TPO - Khoảng 12 giờ 45 phút ngày 29/1, trên sông Cái Bé thuộc xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (gần cảng cá Tắc Cậu) đã xảy ra vụ cháy hai tàu cá gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Cả hai chiếc tàu đều là tàu đánh bắt xa bờ, có công suất lớn, ngọn lửa ngày một bốc cao. Khoảng 17 giờ cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt, cả hai chiếc tàu cá bị thiệt hại 80-90%.

Khoảng 9h ngày 29/1, tức ngày mùng 2 tết Đinh Dậu 2017, cầu Rạch Miễu (nối tỉnh Bến Tre - Tiền Giang) lại xảy ra vụ kẹt xe nghiêm trọng trong hàng giờ đồng hồ, kéo dài gần 10km về cả hai hướng. Nguyên nhân vụ kẹt xe là do lượng khách đi du xuân đông, trong khi cầu hẹp nên không đáp ứng được nhu cầu. Đến 13h cùng ngày, tình trạng kẹt xe vẫn tiếp tục diễn ra.

Đa số các hành khách cất cánh trong ngày này đều là những người phải làm việc dịp Tết ở TPHCM và trở về quê ăn Tết muộn cùng gia đình. Tại quầy làm thủ tục của các hãng hàng không có khá đông hành khách nhưng không xảy ra ùn ứ như dịp cao điểm trước Tết. Tuy nhiên, ở khu vực nhà chờ phía sau cửa An ninh, rất đông người nằm, ngồi la liệt ở các dãy ghế để chờ đến giờ lên máy bay.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1.358 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc Nhà nước 502 triệu đồng, tạm giữ 2 xe ôtô, 546 xe môtô, tước 40 giấy phép lái xe các loại.

Đêm và sáng trời lạnh, độ ẩm từ 55​-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Khu vực Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22​-25 độ C, cao nhất từ 29​-32 độ C.

UBND thành phố giao Sở TNMT rà soát, trên cơ sở tình hình thực tiễn về công tác đấu giá quyền sử dụng đất, nắm bắt các quy định của Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực từ 1/7/2017, để bổ sung và hoàn thiện dự thảo quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố trước ngày 8/2/2017.

Trường đua phức hợp Đại Nam được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 60-70 ha, gồm đua ngựa, đua chó, đua môtô phân khối lớn, đua xe địa hình, đua mô tô nước với đường đua thiết kế có chiều dài khoảng 1,5km theo tiêu chuẩn quốc tế. Khu vực khán đài được xây dựng theo hình thức module có thể phục vụ 50.000 người. Tuỳ thời điểm có thể tháo ráp nhanh chóng, dễ dàng. Tổng chi phí cho dự án này ước tính khoảng 100 triệu USD (hơn 2.000 tỷ đồng).

Phán quyết khẩn cấp nói trên có hiệu lực trên toàn quốc, được đưa ra ngay sau khi Liên đoàn vì các quyền lợi dân sự Mỹ đệ đơn kiến nghị về sắc lệnh hành chính của Tổng thống Trump liên quan vấn đề tiếp nhận người tị nạn. Đơn kiến nghị nhằm đòi quyền lợi cho những người tị nạn và yêu cầu trả tự do cho những hành khách bị bắt giữ tại các sân bay ngay sau khi sắc lệnh gây tranh cãi của Tổng thống Trump có hiệu lực.Thủ tướng Merkel tin rằng ngay cả khi cần thiết, cuộc chiến mang tính quyết định chống chủ nghĩa khủng bố không biện minh cho việc nghi ngờ toàn bộ những người có lai lịch hoặc đức tin cụ thể". Bên cạnh đó, ông Seibert cũng nói rằng Berlin sẽ xem xét hậu quả của lệnh cấm trên đối với những công dân Đức mang hai quốc tịch và sẽ bảo vệ lợi ích của họ nếu cần thiết.