mắc kẹt trong ca- bin con tàu chìm. Tuy nhiên, nhà chức trách hiện chưa xác định được chính xác số nạn nhân. Những người dân cho biết, vào thời điểm gặp nạn, trên tàu có khoảng 80 người. Nhiều người đã thoát lên bờ sau khi tàu bị lật chìm. Ông Lương Ngọc Lân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu cho biết, vị trí tàu chìm cách cảng Gành Hào khoảng 300 mét. Lực lượng cứu hộ tỉnh Bạc Liêu và huyện Đông Hải vớt được 11 người còn sống và 3 thi thể. (Xem chi tiết)

10h30 hôm nay (6/4) tại địa bàn phường Bến Thành, quận 1, TPHCM, một người đàn ông lái xe ôm chở bà X. (48 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM) lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 theo hướng đi ngã sáu Phù Đổng. Đến đoạn qua địa bàn phường Bến Thành, bà X bất ngờ ngã từ trên xe máy xuống đường. Đúng lúc này, chiếc xe buýt mang biển số 51B – 225.35 do tài xế Nguyễn Thường T. cầm lái lao tới. Do sự việc xảy ra bất ngờ, tài xế xe buýt không kịp xử lý nên đã cán phải, làm bà X. tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)

Khoảng 8h hôm nay (6/4) tại cầu Bãi Cháy, TP. Hạ Long (Quảng Ninh). Người dân thấy một nam thanh niên lao mình từ trên cầu Bãi Cháy. Một người lái đò neo đậu gần đấy phát hiện vụ việc đã nhanh chóng ứng cứu. Nhưng khi người lái đó ra tới hiện trường, nạn nhân đã tử vong. Sau nửa tiếng, thi thể nạn nhân được đưa vào bến phà cũ (khu vực bến Đoan) để người nhà tới tiếp nhận. (Xem chi tiết)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/4 cho rằng cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria và Iraq sẽ ngắn hơn so với ước tính của nhiều người. Phát biểu trong buổi họp báo tại Nhà Trắng sau buổi tiếp Quốc vương Jordan Abdullah II, Tổng thống Trump cũng tái khẳng định cam kết tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và bảo vệ dân thường, nhấn mạnh: "Chúng ta không có lựa chọn". Liên minh quốc tế chống IS do Mỹ kêu gọi thành lập đã hoạt động hơn 2 năm rưỡi qua với thành tựu đáng kể nhất là giành lại phần lớn lãnh thổ IS chiếm đóng tại Iraq và Syria.

Ngày 6/4, các công tố viên Hàn Quốc một lần nữa đến trại giam để thẩm vấn cựu Tổng thống nước này, bà Park Geun Hye, liên quan vụ bê bối tham nhũng dẫn đến việc bà bị phế truất và bị bắt giữ. Các công tố viên đã đến nơi bà Park bị giam giữ tại thành phố Uiwang, phía Nam thủ đô Seoul, để thẩm vấn cựu lãnh đạo này. Đây là lần thứ hai bà Park bị thẩm vấn kể từ khi bà bị bắt hôm 31/3 vừa qua. Trong cuộc thẩm vấn lần thứ nhất kéo dài gần 11 tiếng tại nhà giam, cựu Tổng thống Park đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến bê bối tham nhũng làm rúng động Hàn Quốc.

Các nguồn tin quốc phòng Hàn Quốc ngày 6/4 cho biết nước này đã thử thành công một tên lửa đạn đạo mới có tầm bắn 800km, có khả năng vươn tới bất kỳ nơi nào ở Triều Tiên. Đây được coi là một cảnh báo mạnh mẽ khác của Hàn Quốc đối với Bình Nhưỡng. Vụ thử này được đánh giá là thành công. Tên lửa đã đáp ứng các yêu cầu cơ bản như sức nổ bình thường, tầm bay và bắn trúng mục tiêu.