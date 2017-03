Khoảng 12h45 ngày 9/3, cánh cổng sắt trụ sở UBND xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) bất ngờ đổ sập khiến cháu Nguyễn Hoàng Đạt (10 tuổi, học sinh lớp 4 Trường tiểu học Gia Minh) tử vong. Nhà chức trách cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là bản lề treo cánh cổng han gỉ, các mối hàn không bảo đảm nên khi có người bám vào thì đổ sập. Ông Vũ Văn Quyền, Chủ tịch xã Gia Minh cho biết, cổng sắt này được đưa vào sử dụng năm 2014, trưa nay cháu Đạt đi học sớm và trường học gần UBND xã nên đến đây đánh đu lên cánh cổng để chơi, không may gặp nạn.

Trưa 9/3, một vụ ngộ độc tập thể đã xảy ra tại Công ty TNHH Inter Samil Vina (chuyên về may mặc ở khu công nghiệp Nam Tân Uyên, thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Theo lời một số công nhân, vào buổi trưa cùng ngày, các công nhân ăn cơm tại nhà ăn tập thể của công ty với thực đơn là thịt gà, trứng, thịt heo và rau. Sau bữa ăn trưa khoảng một giờ, hàng trăm công nhân có biểu hiện đau đầu, chóng mặt và buồn nôn, đi ngoài... Ngay sau đó, số công nhân này được đưa đến Phòng khám đa khoa An Phước (thị xã Tân Uyên). Hàng trăm công nhân khác được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu để kịp thời điều trị. Ước tính khoảng gần 400 công nhân phải đưa đi cấp cứu.

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Y tế trước ngày 13/3/2017 . Bộ Y tế yêu cầu Phòng khám 168 Hà Nội có trách nhiệm chia sẻ, động viên, hỗ trợ gia đình chị T trong quá trình chăm sóc điều trị, đồng thời cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới gia đình và cơ quan truyền thông về trường hợp tai biến nêu trên... (Xem chi tiết)

Ngày 9/3, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây rút ruột các xe bồn chở xăng dầu quy mô lớn gần Tổng kho xăng dầu Cát Lái (phường Cát Lái, quận 2, TPHCM). Theo đó, công an bắt quả tang các tài xế Võ Sương (51 tuổi), Trần Thanh Qúy (49 tuổi), Đoàn Anh Dũng và một người tên Bình (đứng ra mua xăng dầu rút trộm) đang phá niêm chì, xả van rút xăng dầu ở các xe bồn. Trong ngày, công an mở rộng điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng khác ở huyện Nhà Bè, TPHCM có liên quan đến đường dây này. (Xem chi tiết)

Phát biểu trước báo giới sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Đức cho biết hai bên đã đề cập tới những mối quan ngại rằng sự hiện diện của lực lượng vũ trang Nga tại các nước Baltic, lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương (NATO) tại Ba Lan và ngân sách quốc phòng Mỹ tăng đáng kể có thể làm tái diễn một cuộc chạy đua vũ trang. Nga và Đức cho rằng chạy đua vũ trang không đáp ứng lợi ích nhân dân hai nước, đồng thời nhấn mạnh dù có nhiều bất đồng, cần phải tiến tới giải trừ vũ khí ở châu Âu.Đây là tuyên bố của đại diện thường thực Malaysia tại Tổ chức Cấm vũ khí hóa học, ông Ahmad Nazri Yusof. (Xem chi tiết)