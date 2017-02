Chiều ngày 22/2, cơ quan chức năng thông tin đã xác định thêm danh tính của nạn nhân thứ hai tử vong trong vụ nổ xe khách kinh hoàng đêm 21/2 tại tỉnh Bắc Ninh. Nạn nhân thứ 2 là Nguyễn Văn Công (1962, quê Thái Nguyên), là hành khách đi xe. Trước đó, nạn nhân tử vong đầu tiên được xác định là Dương Văn Trung (24 tuổi, quê huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) hiện đang trú tại Quảng Ninh. Hiện cơ quan chức năng nghi vụ nổ xe do có bom mìn. (Xem chi tiết)

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, đối tượng áp dụng thí điểm gồm các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố; Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận, huyện thí điểm. 9 đơn vị được áp dụng khoán xe công gồm Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội; các quận huyện như Hà Đông, Long Biên, Thanh Trì, Gia Lâm.

Cụ thể, tại biên bản xác minh sự việc của chính quyền địa phương và ngành chức năng ghi nhận xác các chết xuất hiện trên đoạn sông giáp danh từ huyện Lang Chánh đến khu vực làng Đắm, xã Vân Am. Có nhiều loài cá chết (khoảng gần 4 tạ) chưa rõ nguyên nhân. Hiện chính quyền địa phương, ngành chức năng đã khuyến cáo người dân không sử dụng cá chết; tiến hành xác minh nguyên nhân gây nên hiện tượng. (Xem chi tiết) Trong đó có 3 bị cáo lĩnh án về tội tham ô tài sản gồm Trần Văn Liêm (SN 1955) – nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines nhận án tử hình; Giang Kim Đạt (SN 1977) – nguyên Quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines nhận án tử hình; Trần Văn Khương (SN 1950) – nguyên Kế toán trưởng Vinashinlines lĩnh án tù chung thân. Bố đẻ của Giang Kim Đạt là bị cáo Giang Văn Hiển nhận 12 năm tù về tội rửa tiền khi giúp con trai mình hợp thức hóa tiền tham ô. Về phần dân sự, các bị cáo phải bồi thường hơn 260 tỷ đồng cho nguyên đơn dân sự là Tổng Cty Công nghiệp tàu thủy (Vinashin). (Xem chi tiết) Ông Phan Văn Giàu sẽ thay thế HLV Ngô Quang Sang, người vừa nhận án phạt cấm tham gia các hoạt động bóng đá 3 năm của Ban Kỷ luật VFF, dẫn dắt CLB Long An. Theo đó, ông Phan Văn Giàu sinh năm 1975, là anh trai cựu tiền vệ đội tuyển Việt Nam và CLB Long An Phan Văn Tài Em, đồng thời cũng là trợ lý của HLV Ngô Quang Sang. (Xem chi tiết)