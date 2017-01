TPO - Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan ngày 10/1.

Lực lượng an ninh Afghanistan bắt giữ các tay súng Taliban trong chiến dịch truy quét khủng bố ở Jalalabad ngày 20/12/2016. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hiện nay (10/1), bộ phận không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng ngày 12/1, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, riêng vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, từ đêm 12/01 nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; từ đêm 12/01 vùng núi có rét đậm. (Xem chi tiết)

Trước đó, vào lúc 6 giờ 45 phút cùng ngày, tại khu vực hang Luồn gần đảo Ti Tốp trên vịnh Hạ Long, vụ cháy tàu vỏ gỗ Ánh Dương 12 khiến nhiều hành khách hoảng loạn. Trên tàu lúc này có 14 khách du lịch quốc tế. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Như vậy, chỉ trong vài ngày, hai tuyến cáp quang biển kết nối Internet Việt Nam đi Quốc tế là AAG và IA đều “có vấn đề” khiến truy cập của người dùng bị ảnh hưởng. Với việc thường xuyên xảy ra sự cố đứt cáp trong vài năm gần đây (đặc biệt là tuyến AAG, các nhà cung cấp dịch vụ Internet đã tìm nhiều cách để tránh phụ thuộc vào một đường cáp quang biển, phục vụ người dùng. Mới đây, tuyến APG đã được đưa vào vận hành.

Trả lời câu hỏi về hiệu quả của BRT sau 10 ngày đầu triển khai, ông Viện nói "chúng tôi đánh giá tuyến buýt nhanh Yên Nghĩa - Kim Mã được dư luận đồng tình ủng hộ". Số lượng hành khách đang tăng lên hàng ngày, trung bình 40 hành khách mỗi chuyến (sức chứa của xe là 80), cao hơn trung bình của buýt thường trên tuyến.

Đặc biệt các khung giờ cao điểm buổi sáng, chiều muộn tại 60 điểm chợ hoa, chợ Tết trên địa bàn. Ông Thắng cũng cho biết, trong dịp Tết lực lượng cảnh sát tập trung làm nhiệm vụ phân luồng, chỉ huy phương tiện lưu thông không xử lý vi phạm trong giờ cao điểm trừ trường hợp cố tình vi phạm hoặc những hành vi gây ùn tắc, nguy cơ dẫn tới tai nạn.

Ôtô tiếp tục lao sang làn đường ngược lại, tông gãy trụ điện, cây xanh rồi đâm và 2 căn nhà bên đường khiến nhiều người đang uống cà phê hoảng loạn bỏ chạy. Tại hiện trường, đầu xe container chui vào 2 căn nhà. Bức tường trước đổ sập, hư hỏng nặng. Vật dụng cùng quần áo kinh doanh của cửa hàng vương vãi khắp nơi, nhiều xe máy, bàn ghế trên vỉa hè bị tông ngã. Những người trong các căn nhà ngủ phía sau nên thoát nạn.

Cảnh sát trưởng tỉnh Helmand Agha Noor Kemtoz cho biết mục tiêu của vụ tấn công trên là nhà khách có một quan chức tình báo của tỉnh Helmand trú tại thủ phủ Lashkar Gah của tỉnh này. Các nạn nhân trong vụ đánh bom này bao gồm cả dân thường và binh sỹ. Ông Kemtoz cho biết thêm lực lượng chức năng đã phát hiện một ôtô chứa nhiều thuốc nổ gần hiện trường. Cảnh sát đang tìm cách vô hiệu hóa số thuốc nổ này.

Trận động đất hôm nay rung chuyển tại vùng biển Celebes, với tâm chấn ở độ sâu 617 km. Trung tâm cảnh báo sóng thần Mỹ không phát cảnh báo hay khuyến cáo về khả năng sóng thần sau động đất. Động đất xảy ra chỉ 5 ngày sau rung chấn mạnh 4,7 độ Richter cũng tại vùng biển này.

World Cup 2026 sẽ là giải đấu đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự, chia thành 16 bảng, mỗi bảng 3 đội. Với việc tăng số đội lên thành 48, số trận đấu tại vòng chung kết World Cup sẽ tăng từ 64 lên thành 80 trận. Đáng chú ý, hình thức đá penalty để quyết định thắng thua trong các trận đấu sẽ được áp dụng ngay từ vòng bảng để tìm ra 32 đội đi tiếp.