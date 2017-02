TPO - Có đến 15.000 người mất nhà cửa và một số người bị thương sau khi một vụ cháy lớn xảy ra tại khu "nhà ổ chuột" đông dân ở thủ đô Manila của Philippines, thiêu rụi hàng nghìn ngôi nhà và buộc nhiều cư dân phải sơ tán.

Nhân viên cứu hỏa và người dân địa phương nỗ lực khống chế đám cháy dữ dội tại một khu dân cư nghèo ở khu vực ngoại ô thủ đô Manila. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, chiều nay (8/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết các tỉnh vùng núi phía Bắc gây ra có mưa rào và có nơi có dông. Từ ngày 9-11/2, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 13-16 độ C, trung du và vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C (khu vực độ cao trên 1500m có nhiệt độ thấp nhất dưới 5 độ C). (Xem chi tiết)

Theo nội dung báo cáo của Cục chống tham nhũng, qua tổng hợp báo cáo chưa đầy đủ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng Cty 91, thì chưa phát hiện trường hợp nào sử dụng tiền, tài sản công không đúng quy định, lãng phí. Đồng thời chưa phát hiện trường hợp tặng quà, nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Theo ông Tuấn, lý do Bình Dương xây được căn hộ trên bởi xây dựng ở đây không tốn chi phí giải tỏa mặt bằng, đầu tư hạ tầng. Ngoài ra, chi phí hạ tầng không tính vào giá nhà nên mới có giá 100 triệu đồng/căn. Ông Tuấn cho rằng, ở TPHCM có thể xây nhà ở xã hội 100 triệu đồng/căn nhưng rất ít. Nếu được thì chỉ ở hai vị trí thuộc phường Hiệp Bình Phước và phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

Toàn huyện có 297 hộ nuôi, với hơn 151 ha hồ nuôi trồng thủy sản ở 4 xã bị ảnh hưởng là Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng và Triệu Độ. Người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển ở các địa phương này sẽ được nhận tiền bồi thường là hơn 38,760 tỷ đồng.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021). Với 100% đại biểu nhất trí, ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020 đã trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021.Trước đó vào tối ngày 7/2, bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột tiếp nhận 16 trường hợp (trong đó có 3 trẻ em) ở buôn Ea Nao A, xã Ea Tu nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị nôn ói nhiều lần, hoảng loạn, la hét. Theo lời kể của bệnh nhân Y Thinh Byă, chiều 7/2 anh cùng nhiều người khác trong buôn mua thịt heo về làm gỏi với ruột cây chuối.

Lái xe cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng kể trên. Trên xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29C-741.81 vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 268kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp lệ. Xe ôtô tải khác mang biển kiểm soát 29C-223.55 vận chuyển 110kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp lệ.

Sáng cùng ngày, ông Hùng điều khiển xe máy múc, đang múc đất tại lò gạch ở buôn Kon Wang, xã Ea Yiêng thì bất ngờ xe bị lật, đè ông chết tại chỗ.

Một thiết bị nổ đã được kích hoạt và vụ nổ diễn ra khiến Givi thiệt mạng. Giới chức DPR đã gọi đây là một "hành động khủng bố" và khẳng định sẽ làm tất cả những gì có thể để tìm kẻ đứng sau vụ việc. Givi là nạn nhân mới nhất của những vụ ám sát kiểu này. Đầu tuần qua, viên đại tá Oleg Anashtenko của Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng cũng thiệt mạng khi chiếc xe của ông phát nổ.

Hỏa hoạn bùng phát tại khu nhà ổ chuột tối 7/2 và kéo dài trong khoảng 10 giờ đồng hồ. Hàng trăm lính cứu hỏa từ khắp thủ đô Manila đã đến hiện trường và phun nước lên những mái tôn ọp ẹp nhằm khống chế ngọn lửa. Một quan chức điều tra nguyên nhân vụ cháy ngày 8/2 cho biết 4 người bị thương và khoảng 3.200 nhà bị thiêu trụi.