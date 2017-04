Hai binh sĩ Nga đã thiệt mạng, một người bị thương phải nằm viện sau khi bị quân nổi dậy nã súng cối vào ở Syria.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng – Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, ngày 11/4, một số xã trên địa bàn huyện xảy ra mưa đá và lốc xoáy khiến hàng chục nhà dân, trường học bị tốc mái. Theo đó, khoảng 17h người dân tại bản Tạt Thoong, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn đang làm việc dưới trời nắng nóng, oi bức thì bỗng xuất hiện một cơn mưa rào. Sau đó, những cục đá to bằng ngón chân rơi xuống. Ngoài ra, xã Mường Lốc cũng xảy ra hiện tượng trên. Cùng thời gian, tại 3 xã Nậm Cắn, Phà Đánh, Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn xuất hiện mưa kèm theo gió lốc giật mạnh khiến 34 ngôi nhà bị tốc mái. Đặc biệt, một điểm trường ở bản Hòa Lý, xã Mỹ Lý cũng bị tốc mái, học sinh buộc phải nghỉ học để sửa chữa.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, gia đình Đoàn Thị Hương, nghi phạm người Việt trong vụ sát hại công dân Triều Tiên mang tên Kim Chol, sẽ sang Malaysia dự phiên xét xử ngày 13/4. Trước đó, phiên tòa công bố cáo trạng đối với Đoàn Thị Hương và nữ đồng phạm người Indonesia tên là Siti Aisyah diễn ra ngày 1/3. Tại đó, Hương bị cáo buộc tội giết người nhưng cô gái này khẳng định mình vô tội vì bị lừa tham gia vào một chương trình giải trí vô hại. Trong phiên tòa ngày 13/4 sắp tới, hai luật sư người Malaysia là ông Hisyam Teh Poh Teik và ông Naran Singh sẽ bào chữa cho Hương.

Hai binh sĩ Nga đã thiệt mạng, một người bị thương phải nằm viện sau khi bị quân nổi dậy nã súng cối vào ở Syria. Các quân nhân thiệt mạng là hướng dẫn viên quân sự trong một đơn vị thuộc lực lượng Syria. Đơn vị này bị trúng đạn cối của một nhóm quân nổi dậy. Bộ Quốc phòng Nga không nói rõ địa điểm và thời gian xảy ra vụ tấn công cũng như không công bố danh tính các quân nhân. Thông tin về vụ tấn công xuất hiện đầu tuần này trên báo chí Nga.

Ngày 11/4, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết các nước G7 đã thống nhất giải pháp nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 6 năm tại Syria, theo đó cho rằng không thể có giải pháp hòa bình tại Syria nếu Tổng thống Bashar al-Assad vẫn tại vị. Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp của nhóm G-7 tại Italy, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Pháp khẳng định: "Tương lai của Syria không có khả năng đi cùng với ông Bashar al-Assad". Trong khi đó, trong một tuyên bố đáng chú ý, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định các nước G7 nhất trí rằng sự thống trị của ông Assad sẽ dần chấm dứt. Ngày 11/4, Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ hy vọng các cuộc đối thoại giữa Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson tại Moskva sẽ có hiệu quả. Tuy nhiên, Nga cũng vô cùng quan ngại trước lập trường của Mỹ về vấn đề Triều Tiên, đồng thời hy vọng Mỹ không tấn công Bình Nhưỡng. Người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov cho biết lực lượng an ninh đã bắt giữ một nhóm khủng bố gồm 8 đối tượng đến từ Trung Á, có liên quan đến vụ đánh bom tại nhà ga tàu điện ngầm ở thành phố St. Petersburg. Ông Bortnikov nhấn mạnh trong số 8 đối tượng trên, 6 người bị bắt ở Moskva và 2 người bị bắt ở St. Petersburg. Lực lượng an ninh cũng đã thu giữ một lượng lớn vũ khí và đạn dược trong vụ bắt giữ này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, nền kinh tế vỉa hè quan trọng, thành phố không cấm người dân kinh doanh mà chỉ yêu cầu người dân làm kinh tế trên vỉa hè phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, trong đó quy định chỉ rõ những phạm vi nào được kinh doanh, phạm vi nào thì không được kinh doanh. (Xem chi tiết) Vị trí đặt cột mốc được đề xuất tại khu vực đồng hồ hoa hiện nay (ngã tư Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng). Theo ông Tiến, cơ quan chức năng sẽ xem xét việc thi tuyển thiết kế mô hình cột mốc số 0 để công trình mang đậm ý nghĩa văn hóa. Ngoài ra, các bên liên quan cần thống nhất cột mốc này xác định tọa độ của quốc gia hay tọa độ của Thủ đô Hà Nội. Trước đó năm 2009 và 2012, PGS Hà Đình Đức đã đề xuất ý tưởng đặt cột mốc km số 0 ở hồ Hoàn Kiếm, song cả hai lần đều không thấy cơ quan chức năng phản hồi. Mới đây, ông được biết UBND TP Hà Nội đã giao cho các cơ quan nghiên cứu ý tưởng của ông.Vụ tai nạn khiến chiếc xe con bị bẹp nát và hai người ngồi trong xe là anh Lê Hồng Cương, SN 1964 (lái xe) hiện là quyền trưởng Phòng Khảo thí Kiểm định Chất lượng và chị Nguyễn Thị Định, SN 1974 là Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, kiêm Kế toán trưởng của Trường Cao Sư phạm Nam Định tử vong tại chỗ. Được biết cả hai nạn nhân đều đang sinh sống tại TP Nam Định. (Xem chi tiết) Theo đó, đối tượng Nguyễn Trọng Phương (37 tuổi, trú ở Ba Đình, Hà Nội) bị khởi tố về tội 'Khủng bố', còn đối tượng Trần Anh Thuận (36 tuổi, ở Bắc Ninh) bị khởi tố về tội 'Không tố giác tội phạm'. Hai đối tượng này đã bị bắt giữ vào ngày 1/4 và đã khai nhận là người của một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khai thác cát song không phải người thuộc công ty nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu, tỉnh Bắc Ninh. Động cơ của việc nhắn tin đe doạ lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh là để gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác cát trên địa bàn và tranh giành bến bãi. (Xem chi tiết)