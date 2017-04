TPO - Ngày 4/4, ga tàu điện ngầm Sennaya Ploshcad tại thành phố St Petersburg đã buộc phải đóng cửa sau một cuộc điện thoại nặc danh cảnh báo về một cuộc tấn công khác có thể xảy ra.

Tại Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng quý 1 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng Tư và quý 2 năm 2017, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức ngày 4/4, ông Lê Công Trường, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông cho biết sẽ chuyển cơ quan Công an điều tra vụ phá rừng quy mô lớn tại huyện Đắk G’long. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định diện tích rừng bị phá tại khoảnh 6 và 8 tại tiểu khu 1685 thuộc xã Quảng Sơn là 46,01ha. Diện tích rừng bị phá là rừng thường xanh trung bình, thường xanh nghèo, lồ ô. Thời điểm phá rừng vào khoảng cuối tháng Hai, đầu tháng Ba.

Công ty cổ phần quản lý bến xe Hà Nội vừa lên kế hoạch tăng hơn 400 chuyến xe khách phục vụ người dân dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới đây. Theo ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty cổ phần quản lý bến xe Hà Nội, kỳ nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm nay vào ngày Chủ nhật và thứ Hai nên sẽ kéo dài 4 ngày (từ 29/4-2/5). Dự kiến, lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng cao từ chiều tối ngày 28 đến hết sáng ngày 29/4.

Liên quan đến sự việc hơn một trăm hộ dân ở tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, không nhận được khoản hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân năm 2015-2016 của Chính phủ, do cán bộ cơ sở làm sai quy định, chiều 4/4, trong buổi họp báo thường kỳ do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk tổ chức, Ủy ban Nhân dân huyện Cư M’gar đã có báo cáo liên quan đến vụ việc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cư M’gar Nguyễn Văn Minh khẳng định thông tin là hoàn toàn chính xác, đã phản ánh kịp thời những sai phạm trong hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán của một số cán bộ cơ sở thị trấn Ea Pốk để huyện có phương án kiểm điểm, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm.

Chiều tối ngày 4/4, xí nghiệp Quản lý vận hành hầm Hải Vân (Đà Nẵng) cho biết, lúc 14h20 cùng ngày, tại Km5+571 trong hầm đường bộ Hải Vân xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe chạy cùng chiều theo hướng Nam Bắc gồm xe container BKS 43C - 11608, xe 4 chỗ 73L - 6067 và xe đông lạnh BKS 43X - 5195. Tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến 3 xe bị hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe container BKS 43C - 11608 không giữ khoảng cách và tốc độ nên đã va quệt với các xe đang dừng phía trước. (Xem chi tiết)

Ngày 4/4, Bộ trưởng Y tế Nga Veronika Skvortsova cho biết số người thiệt mạng trong vụ tấn công tàu điện ngầm ở St Petersburg của Nga chiều 3/4 đã lên đến 14 người. Trong khi đó, tại bệnh viện hiện vẫn còn 49 người bị thương đang được điều trị. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh vụ việc trên đã cho thấy sự cần thiết phải phối hợp các nỗ lực chống lại chủ nghĩa khủng bố toàn cầu. Đến nay, cơ quan điều tra đã xác minh nghi phạm của vụ tấn công là người gốc Kyrgystan mới đây đã nhập quốc tịch Nga. Đối tượng này là Akbarjon Djalilov, sinh năm 1995.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/4 đã thảo luận về cuộc tấn công bằng khí độc xảy ra trước đó cùng ngày tại tỉnh Idlib do phe nổi dậy kiểm soát ở Tây Bắc Syria. Theo các nhân viên y tế, vụ tấn công này, được cho là do máy bay của chính quyền Syria thực hiện, đã khiến ít nhất 58 người thiệt mạng. Thông báo từ các nguồn tin của phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: "Tổng thống Erdogan đã đề cập vấn đề sử dụng vũ khí hóa học đối với dân thường ở Idlib. Ông cho rằng những vụ tấn công tàn án như vậy là không thể chấp nhận được".

Nguồn tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4/4 cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 18 người tìm cách vượt biên trái phép vào Thổ Nhĩ Kỳ từ Syria, trong số đó có một người đàn ông Chechnya bị nghi ngờ lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công. Theo thông báo, lực lượng an ninh đã thu giữ 1,5kg thiết bị nổ và hai quả lựu đạn trong túi của người đàn ông nói trên. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Nga đang cảnh giác trước những tay súng cực đoan nói tiếng Nga quay trở về quê nhà từ Syria, nơi các phần tử này chiến đấu trong hàng ngũ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, và lo ngại về những âm mưu thực hiện các vụ tấn công khủng bố.