TPO - Cựu tướng quân đội Syria cáo buộc Tổng thống Bashar Assad không khai báo hàng trăm tấn vũ khí dự trữ trong kho với Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Reuters.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang nói rằng, ông nhất trí với đề nghị kỷ luật mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra, cũng như sẵn sàng nhận kỷ luật. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư) có thông báo về kỳ họp thứ 13 của ủy ban vừa diễn ra trong hai ngày 12 và 13/4. UBKT T.Ư đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và ông Võ Kim Cự, nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, vì những vi phạm liên quan đến dự án Formosa Hà Tĩnh, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. (Xem chi tiết)

Ngày 15/4, một lãnh đạo Sở Tài Nguyên & Môi trường tỉnh Kon Tum, cho biết đơn vị đã họp và quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với một số cán bộ của Sở này đánh nhau sau khi ăn nhậu. Hai cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo là ông Diệp Xuân Vinh - Chi cục Phó Chi cục quản lý đất đai và ông Cao Minh Phương - Trưởng phòng Tài Nguyên nước. Ông Trương Đạt - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường (trưởng đoàn công tác) nhận hình thức kỷ luật phê bình. 4/6 cá nhân khác trong đoàn công tác cũng phải nhận nhiều hình thức kỷ luật khác nhau. (Xem chi tiết)

Sáng 15/4, bé trai 18 tháng (ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) được gia đình đưa đến trường mầm non Kim Phước học buổi đầu tiên. Đến 10h, mẹ cháu đến đón nhưng không thấy con đâu. Nhà trường và lãnh đạo địa phương đã loan báo để cùng nhau tỏa đi tìm bé. Lúc sau, người mẹ đã ngất xỉu khi phát hiện con nằm dưới mương nước sau lưng trường học trong tình trạng toàn thân tím tái. Bé được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được xác minh làm rõ.

Vào khoảng 8h30 ngày 15/4, trên quốc lộ 1A đoạn qua tổ dân phố Nam, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, anh Hoàng Diên T. (SN 1979, trú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) điều khiển xe máy chở theo vợ là chị Phạm Thanh T. (SN 1987) và cháu Hoàng Lê A.T. (SN 2015) chạy hướng Bắc - Nam. Khi đến cầu Gianh, xe anh T. đã va chạm với xe đầu kéo do tài xế Võ Văn Lực (SN 1981, trú tại Cần Thơ) điều khiển chạy cùng chiều. Vụ tai nạn đã khiến chị T. (đang mang bầu) và cháu A.T. tử vong tại chỗ. Anh T. bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình.

Công an thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) vừa khởi tố, bắt tạm giam Trương Văn Nhứt (62 tuổi, ngụ xã Long Phú) về hành vi Dâm ô với trẻ em. Tại cơ quan điều tra, lão nông này thừa nhận đã 2 lần dâm ô 2 bé gái 12 và 13 tuổi. Ông Nhất còn kéo một nạn nhân vào phòng để giở trò đồi bại nhưng bất thành. (Xem chi tiết)

Cựu trưởng Cơ quan nghiên cứu vũ khí của Syria, Chuẩn tướng Zaher al-Sakat mới đây cho biết Tổng thống Bashar al-Assad đã lừa dối các điều tra viên của Liên hợp quốc và vẫn còn tích trữ “hàng trăm tấn” hóa chất gây chết người. Ông Sakat cho hay chế độ của ông Assad đã không công bố lượng lớn chất sarin và các vũ khí độc hại khác. Ông Sakat nói: “Họ thừa nhận chỉ có 1.300 tấn, tuy nhiên chúng tôi biết trên thực tế họ có tới gần gấp đôi, tức ít nhất 2.000 tấn.”



Hãng tin AP ngày 15/4 dẫn nguồn tin giấu tên từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington sẽ không sử dụng biện pháp quân sự để giải trừ hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên. Thay vì sử dụng biện pháp quân sự, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục gây áp lực bằng nhiều biện pháp lên chính quyền Bình Nhưỡng, trong đó có việc tạo áp lực lên Trung Quốc, quốc gia có tiếng nói quan trọng đối với Triều Tiên. (Xem chi tiết)

Nhiều chai nhựa chứa gạo và tiền đã được một số công dân Hàn Quốc và công dân Triều Tiên lưu vong thả trôi theo dòng hải lưu về Triều Tiên với hy vọng người dân Bắc Hàn sẽ không bỏ rơi láng giềng nếu chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên. Chủ nhân của ý tưởng trên là ông Kim Yong Hwa – một công dân từng chạy trốn khỏi Bắc Hàn và sống ở nhiều nước khác nhau trước khi đến Hàn Quốc tị nạn vào năm 2001. (Xem chi tiết)

Tổ chức đại diện cho 12.500 phi công của hãng hàng không United Airlines đã công bố một bức thư trần tình về vụ bác sĩ gốc Việt David Dao bị kéo thô bạo khỏi chuyến bay mang số hiệu 3411 hôm 9/4. Thư viết: "Sự an toàn và hạnh phúc của hành khách là ưu tiên hàng đầu đối với các phi công của United Airlines. Và va chạm với ông David Dao đáng nhẽ không nên xảy ra. Các phi công của United Airlines rất phẫn nộ vì chuyện này." Không chỉ bày tỏ thái độ về vụ việc, đại diện các phi công còn làm rõ một số thông tin liên quan đến sự cố gây phẫn nộ của hãng United Airlines thông qua bức thư gửi báo chí.(Xem chi tiết)

Một vụ đánh bom đêm 14/4 tại tỉnh Helmand, cứ điểm của phiến quân Taliban tại miền nam Afghanistan, đã làm 11 người thiệt mạng. Theo người phát ngôn chính quyền địa phương Omar Zwak, một chiếc xe buýt cỡ nhỏ chở dân thường đã đụng phải một thiết bị nổ tự tạo tại khu vực Mullah Abbas, quận Nawa. Vụ nổ khiến toàn bộ người trên xe thiệt mạng.