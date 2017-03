TPO - Ngày 6/3, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết một người lính của nước này đã bị giết tại khu vực gần thành phố cổ Palmyra của Syria.

Lính Nga tham gia dò mìn tại thành phố cổ Palmyra. (Nguồn: PressTV)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày mai 8/3, Bắc bộ nhiều mây, có mưa rải rác, nhiệt độ từ 15-25 độ C, có nơi xuống 13 độ C, trời rét. Miền Trung trời nắng, nhiệt độ từ 20-31 độ C. Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ từ 22-34 độ C.

Khoảng 10 phút sau, người dân nhìn thấy ống khói của nhà máy phun lửa và khói dày đặc ra xung quanh. Hiện công an huyện Tuy Phong cùng lực lượng PCCC của tỉnh Bình Thuận đã có mặt tại khu vực nhà máy. Hiện trường vụ việc đã được lực lượng bảo vệ nhà máy và công an phong toả.

Lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, sáng nay công an quận đã phối hợp với lực lượng chức năng đã vận động, tuyên truyền và yêu cầu các cá nhân trông xe ở các bãi này di chuyển xe khỏi bãi, đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn quận.

Về danh tính cụ thể những cá nhân, tổ chức gây khó khăn cho việc lắp đặt nhà vệ sinh, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục thông tin: “ tôi đã báo cáo Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung về việc một số phường, cá nhân, tổ chức, cơ quan phản đối, Chủ tịch đã giao, trong đợt tới, những đơn vị cố tình phản đối thì Sở Xây dựng không cần phải hỏi vì đã nhất trí với quận rồi, không một cá nhân nào cản trở được, công ty Vinasing cứ thế thực hiện”.

Bộ Công Thương cho rằng, việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Một số cơ quan còn nể nang, chưa mạnh dạn đánh giá đúng chất lượng thực sự của đội ngũ công viên chức. Vì vậy không đủ cơ sở để xác định đối tượng tinh giản biên chế do năng lực hạn chế hoặc không hoàn thành nhiệm vụ dẫn đến tinh giản biên chế còn chậm.

Khi đến đoạn qua xã Bình Hải (huyện Thăng Bình) thì anh Chung bị mất lái, chiếc xe lật nhiều vòng rồi văng vào lề đường. Ngồi trên xe có chị Đỗ Thị Phương Loan (32 tuổi) và anh Đinh Văn Zôn (27 tuổi). Vụ tai nạn khiến anh Chung tử vong tại chỗ, hai người đi cùng xe bị thương nặng. Tại hiện trường, xe đông lạnh chổng bánh lên trời, nhiều bộ phận bị hư hỏng, hải sản vương vãi khắp nơi.

Theo ông Trần Ngọc Tụ, Chi Cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm TP Hà Nội, có 3 người bị ngộ độc sau khi uống rượu ở các quán ăn (bún ngan, quán phở…) trên địa bàn quận Đống Đa. Trong hơn một tuần qua, Sở Y tế, Sở Công Thương, các quận/huyện/thị xã của Hà Nội đã kiểm tra 200 cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu. 25 mẫu rượu được lấy để xét nghiệm, gần 2.000 lít rượu không rõ nguồn gốc bị niêm phong, xử phạt 18 cơ sở. Kết quả kiểm nghiệm mẫu rượu lấy tại một quán cơm ở phường Mộ Lao có hàm lượng cồn công nghiệp methanol lên đến 202.475 mg/l gấp hơn 2.000 tiêu chuẩn cho phép.

Luật sư Phạm Công Út, Đoàn Luật sư TP.HCM – người hỗ trợ pháp lý miễn phí cho ông Nén cho biết theo quy định, sau 15 ngày kể từ khi nhận được quyết định bồi thường, nếu ông Nén không khiếu nại gì thì sẽ nhận được số tiền trên.

Quân nhân Artyom Gorbunov đang làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ một nhóm cố vấn quân sự Nga ở gần Palmyra trong ngày 2/3 khi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tổ chức tấn công. Anh đã hy sinh khi chiến đấu chống lại những kẻ này. Đây là quân nhân Nga thứ 28 tử trận tại Syria. Cùng ngày, báo chí Nga cho biết một người lính khác có tên Ivan Slyshkin cũng thiệt mạng khi chiến đấu ở Syria. Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Nga sau đó nói rằng Slyshkin không ở trong quân ngũ vào thời điểm anh bị giết.