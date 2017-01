TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh cho rằng lực lượng cứu hộ, nhất là phòng cháy chữa cháy thiếu chuyên nghiệp, không có phương án dập lửa cụ thể khiến thiệt hại thêm nặng nề.

Vụ cháy kinh hoàng thiêu rụi hơn 70 căn nhà ở TP Nha Trang.

Tin từ Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết cơ quan này vừa đề xuất Cục Hàng không Việt Nam ra quyết định cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với 2 hành khách. Lý do là khách chây ì không chịu nộp phạt vi phạm hành chính. Hai hành khách nói trên là Lại Thị Mộng Thu (32 tuổi, trú tại Đồng Nai) và Nguyễn Trọng Dũng (24 tuổi, quê ở Quảng Xương, TP Thanh Hoá). Theo quy định, các cá nhân nói trên có thể bị xem xét đưa vào danh sách cấm bay có thời hạn. Quyết định cấm bay sẽ có hiệu lực trong cả nước, khách không thể sử dụng dịch vụ của bất cứ hãng hàng không nào có chuyến bay đến/đi từ Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi hộ có nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 120 triệu đồng, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do hỏa hoạn. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh nhấn mạnh các ban, ngành khẩn trương đưa 78 hộ dân có nhà bị cháy hoàn toàn vào ở trong khu Ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

“Chúng ta phải nghiêm túc kiểm điểm sau sự cố cháy lớn tối hôm qua. Tôi cho rằng các cơ quan cứu hộ, nhất là công tác phòng cháy chữa cháy còn quá bị động. Khi xảy ra cháy, xe chuyên dụng không vào hiện trường được, đơn vị chữa cháy bị động, không có phương án cụ thể để tiếp cận hiện trường. Sau một hồi mới cho lực lượng sang chợ Đầm huy động bình chữa cháy để dập lửa là chưa chuyên nghiệp. Tôi yêu cầu các cơ quan cứu hộ của tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm sau vụ này”, ông Vinh nói.

Khoảng 1490 sinh viên có mặt tại Nhà văn hóa Học sinh Sinh viên Hà Nội từ 6 giờ 30 sáng 18/1 để xếp hàng lên xe về quê. Mỗi bạn trẻ được chương trình “Hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết” giúp đỡ còn được một phần quà Tết mang về cho gia đình.Theo đó, bà Nghi bị kỷ luật vì việc không đi học lớp chuyên viên tại Trường Chính trị TP Cần Thơ mà cử cấp dưới học thay và bị nhà trường phát hiện. Sự việc sau đó được báo cáo lên Thành uỷ TP Cần Thơ.Theo đó, lắp đặt dải phân cách di động bằng trụ mũi tên phản quang phân làn BRT với làn đường giao thông chung trên đường Lê Văn Lương, đoạn từ nhà chờ kéo dài đến các nút giao thông: Hoàng Đạo Thuý, Nguyễn Tuân, Khuất Duy Tiến. Đối với nhà chờ Láng Hạ sẽ lắp đặt ở chiều đi Láng Hạ.

Trước đó, khuya 13/1/2016, Trực lái ôtô hiệu BMW-X5 chạy trên đường Lê Lợi (quận 1) hướng từ Nhà hát Thành phố về đường Pasteur. Khi đến giao lộ Lê Lợi - Pasteur, nam thanh niên dừng xe chờ tín hiệu đèn. Mâu thuẫn với anh Triết đi xe may, Trực bước xuống xe và đánh anh Triết, sau đó anh này tử vong trong bệnh viện.Được vận hành từ năm 2010, tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars có tầm bắn 11.000km và có khả năng mang 4 đầu đạn có sức công phá 150 kiloton hoặc 10 đầu đạn tấn công độc lập. Cuộc diễn tập do Trung đoàn Novosibirsk thuộc Lực lượng tên lửa chiến lược Nga tiến hành, tập trung vào việc đẩy lùi các cuộc tấn công giả định trên bộ và trên không đồng thời chống lại các lực lượng phá hoại.Các lực lượng này phối hợp tiến hành hoạt động tuần tra theo một thỏa thuận hòa bình do Liên hợp quốc làm trung gian nhằm dập tắt bạo lực ở khu vực miền Bắc bất ổn của Mali.