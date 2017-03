TPO - Ngày 10/3, một số hãng hàng không đã cắt giảm những chuyến bay giữa Trung Quốc và Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước kể từ khi Seoul có kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Bắc Kinh.

Máy bay của Hãng hàng không China Eastern Airlines tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhận định về thời tiết đêm 10, ngày 11/3, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày mai (11/3), các khu vực trên cả nước đều có nắng. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, xuất hiện sương mù vào sáng sớm. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ từ 18-24 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ nắng mạnh, với nhiệt độ dao động từ 17 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Theo nhiều người dân quanh đó, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, vào giờ tan tầm đi làm về, mọi người đã thấy một cột khói đen bốc cao hàng km từ ​kho phế liệu trên theo chiều gió hướng về Trung tâm hành chính Bình Dương. Khoảng 17 giờ, 10 xe chữa cháy và hàng chục chiến sỹ đã có mặt tại hiện trường khống chế ngọn lửa, không cho đám cháy lan sang nhà người dân xung quanh. Vụ cháy không có thiệt hại về người.

Hai nạn nhân bị bỏng nặng do điện phóng trúng người và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Thủ Đức, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Chiều 10/3, một trong hai nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng khó khăn.

Ông Đợi bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. Sau khi gây án, đối tượng Trương Văn Ai đã bỏ chạy về nhà và khóa cửa không chịu gặp ai; sử dụng hung khí tự chế để chống lại lực lượng Công an và dọa giết những ai xông vào. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khống chế được Trương Văn Ai và đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Dương Tấn Hiển–Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, Cần Thơ cho biết, việc đầu tiên là tuyên truyền cho người dân, các hộ kinh doanh mua bán ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường và tự tháo dỡ những vật dụng lấn chiếm vỉa hè. Nếu các hộ không thực hiện, chính quyền thì sẽ xử lý hành chính, cưỡng chế.

Tất cả các bệnh nhân đều có chỉ định lọc máu để thải trừ methanol, toan chuyển hóa nặng, trong đó có 3 bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy. Trước đó, nhân ngày 8/3, nhóm bạn này đã mua khoảng 1,5 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ (không có nhãn mác) về phòng trọ tại Nhân Hòa (Trung Kính) để liên hoan, ăn uống lai rai từ trưa đến 12 giờ đêm ngày 8/3, sau đó ngộ độc và phải đi cấp cứu.

Khi đến đoạn đường trên, xe 7 chỗ bất ngờ đâm vào đuôi xe tải biển kiểm soát 94C-028.80 đang đỗ bên lề đường cùng chiều. Cú đâm mạnh khiến hai xe hư hỏng nặng, dính chặt vào nhau, 6 người trên xe khách đều bị thương, trong đó một cô bé khoảng 16 tuổi bị gãy chân, lái xe và những người khác đều bị thương khá nặng. Người dân bên đường kịp thời phá cửa xe đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Tình trạng gián đoạn hàng không tại các sân bay ở Berlin bắt đầu khoảng 3 giờ GMT (10 giờ sáng Hà Nội) ngày 10/3 và dự kiến sẽ kéo dài trong 1 ngày, khiến hầu hết các chuyến bay bị hoãn và hành khách mắc kẹt tại sân bay.

Trước đó, giới chức Trung Quốc được cho là đã ra lệnh cho các hãng lữ hành trong nước ngừng bán các chương trình du lịch cho các công dân Trung Quốc muốn thăm Hàn Quốc.