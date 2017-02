Hơn 323 tỷ đồng là tổng vốn đầu tư thực hiện dự án Cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở ở Thành phố Hồ Chí Minh vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định. Nguồn vốn đầu tư trên được sử dụng chủ yếu từ vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản với khoảng 300 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến hết năm 2020.

Theo thượng tá Khôi, bước đầu cơ quan CSĐT xác định vụ nổ xe khách là do vật liệu nổ gây nên. Hiện tại Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ và xác minh nguồn gốc vật liệu nổ. (Xem chi tiết) mang biển Thanh Hóa, do tài xế Đỗ Văn Chất (37 tuổi, quê huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cầm lái hướng ngược lại. Tai nạn khiến tài xế Vinh tử vong tại chỗ, thi thể kẹt trong cabin. Hai hành khách trên xe biển Đà Nẵng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

“Qua kiểm tra, không phát hiện thấy em nào có triệu chứng của bệnh viêm cầu thận, một em bị sốt nhưng không có dấu hiệu bệnh này, còn kết quả xét nghiệm thì sẽ có trong vài ba ngày tới. Để ngăn chặn dịch bệnh, ngành Y tế Nghệ An đã cấp phát cho mỗi học sinh tại xã Hạnh Dịch 2 triệu đơn vị kháng sinh”, ông Hoàng Văn Hảo cho hay. (Xem chi tiết) Theo ông Du, quận Lê Chân đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT, Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội cùng vào cuộc xác minh. Hiện Trường mầm non K. đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô giáo bị “tố” dội nước vào đầu học sinh mầm non để tường trình sự việc.Đặc biệt hơn, Thống đốc Choi Moon-Sun còn nhận Xuân Trường làm cháu nuôi và bày tỏ mong muốn một ngày nào đó các thành viên của gia đình Xuân Trường có mặt tại Hàn Quốc để chứng kiến cầu thủ này thi đấu trong màu áo Gangwon FC. (Xem chi tiết) Hãng tin Sputnik dẫn nguồn tin trong quân đội Syria xác nhận về sự việc trên. Theo đó, chiến đấu cơ Israel đột ngột "ra đòn" nhắm vào vị trí quân đội chính phủ Syria tại khu vực Jard Nalhleh thuộc dãy núi Qalamoun, lân cận biên giới giữa nước này và Lebanon. Hiện thông tin về số người thương vong chưa được xác định. Trong khi đó, tờ The Daily Star đưa tin chiến đấu cơ Israel đã thực hiện cuộc tấn công vào thời điểm khoảng 3 giờ sáng. Tờ báo Haaretz (Israel) trích dẫn lời người đứng đầu tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, ông Rami Abdel-Rahman cho biết chiến đấu cơ Israel đã phóng ít nhất 6 quả rocket.

Ít nhất 7 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong một vụ nổ bom xảy ra tại khu vực chợ Defence ở thành phố Lahore, phía Đông Pakistan. Thông tin ban đầu trên kênh truyền hình Geo News của Pakistan cho biết một thiết bị phát điện đã phát nổ song các thông tin tại hiện trường dựa trên mức độ thiệt hại tại hiện trường thì cho rằng một quả bom đã phát nổ. Ông Nayab Haider, người phát ngôn của cảnh sát tỉnh Punjab, cũng khẳng định rằng "đó là một vụ tấn công bằng bom."