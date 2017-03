TPO - Năm 2016, thành phố Hà Nội có chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) cao nhất cả nước, trong khi TP.HCM đứng thứ 3 và chỉ số giá bằng 99,67% so với Hà Nội.

Năm 2016, thành phố Hà Nội có chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) cao nhất cả nước. Trong khi TP.HCM đứng thứ 3 và có chỉ số giá bằng 99,67% so với Hà Nội. Tỉnh Lào Cai đứng thứ hai, với hầu hết các nhóm giá cả gần như tương đương với Hà Nội. Công bố trên được đưa ra bởi Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 29/3. Theo báo cáo, Hậu Giang hiện là tỉnh có chỉ số giá sinh hoạt thấp nhất trong cả nước.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng khẳng định, Hồ Gươm là di tích quốc gia đặc biệt, làm bất cứ việc gì liên quan đến di tích này cũng phải thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu nhận được chỉ đạo của thành phố về việc này, Sở sẽ xem xét thận trọng, lấy ý kiến của các nhà khoa học và nhân dân, đồng thời báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau đó mới đưa ra hướng tham mưu, trình thành phố để có quyết định chính thức.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 30/3 đến 31/3 ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; các tỉnh ven biển Trung Bộ từ ngày 31/3 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Trong khi Hòa, Mỹ, Hương và Thư xuống tắm thì Phương ở trên bờ.Khi thấy các bạn bị đuối nước, Phương đã lấy cành cây đưa ra để các bạn có thể nắm vào nhưng không thành. Sau đó, Phương chạy về khu vực dân cư cách hồ nước khoảng 1km để kêu cứu. Nhận được tin báo, người dân trong khu vực đã nhanh chóng tới hiện trường xảy ra vụ đuối nước. Tuy nhiên, khi đưa được lên bờ thì cả 4 em đã tử vong.

Đến khoảng 14h30 ngày 29/3/2017, tàu HQ 888 đã phát hiện được xác tàu Hải Thành 26 -BLC tại vị trí: 100 20’ 350 N; 1070 47’ 089 E. Hiện, các tàu vẫn tổ chức tìm kiếm tại hiện trường nhưng vẫn chưa có thông tin gì của 9 thuyền viên tàu Hải Thành 26 - BLC còn mất tích.

Khi va chạm xảy ra, tàu hỏa kéo lê xe tải khoảng 100 m, khiến chiếc xe này đứt đôi. Tại hiện trường đầu xe nằm một bên đường tàu, đuôi xe nằm phía bên kia, các bộ phận xe tải vương vãi khắp nơi. Đầu tàu SE1 bị hư hỏng.

Từ ngày 23/3, các đội Quản lý thị trường - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã tiến hành kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với 20 cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh này, xử lý 19 cơ sở vi phạm với các lỗi: kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, sử dụng vật liệu bao gói không có giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, không công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm rượu...