TPO - Thông tấn Iran Fars News hôm 26-6 dẫn một nguồn tin an ninh Iraq ở tỉnh Anbar xác nhận, một phần tử IS đã đánh bom tự sát giữa cuộc họp “lãnh đạo cấp cao Nhà nước Hồi giáo” ở thị trấn al Qa’em, phía Tây tỉnh Anbar, Iraq làm chết nhiều tên trùm khủng bố.

Quân đội Iraq đang tấn công nhóm khủng bố IS ở Mosul, Iraq. Ảnh: Reuters.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 23-25 độ vĩ Bắc đang bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc, đêm 26/6 và sáng 27/6, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Từ đêm 27/6 đến đêm 29/6, do ảnh hưởng kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Cổng thông tin Sở Nội vụ Hà Nội, số phó giám đốc của cơ quan này là 8. Trong khi đó, quy định hiện hành giới hạn số lượng phó giám đốc sở không quá 3; riêng Hà Nội và TP HCM không quá 4. Trước thông tin cho rằng Sở Nội vụ là đơn vị giúp thành phố quản lý bộ máy, biên chế nhưng số lượng cấp phó "phình to", bà Nguyễn Thị Liễu - Chánh văn phòng Sở cho biết trước đây cơ quan có số phó giám đốc đúng quy định. Tuy nhiên, sau đại hội Đảng bộ các cấp vào cuối năm 2015, một số trường hợp không đủ tuổi tái cử, lại sắp nghỉ hưu nên được thành phố bố trí luân chuyển về công tác tại Sở Nội vụ. Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ cũng cho hay, việc bố trí nhiều phó giám đốc ở đơn vị là do có 2 người kiêm nhiệm trưởng ban tôn giáo và trưởng ban thi đua khen thưởng (chức danh tương đương phó giám đốc cấp sở). "Trong số 8 phó giám đốc này, 5 người sẽ nghỉ hưu trong 2-6 tháng tới. Như vậy, Sở sẽ chỉ còn 3 phó giám đốc", ông Sáng nói và không bình luận về việc bố trí cán bộ của Sở như vậy là đúng quy định hay không.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo với Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, kiểm tra xử lý dứt điểm tình trạng “cò” đặc sản, bảo vệ an ninh, trật tự xã hội, an toàn cho người dân và du khách; khôi phục hình ảnh, uy tín, thương hiệu du lịch Đà Lạt. (Xem chi tiết)

Chiều 26/6, sau cuộc làm việc với Thanh tra Sở VHTT, đại diện chính quyền thành phố Huế, cùng Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc, trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong liên quan trách nhiệm của chủ đầu tư khi để đơn vị thi công san ủi lăng mộ vợ vua Nguyễn, ông Lê Quốc Tuấn, Giám đốc Cty TNHH Thương mại & Dịch vụ Chuỗi Giá Trị, thừa nhận chủ đầu tư đã để xảy ra thiếu sót trong quá trình triển khai dự án. Việc để đơn vị san ủi mặt bằng bãi đỗ xe ảnh hưởng đến lăng mộ của vợ vua nhà Nguyễn là thiếu sót của chủ đầu tư trong vấn đề kiểm tra mặt bằng, mồ mả trước khi thi công. “Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi đến Hội đồng Nguyễn Phước Tộc, người dân Huế. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm về sau này khi thực hiện các dự án liên quan giải phóng mặt bằng, di dời lăng mộ”, ông Tuấn gửi lời xin lỗi. (Xem chi tiết)

Chiều 26/6, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn, Bình Định) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 nữ sinh lớp 12 chết đuối thương tâm. Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Kiều Tường Vy (18 tuổi, trú tổ 6, KV 7 phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) và Nguyễn Thị Hoa Lài (trú tổ 79, KV 9, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn). Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 10h sáng cùng ngày, một nhóm gồm 5 nữ sinh lớp 12A8 Trường THPT Hùng Vương (TP Quy Nhơn, Bình Định) rủ nhau qua khu vực 9, phường Hải Cảng dạo chơi. Trong lúc ngồi chơi trên các mỏm đá, 2 nữ sinh Vy và Lài bị sóng biển đánh trượt xuống biển, rồi bị nước cuốn ra xa, nhấn chìm. Sáng 26/6, một nữ công nhân của Công ty cổ phần giấy Mục Sơn, đóng trên địa bàn thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) được phát hiện tử vong dưới hồ nước của đơn vị này. Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân là một công nhân nữ (hơn 40 tuổi) làm bộ phận môi trường của công ty. Hiện các cơ quan chức năng đang làm việc, xác định nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)