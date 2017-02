TPO - Ngày 31/1, theo thông tin tình báo từ cả hai phía, chỉ trong hai ngày leo thang giao tranh 30 và 31/1, Quân đội Ukraine đã mất tới 78 binh sỹ, 76 người khác bị thương.

Cả nước đã xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông làm 30 người chết, 47 người bị thương - đây là số liệu báo cáo nhanh của Cục Cảnh sát giao thông trong ngày 1/2 (mùng 5 Tết), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết nguyên đán Đinh Dậu. Trong số này, đường bộ xảy ra 39 vụ, đường sắt xảy ra 2 vụ. So với mùng 5 Tết Bính Thân, tai nạn giao thông tăng cả ba mặt: tăng 1 vụ, tăng 10 người chết và 10 người bị thương. Đáng chú ý là vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 10 giờ 17 phút trên tuyến đường sắt Bắc-Nam (thuộc khu phố 3, Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai) giữa tàu SQN1 đầu máy 236 với xe ôtô 16 chỗ biển kiểm soát 60M-3378, làm 2 người chết và 7 người bị thương.

Hội chữ xuân bên Hồ Văn năm nay được bố trí hợp lý hơn, đưa các lều chữ ra phía ngoài để tránh tình trạng chỗ tắc nghẽn, chỗ thưa người. Cha mẹ khuyến khích con cái vượt rào sờ đầu rùa lấy may, mặc bảo vệ nhắc nhở. Theo ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, năm ngày đầu xuân ước tính 140 nghìn lượt vé bán ra và khoảng 30-40 nghìn lượt miễn phí vào Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Sau kỳ nghỉ Tết, ngày mùng 5, hành khách chọn máy bay vào TPHCM để tiếp tục công việc là chủ yếu.

So với Tết năm ngoái, năm nay số vụ cháy ở TP.HCM giảm 49 vụ (giảm 67%). Tổng thiệt hại về tài sản liên quan đến các vụ cháy hơn 40 triệu đồng. Theo đại tá Nhật, nguyên nhân chủ yếu do chủ nhà nấu ăn quên tắt bếp rồi rời đi tiếp khách hoặc lo việc khác dẫn đến hỏa hoạn.

Khi xe qua hết hơn nửa phần cầu thì bất ngờ bị ôtô bán tải loại 1,5 tấn do Phạm Văn Lai (42 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh) cầm lái đâm trực diện. Cú đâm mạnh khiến 3 nạn nhân trên xe máy văng qua lan can cầu cao hơn một mét, rơi xuống bãi đất phía dưới chân cầu ở độ sâu hơn 15 m, riêng anh Tĩnh nằm lại mặt đường. Bà Xuân và chị Huệ tử vong tại chỗ. Anh Tĩnh và người con trai bị thương nặng, được chuyển đi cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, truy tìm nhóm thanh niên có hành vi trên.Trước đây, nhiều đối tượng ném đá đã bị đưa ra xét xử trước pháp luật nên tình trạng trên đã lắng xuống, nhưng thời gian gần đây xuất hiện trở lại.

Cụ thể, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ 13 vụ, 14 đối tượng tàng trữ, vận chuyển và mua bán pháo nổ trái phép (tăng 9 vụ, 10 đối tượng), thu giữ 35,03 kg pháo các loại. Riêng thời điểm Giao thừa và rạng sáng mùng 1 Tết, Công an tỉnh Hải Dương và công an các địa phương đã bắt giữ 80 vụ, 83 đối tượng sử dụng pháo trái phép, thu 0,9 kg pháo và 2 giàn pháo (72 quả); vận động nhân dân giao nộp 5,4 kg và 456 quả pháo các loại.

Khu vực Nam Biển Đông do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-9 độ vĩ Bắc nên có mưa rào và dông.

Nghi phạm là nam giới, 36 tuổi, được cho là kẻ tuyển mộ thành viên cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Đức kể từ tháng 8/2015 và thiết lập một mạng lưới những phần tử ủng hộ nhằm tiến hành một vụ tấn công khủng bố tại Đức.

Ông Ban trở về Hàn Quốc hồi tháng trước sau khi hoàn tất 2 nhiệm kỳ người đứng đầu tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới này và được dư luận Hàn Quốc cho là sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra trong năm nay.