TPO - Ngày 2/1, người đứng đầu bộ phận báo chí của Hạm đội Phương Bắc (Nga) Vadim Serga tuyên bố, hạm đội này sẽ tiếp tục đảm bảo sự hiện diện của hải quân Nga ở khắp các đại dương trên thế giới trong năm 2017.

Tàu sân bay Admiral Kuznetsov. (Nguồn: AP)

Hôm nay (2/1) là ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện việc điều chỉnh luồng tuyến xe khách cố định tại các bến xe. Với sự quyết liệt của Sở GTVT Hà Nội, hầu hết các doanh nghiệp vận tải đã chấp thuận chuyển hoạt động sang bến xe Nước Ngầm. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, từ ngày 29/12, lực lượng Thanh tra GTVT đã túc trực liên tục từ 5 giờ sáng đến 21g để đảm bảo xe khách chạy đúng luồng tuyến. Theo ông Cường, hôm nay cơ bản các tuyến xe đã tuân thủ chỉ thị của Sở GTVT. (Xem chi tiết)

Tới 18h30 cùng ngày, lượng lớn phương tiện các tuyến tỉnh phía Nam dồn về thủ đô sau dịp nghỉ lễ Tết dương lịch khiến hơn 10km từ cao tốc Pháp Vân lên đường vành đai 3 trên cao luôn trong tình trạng ùn ứ, di chuyển khó khăn. Đặc biệt nút giao cuối cao tốc với đường Thanh Trì, vành đai 3. Đơn vị đã huy động 100% quân số ứng trực tại các điểm nóng phân luồng chống ùn tắc, đề phòng sự cố.

Trong đó, đường bộ xảy ra 91 vụ, làm chết 77 người, bị thương 54 người. Đường sắt 2 vụ, làm chết 2 người. Đường thuỷ nội địa không xảy ra tai nạn giao thông.

Khoảng 21h ngày 1/1, tại Km 1382 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Phước Sơn (Quảng Nam), trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra lực lượng CSGT phát hiện chiếc xe tải BS Lào Un-1082 chạy hướng Nam - Bắc có biểu hiện khả nghi nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tại đây, lực lượng CSGT phát hiện trên xe chở 11 bao tải đạn chì dùng cho súng hơi với trọng lượng 275kg; 19 bao giày dép có tổng trọng lượng 970kg; 21 bao hàng dệt may có trọng lượng lên đến hơn 2.300kg.

Động thái quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ và Nga diễn ra chỉ một ngày sau khi IS thực hiện vụ tấn công hộp đêm Reina ở quận Ortakuy, thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) khiến 39 người thiệt mạng, trong đó 16 người nước ngoài, và 69 người bị thương. Vào cuối tháng 12/2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra thông báo về thỏa thuận lệnh ngừng bắn mới ở Syria. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn không bao gồm các nhóm khủng bố Dzhebhat en-Nusra và IS.

Vụ việc xảy ra tại Sân bay Antalya, cách 13km về phía đông bắc thành phố Antalya ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, vào khoảng 9h55 sáng ngày 2/1 (theo giờ địa phương). Vụ việc xảy ra vào thời điểm Thổ Nhĩ Kỳ đang thắt chặt an ninh, sau vụ xả súng vào hộp đêm ở Istanbul, khiến 39 người thiệt mạng vào đêm giao thừa.

Phía IS tuyên bố: “Tiếp nối các hoạt động mà Nhà nước Hồi giáo đang tiến hành để chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, một chiến binh dũng cảm nổ súng vào một trong những câu lạc bộ đêm nổi tiếng nhất, nơi những kẻ Kitô giáo ăn mừng năm mới”. Tờ Hurriye cũng từng trích dẫn nguồn tin an ninh giấu tên cho biết, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng kẻ gây ra vụ tấn công đẫm máu đêm giao thừa có liên hệ với IS và và có thể đến từ Kyrgyzstan hoặc Uzbekistan. Hiện, đối tượng này vẫn đang chạy trốn.

Trong suốt năm 2016, các tàu nổi, tàu ngầm và tàu tiếp tế của hải quân Nga đã tiến hành hơn 30 cuộc viễn chinh trên khắp thế giới. Theo ông Serga, nhóm tàu sân bay của Hạm đội Phương Bắc, trong đó có tàu sân bay Admiral Kuznetsov, tàu tuần dương Pyotr Velikiy và tàu khu trục chống ngầm Severomorsk, hiện đang duy trì sự hiện diện của Đông Địa Trung Hải.

“Theo kế hoạch hiện đại hóa và bổ sung máy bay chiến đấu mới cho lực lượng Không quân thuộc Hải quân Liên bang Nga, đến năm 2020, lực lượng sẽ nhận được khoảng 100 máy bay mới”, Thiếu tướng Igor Kozhin nói. Tư lệnh lực lượng Không quân của Hải quân Nga cũng lưu ý, việc tăng cường các chiến đấu cơ các loại sẽ góp phần giải quyết đồng thời nhiệm vụ chiến đấu cận và xa bờ của Hải quân Liên bang.