Bản tin 20H: Hình ảnh ban đầu tên cướp Ngân hàng ở Đồng Nai

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, đồng chí Trương Hoà Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Phó Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng và các đơn vị, địa phương có liên quan trên địa bàn tỉnh thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chiều 1/9, đại tá trần Văn Thăng, Trưởng Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, để nhanh chóng truy bắt đối tượng thực hiện vụ cướp tại Phòng giao dịch ngân hàng HD Bank (thị trấn Gia Ray) trưa cùng ngày, lưc lượng hình sự công an tỉnh Đồng Nai đã được tăng cường tham gia phá án. Cơ quan điều tra cung cấp hình ảnh đầu tiên của kẻ thực hiện vụ cướp được camera an ninh nghi lại được. Bước đầu, cơ quan công an xác định nghi can là nam thanh niên khoảng 24 tuổi. Trước khi thực hiện vụ cướp, người này đã chuẩn bị sẵn như đeo khẩu trang kín mặt, đội mũ bảo hiểm, đeo kính đen. Hiện công an huyện Xuân Lộc đang tổ chức truy xét đối tượng.