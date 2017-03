TPO - Thời gian qua, các phương tiện truyền thông đại chúng đã phản ảnh khá nhiều vụ việc một người đàn ông bị tố cáo nhiều lần có hành vi dâm ô bé gái tại khu chung cư Lakeside Vũng Tàu (phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thời gian qua, các phương tiện truyền thông đại chúng đã phán ảnh khá nhiều vụ việc một người đàn ông bị tố cáo nhiều lần có hành vi dâm ô bé gái tại khu chung cư Lakeside Vũng Tàu (phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vũng Tàu đã có quyết định khởi tố vụ án xâm hại tình dục trẻ em tại chung cư Lakeside Vũng Tàu... Tuy nhiên, đã hơn 6 tháng kể từ khi có quyết định khởi tố vụ án, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để. Trước vụ việc này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yêu cầu Lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp, điều tra sớm làm rõ và có kết luận về vụ việc này.

Bắc Bộ độ ẩm lên tới trên 90%, nhiệt độ từ 20-26 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng mạnh với nhiệt độ dao động từ 17-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Nhằm tận dụng sức ảnh hưởng dự án phim có mức đầu tư cao và được công chúng toàn cầu chờ đợi, Bộ VHTT&DL đề nghị UBND TP Hà Nội hỗ trợ dựng phối cảnh 3D cảnh bộ phim tại một điểm nổi bật trên phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, thời gian dựng đến hết ngày 5/4/2017.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu Khu kinh tế Nghi Sơn bao gồm: Toàn bộ diện tích Khu kinh tế Nghi Sơn cũ; phần diện tích còn lại của huyện Tĩnh Gia; 3 xã Yên Mỹ, Công Bình, Công Chính (thuộc huyện Nông Cống) và 3 xã Thanh Tân, Thanh Kỳ, Yên Lạc (thuộc huyện Như Thanh) có tổng diện tích 106.000 ha.

Một nhóm 4 học sinh tiểu học rủ nhau đi chơi cạnh mé vàm kênh Đốc Vàng Hạ, phía trước Trường Tiểu học thị trấn 1. Trong lúc chơi đùa, em Trần Quốc Đạt (SN 2007) bị trượt chân rơi xuống kênh. Em Nguyễn Hoàng Gia Bảo (SN 2008) đưa tay cứu bạn nhưng cũng đã bị rơi xuống kênh. Cả hai em đều không biết bơi nên bị chìm xuống nước. Hai em còn lại bỏ chạy về nhà báo tin. Đến 18h30 vẫn chưa tìm thấy thi thể 2 em đuối nước.

Vụ điện giật xảy ra lúc hơn 10 giờ sáng nay, 12.3, tại đường Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Người dân ở khu vực cho biết, lúc hơn 10 giờ phát hiện một người mặc quần áo đồng phục của công nhân điện lực đang giãy giụa trên đỉnh cột điện 220 kW, có biểu hiện bị điện giật vì quần áo đang bốc cháy. Sau đó, nạn nhân rơi từ đỉnh cột điện xuống đất và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam trong tình trạng đa chấn thương, toàn thân bị bỏng nặng.

Nguồn tin cho biết, đến ngày 8/3 có người vẫn còn thấy cô Hương ra vào khách sạn. Tại phòng cô Hương thuê nghỉ có nhiều hộp thuốc (loại thuốc chống say tàu xe), nghi cô Hương đã sử dụng để tự tử. Nguyên nhân ban đầu xác định nữ phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi tìm đến cái chết liên quan đến chuyện tình cảm riêng tư. (Xem chi tiết)

Vào thời gian trên, chiếc xe ô tô con mang BKS: 37D - 004.25 (chữa rõ danh tính lái xe) lưu thông từ đường Trần Hưng Đạo về Trần Nhật Duật (thành phố Vinh). Khi đi tới đường sắt (đoạn qua khối Vĩnh Quang), không có rào chắn nên tài xế điều khiển xe băng qua thì bất ngờ bị tàu tông. Cú va chạm mạnh khiến chiếc ô tô con văng ra khỏi đường sắt 5m, người đi đường hoảng hồn chạy tới ứng cứu, rất may tài xế chỉ bị thương không nguy hiểm tính mạng.

Trước đó, chiều ngày 11/3 anh Hùng được chuyển đến cấp cứu với thương tích ở bàn tay trái. Vết thương nghi thương tích do vật liệu nổ. Ngày 11/3, sau giờ tan ca, anh Hùng và 2 người bạn cùng làm công nhân tại Khu công nghiệp Xuân Lộc đi ra suối rà cá. Trong lúc lội suối, anh Hùng phát hiện một vật màu sáng bạc, có hình dạng giống cây bút nên nhặt lên. Đang chùi rửa rong bám trên cây bút thì bất ngờ bút phát nổ làm anh Hùng bị thương ở bàn tay trái.

Theo nguồn tin của tổ chức Giám sát nhân quyền Syria công bố ngày 12/3, trong số những nạn nhân thiệt mạng có tới 43 du khách Iraq, những người đang trên chuyến hành hương tới Bab al-Saghir, một trong 7 thành phố cổ ở vùng Damascus - nơi có nhiều đền thờ của người Hồi giáo dòng Shiite. Các vụ đánh bom cũng khiến 11 người qua đường, trong đó có 8 trẻ em, và 20 nhân viên thuộc lực lượng an ninh chính phủ thiệt mạng.