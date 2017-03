TPO - Chính phủ Australia dự kiến triệu tập tạm thời tất cả các đại sứ của nước này trên khắp thế giới quay trở về quê hương.

Thủ tướng Malcolm Turnbull trong một lần trả lời phỏng vấn của báo giới.

Ngày 1/3, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đánh chặn siêu thanh do nước này tự chế tạo, có khả năng phá hủy tên lửa đạn đạo ở tầm thấp. Đây là lần thứ hai loại tên lửa trên được phóng thử trong chưa đầy một tháng qua và nằm trong nỗ lực đưa vào sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp của Ấn Độ.



Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Nhà vua Nhật Bản bày tỏ vui mừng trước sự phát triển hết sức tốt đẹp của quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, trong đó hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân... ngày càng được tăng cường; khẳng định mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam-Nhật Bản phù hợp với mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước. (Xem chi tiết) Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác; vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Trong đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét.Theo đó, tại Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế, đây là hiện tượng thủy triều đỏ. Tại Đà Nẵng, do không lấy mẫu sinh vật phù du nên không khẳng định được có phải thủy triều đỏ hay không. (Xem chi tiết) Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe tải lao tới tông vào chiếc xe dừng phía trước khiến phương tiện này tiếp tục lao tới tông liên hoàn vào dòng xe đang dừng tạo thành vụ tai nạn liên hoàn 6 phương tiện. Vụ va chạm khiến nhiều người hoảng loạn; 6 phương tiện hư hỏng, trong đó xe tải bị hư hỏng nặng. May mắn không có thương vong về người.Sau đó, họ thấy một người đàn ông bị cháy nên đã chạy tới giúp đỡ. Tuy nhiên, nạn nhân được xác định đã tử vong ngay sau đó. Nạn nhân được cho là nhân viên y tế của trường. Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. (Xem chi tiết) Qua công tác trinh sát nghiệp vụ, các trinh sát Đội 3 PC47 xác định Huy đang là một “đại lý” ma túy, chuyên cung cấp, bán sỉ ma túy cho các chân rết, con nghiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Huy thường xuyên bay ra Hà Nội mua lượng lớn ma túy. Sau đó, Huy sai Cường đưa ma túy vào Thành phố Hồ Chí Minh bằng tàu hỏa hoặc xe khách. Ma túy đưa từ phía Bắc vào, Huy bán sỉ lại mỗi lần 0,5kg cho các đầu mối chân rết bên dưới.Theo tuyên bố từ hai cộng hòa này, đây là biện pháp đáp trả lại lệnh phong tỏa giao thông mà Kiev áp dụng cho hai khu vực trên. Với quyết định này, các cơ quan doanh nghiệp bị “trưng dụng" không thay đổi hình thức sở hữu, song tất cả tiền đóng thuế sẽ chuyển vào ngân sách của hai cộng hòa.Tờ Sydney Morning Herald ngày 1/3 dẫn thông báo Bộ Ngoại giao Australia cho biết về quyết định trên. Theo đó, 113 nhà ngoại giao bao gồm đại sứ, cao ủy và tổng lãnh sự từ khắp nơi trên thế giới trong tháng tới sẽ quay trở về Australia. Các nhà ngoại giao cấp cao này dự kiến nhóm họp tại Canberra trong vòng 2 ngày cùng Thủ tướng Malcolm Turnbull, Ngoại trưởng Julie Bishop và Bộ trưởng Thương mại Steven Ciobo để xây dựng Sách trắng.Thượng nghị sỹ Loren Legarda cho biết sau khi nhận được Thư phê chuẩn Hiệp định Paris từ Dinh Tổng thống, Thượng viện cần sớm thông qua hiệp định trên để văn kiện này có hiệu lực tại Philippines. Dự kiến, Thượng viện sẽ sớm phê chuẩn Hiệp định Paris, từ đó sẽ cho phép Manila tiếp cận Quỹ Khí hậu xanh (GCF) hỗ trợ các nước nghèo đối phó với tình trạng nóng lên toàn cầu.