Tổng thống Donald Trump trong buổi phỏng vấn với Reuters tại Phòng bầu dục, ngày 23-2 - Ảnh: Reuters

Chiều 27/2, nhiều đoàn công tác của công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), các phường trên địa bàn đồng loạt đi xử phạt các hành vi lấn chiếm, kinh doanh buôn bán trên vỉa hè, lấy lại không gian cho người đi bộ sau khi nhiều quận ở TPHCM mạnh tay xử lý tình trạng này. Dọc các tuyến phố Hàng Ngang - Hàng Đào, Chả Cá, Lương Văn Can, Hàng Cân... các lực lượng công an, dân phòng của các phường và quận Hoàn Kiếm đã đồng loạt đi kiểm tra, xử phạt các hành vi lấn chiếm vỉa hè. Nhiều hộ kinh doanh, buôn bán, để xe trên vỉa hè, lòng đường đã bị lập biên bản. Nhiều phương tiện bị đưa về phường tạm giữ chờ xử lý. (Xem chi tiết)

Theo đó, thống nhất quy mô 3 dự án bãi xe ngầm tại Công viên Nhân Chính; Nhà thi đấu Quần Ngựa; Công viên Thống Nhất có 5 tầng hầm (trong đó tầng hầm 1 có chức năng thương mại dịch vụ, 4 tầng hầm 2,3,4,5 phía dưới để xe). Bãi xe ngầm tại Công viên Thống Nhất nghiên cứu thêm để xe ngầm từ Cổng chính Công viên đến hồ.

Nếu không tính những kỳ quay trước khi Jackpot gây xôn xao dư luận thì đây là kỳ quay có doanh số thấp nhất từ trước đến nay của Vietlott. Sự sụt giảm doanh số của kỳ quay hôm trước thực tế cũng không quá ngạc nhiên khi từ sau tết nguyên đán đến nay, doanh số của Vietlott liên tục sụt giảm, có kỳ quay ngày 15/2 có lúc doanh số đã về 17,8 tỷ đồng. Trước đây, khi giải thưởng Jackpot hàng vài chục, vài trăm tỷ đã khiến loại hình xổ số điện toán này được rất nhiều người biết đến và mua.

Theo đó, sau khi xảy ra va chạm với xe container, đầu xe khách bị móp, biến dạng, không điều khiển được xe. Rất may anh Phan Ngọc Đắc lái xe container đã kịp thắng chậm và dìu xe khách chạy khoảng 50 mét rồi dừng lại, cứu 30 hành khách trên xe khách.

Ông Mai Mã, GĐ Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải TP Đà Nẵng, xác nhận rằng, cuối tuần qua, trên bờ kênh dọc tuyến đường Tân Trào, Hồng Thái xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. “Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt là gì. Tuy nhiên, khu vực kênh có nhiều cống xả nước thải của người dân trong khu vực đổ ra nên môi trường nước ở đây thường xuyên ô nhiễm và bốc mùi hôi thối”, ông Mã nhận định.

Về mùa khô, hướng gió thổi mạnh từ KCN về các thôn này khiến các loại mùi chất thải từ KCN xông thẳng vào nhà dân. Người dân thôn 5 cho biết, từ trước Tết Nguyên đán đến nay mùi hôi thối bốc ra từ KCN Tâm Thắng khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn. Theo báo cáo của Công ty phát triển Hạ tầng KCN Tâm Thắng (đơn vị quản lý về mặt hành chính), thì mùi hôi thối mà người dân phản ánh bốc ra từ sân bãi của 1 cá nhân thuê để phơi bã bia.

Vào ngày 26/2, đơn vị kho xăng DKC đang san ủi mặt bằng thì phát hiện số lượng quả đạn pháo trên. Đây là loại đạn pháo bộ đội dùng để bào vệ bờ biển trong chiến tranh. Được biết một số đạn pháo bị sét dỉ, nhưng hầu hết vẫn nguyên vẹn nên sự nguy hiểm vẫn tiềm ẩn. Hiện UBND huyện Nghi Lộc đã sử dụng công binh để vận chuyển số đạn pháo trên ra khu vực an toàn chờ xử lý theo quy định của Bộ quốc phòng.

Khi đến đoạn Km 1839, xe máy do anh Công điều khiển bất ngờ va chạm với xe ben (chưa có biển số, không rõ người điều khiển) lưu thông cùng chiều phía sau. Cú va chạm khiến bà Huê văng xuống đường, tử vong tại chỗ, anh Công bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cuộc khảo sát của Wall Street Journal/NBC News cũng cho thấy người Mỹ ngày càng lạc quan hơn về những gì đất nước họ đang hướng tới. Có 40% cho rằng, dưới chính quyền Tổng thống Trump, Mỹ đang đi đúng hướng. Con số này là sự gia tăng so với thống kê tương tự hồi tháng 12-2016 (33%) và tháng 7-2016 (chỉ 18%).

Hiện khu phố Shoreditch High Street đã bị cảnh sát phong tỏa và người dân ở các khu vực xung quanh đã được sơ tán. Theo trang tin địa phương Evening Standard, các nhân chứng cho biết xe cảnh sát tập trung đông ở hiện trường và đội rà phá bom cũng đã được triển khai.