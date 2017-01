TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ đêm 15 và ngày 16/1 dự báo có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ đêm 15 và ngày 16/1 dự báo có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 độ C. Trong khi đó khu vực phía Nam xuất hiện vùng áp thấp cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 130km về phía Đông Nam. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, vùng biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Cà Mau (bao gồm vùng biển đảo Phú Quý) có mưa dông và gió giật mạnh cấp 6-8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Ngoài ra: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. (Xem chi tiết)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Nghệ An là mảnh đất truyền thống cách mạng, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các vị Anh hùng dân tộc, nhà lãnh đạo kiệt xuất và đây chính là động lực để tỉnh nỗ lực phấn đấu, phát huy tiềm năng, thế mạnh, đón bắt kịp thời những vận hội.

Đặc biệt là đưa thủ tục check-in ra bên ngoài, không cho taxi vào trong sân bay mà dùng xe buýt đưa đón hành khách từ nơi check-in vào. "Đưa đón người thân, người nhà cũng chỉ ở đấy thôi. Bây giờ cứ dồn vào đấy hết, cứ một người đi thì 10 người tiễn, một người về thì 10 người đón. Mỗi người cưỡi một chiếc taxi vào thì sân bay nào chịu nổi. Chưa nói đến taxi Uber và Grab tăng kinh khủng, nên phải tổ chức lại", ông Thăng nói.

Để thực hiện mục tiêu nói trên, các tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp quan trọng như: tăng cường công tác xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, tăng cường mở rộng tìm kiếm các thị trường mới để xuất khẩu nông sản. Mặt khác, các tỉnh cũng bắt đầu thay đổi dần cơ cấu hàng hóa xuất khẩu theo hướng tăng các mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao, có ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại tiên tiến, giảm các mặt hàng xuất khẩu nông sản dạng thô có giá trị thấp...

Hội nghị này là nhằm đem lại một thông điệp mạnh mẽ đến Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng phần lớn thế giới mong muốn hòa bình và coi giải pháp 2 nhà nước là cách tốt nhất để đạt được hòa bình trong cuộc xung đột Israel-Palestine. Thủ tướng Israel Netanyahu đã coi hội nghị này là "lừa đảo" Israel, trong khi đó chính quyền sắp tới của ông Trump không tham dự sự kiện.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời ông Ban nói: "Vì thực tế là bán đảo Triều Tiên đang trong tình trạng giống như là chiến tranh nên hành động như vậy (triển khai THAAD) của chính phủ (Hàn Quốc) là hợp lý". Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc này cho biết ông hiểu rằng việc triển khai THAAD như là một biện pháp phòng vệ, trong bối cảnh Triều Tiên đang phát triển tên lửa hạt nhân và tích lũy công nghệ tên lửa đạn đạo".

Theo Bộ Nội vụ Afghanistan, chiếc xe tải chở các dân thường trên đang trên đường từ huyện Pachiragam (Pa-chi-ra-gam) của tỉnh Nangarhar tới làng Bargholi gần đó đã đâm phải bom cài bên đường. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 3 trẻ em. Chưa có nhóm nào nhận đã gây ra vụ nổ bom này, song Bộ Nội vụ Afghanistan cáo buộc thủ phạm là "những kẻ thù của hòa bình và ổn định" - cụm từ giới chức Afghanistan thường sử dụng khi đề cập phiến quân Taliban. Bộ này cũng lên án hành động tấn công khủng bố bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất.

Các cơ quan chức năng cũng đồng thời cảnh báo người dân tham gia giao thông vì đường có băng tuyết và trơn trượt. Bão tuyết và gió mạnh cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không tại sân bay YuznoSakhalinsk (Nam Sakhalinsk) của Nga. Trong hai ngày qua, sân bay này đã phải đóng cửa ngừng hoạt động do bão tuyết ảnh hưởng tiến trình cất và hạ cánh. Tình trạng này sẽ kéo dài tới ít nhất là hết ngày 15/1.