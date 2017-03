TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Mai Thị Hương (sinh năm 1969, trú ở tổ 17 phường Thạch Bàn, quận Long Biên) để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay (24/3), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, từ gần sáng và ngày mai (25/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Ngày 26/3 không khí lạnh được tăng cường thêm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày 25-26/3 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ chiều 25/3 đến 27/3 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. (Xem chi tiết)

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thông báo khoảng 15h chiều 24/3, trên radar Nhà Bè xuất hiện vùng mây có cường độ mạnh ở khu vực tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian tới, nó tiếp tục gây mưa, dông cho khu vực tỉnh Đồng Nai và có xu hướng lan rộng sang các vùng lân cận như Bình Dương, TP.HCM. Thời gian mưa, dông ngắn nhưng có thể xảy ra gió giật mạnh. Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo chiều và tối 25/3, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Ngày 24/3, đoàn công tác của Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An đã về xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác phòng chống bệnh dại sau khi nhận thông tin có 53 người trong xã này nghi bị chó dại cắn, trong đó có một bé trai 4 tuổi đã tử vong. Trước đó, ngày 17/1, bé L.V.H. (4 tuổi, ngụ xóm Nam Sơn, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương) bị chó nhà cắn. Sau đó gia đình đưa bé H. đến một thầy lang ở TX Cửa Lò để chữa bệnh. Tuy nhiên đến ngày 19/3, H. lên cơn dại có các biểu hiện sốt, ăn ít, sợ nước, sợ gió… được đưa đi bệnh viện cứu chữa nhưng không qua khỏi và tử vong ngày 23/3.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Mai Thị Hương (sinh năm 1969, trú ở tổ 17 phường Thạch Bàn, quận Long Biên) để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó vào khoảng 9 giờ ngày 22/3, tổ công tác Ủy ban Nhân dân và Công an phường Thạch Bàn đến các hộ kinh doanh buôn bán vi phạm trật tự đô thị tại tổ 17 để ký cam kết không vi phạm trật tự đô thị. Khi đến hộ của Mai Thị Hương, người phụ nữ này không chấp hành, có lời nói lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Anh Đàm Văn Duy, cán bộ đô thị phường Thạch Bàn lập biên bản ký cam kết nhưng Hương không ký, giật lấy rồi vò nát. Anh Duy lấy lại biên bản đã bị Hương dùng bút bi đâm vào môi trên bên phải gây chảy máu. Lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế, đưa Mai Thị Hương về cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Ngày 24/3, sau khi phát hiện ở Lộc Vĩnh, thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) xuất hiện dải nước biển màu vàng, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên-Huế đã kiểm tra hiện trường và lấy mẫu để phân tích. Tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ công bố sớm nhất kết quả cho người dân biết để yên tâm sản xuất và đánh bắt trên biển. Trước đó, ngày 23/3, người dân trong vùng phát hiện chất lạ màu vàng (vàng cam) bao phủ một vùng biển Lăng Cô, Thừa Thiên-Huế. Tình trạng nước màu vàng lạ xuất hiện nhiều nhất ở xã Lộc Vĩnh, gần cảng Chân Mây-Lăng Cô, sờ vào thấy nhờn. Những người lớn tuổi ở đây cho biết, khu vực này có dải nước màu đỏ xuất hiện nhiều lần nhưng đây là lần đầu thấy nước màu vàng.

Chiều 24/3, nguồn tin từ Tòa án nhân dân huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết, bà D (vợ Chánh tòa hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai) đã bị sát hại. Thông tin ban đầu, sáng ngày 24/3, người dân phát hiện thi thể bà D tại một ngôi nhà ở thôn 6, xã Ia Blang. Cơ quan công an vào cuộc đã tiến hành khoanh vùng và đang tạm giữ 1 nghi can để đấu tranh. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể nạn nhân để gia đình đưa về an táng. (Xem chi tiết)

Sau khi có công văn của Cục NTBD yêu cầu Sở VHTTDL Tiền Giang báo cáo gấp về trường hợp cấm hát và lưu hành ca khúc “Màu hoa đỏ”, ông Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở VHTTDL Tiền Giang đã thông tin cho báo chí. Ông Đảm thừa nhận, do bộ phận nghiệp vụ tham mưu của Sở nói không rõ ý nên mới gây hiểu nhầm. Bản thân ông là người ký văn bản cũng có thiếu sót nên sẽ rút kinh nghiệm. Ông Đảm cũng cho biết thêm, ông đã làm văn bản giải trình gửi đến Tỉnh ủy - UBND tỉnh Tiền Giang và Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch), đồng thời ông cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình cố nhạc sĩ Thuận Yến và những người liên quan. (Xem chi tiết)

Cơ quan nhân quyền hàng đầu của Liên hợp quốc ngày 24/3 đã nhất trí đẩy mạnh cuộc điều tra về những vi phạm nhân quyền tại Triều Tiên. Diễn đàn Geneva gồm 47 nước thành viên đã thông qua một nghị quyết, do Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) đưa ra và được Mỹ ủng hộ, vào ngày cuối của kỳ họp kéo dài 4 tuần mà không cần thông qua bỏ phiếu. Phái đoàn Triều Tiên đã tẩy chay cuộc họp kể trên.

Đúng 1 tháng nữa cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sẽ diễn ra, song thời điểm hiện nay vẫn có tới 43% cử tri còn do dự trong việc bỏ phiếu cho ứng cử viên nào trong 5 người sẽ tham gia vòng 1 bầu cử tổng thống Pháp dự kiến diễn ra ngày 23/4 tới. Theo các kết quả thăm dò mới nhất, ứng cử viên trung dung Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen - Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc (FN) được dự báo là hai người sẽ giành được số phiếu ủng hộ cao nhất trong vòng 1 bầu cử sắp tới và sau đó, ông Macron sẽ dễ dàng chiến thắng trước bà Le Pen trong vòng 2 bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 7/5.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer, Tổng thống Donald Trump đã gọi điện lúc nửa đêm, mắng mỏ một số quan chức sau khi dự luật y tế mới bị hoãn. Những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong việc nhanh chóng thay đổi dự luật y tế Obamacare của người tiền nhiệm dường như đã thất bại khi tối 23/3 (tức sáng sớm 24/3 giờ Việt Nam) các lãnh đạo đảng Cộng hòa của ông Trump đã họp kín và quyết định hoãn bỏ phiếu thông qua dự luật chăm sóc y tế mới. (Xem chi tiết)