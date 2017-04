Khoảng 16h30, ngày 13/4, trên đường mòn Hồ Chí Minh (đoạn qua địa phận xóm 2, xã Phương Điền, Hương Khê (Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy làm 2 người chết, 2 người bị thương. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thỏa (SN 1982, trú tại xóm Nam Trung, Phương Mỹ) cùng con gái Nguyễn Thị Kiều Anh (SN 2006) tử vong, hai em học sinh khác bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Khoảng 10h30 ngày 13/4 tại khu phố 1, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã xảy ra vụ điện giật, khiến chị Phạm Thị Đông (sinh năm 1968) tử vong; con trai Ngô Thanh Hoàng (sinh năm 2006) bị thương nặng. Theo đó, trong lúc chị Đông đứng trên ghế kéo sợi dây thép để mắc rèm cửa, không may dây thép vướng vào cầu dao ở cạnh cửa phóng điện giật làm chị ngã xuống nền nhà. Cháu Hoàng vừa đi học về thấy vậy vội chạy đến đỡ mẹ cũng bị điện giật.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, cho biết sáng 13/4, tại khu vực nền hạ công trình thi công cáp treo Núi Sam thuộc Khu du lịch văn hóa tâm linh Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam xảy ra vụ tai nạn thương tâm, làm 2 học sinh lớp 8 tử vong. Hai em học sinh trên là Ngô Bá Long, 14 tuổi và Mai Thị Tú Huyền, 15 tuổi, ở ấp Vĩnh Tây 3, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Theo đó, vào khoảng 8h30 cùng ngày, một nhóm học sinh Trường Trung học cơ sở Trương Gia Mô, phường Núi Sam đã ghé vào khu vực các hố nước thuộc khu vực nền hạ nơi đang bơm cát để san lấp mặt bằng xây dựng cáp treo Núi Sam, chơi đùa. Trong lúc đang chơi đùa, hai em Ngô Bá Long và Mai Thị Tú Huyền bất ngờ hụt chân chìm xuống hố nước của công trình.

Trong khi đó, theo giới truyền thông Hàn Quốc, các cư dân đã chào tạm biệt bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp... để về địa điểm sơ tán. Các chuyên gia tin rằng tình hình quân sự tại Triều Tiên sẽ trở nên căng thẳng một cách trầm trọng nếu nước này tiến hành một cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa trong thời gian tới. (Xem chi tiết) Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra ngày 13/4.Theo lực lượng phòng cháy chữa cháy Paris, không có ai bị thương trong vụ nổ vào đêm 12/4 và ngọn lửa đã nhanh chóng được dập tắt. Các lực lượng chức năng đã mở một cuộc điều tra xác minh vụ việc.Hãng thông tấn SANA dẫn lời một chỉ huy quân đội Syria cho biết thông tin trên. Theo TASS, chiến đấu cơ của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tấn công vào vị trí của IS sáng 12/4. Cuộc tấn công này đã tiêu diệt được nhiều tên phiến quân IS. Điều không may là theo Bộ Tổng tham mưu Syria, hàng trăm người, trong đó có nhiều người dân thường, đã thiệt mạng vì trúng độc sau vụ không kích trên.Phát biểu với các nhà làm luật, ông Shinzo Abe nói có thể Triều Tiên đã có khả năng trang bị đầu đạn chứa chất độc thần kinh sarin cho tên lửa đạn đạo. Sarin chính là loại chất độc thần kinh chết người được sử dụng trong vụ tấn công vũ khí hóa học tại tỉnh Idlib do phiến quân nổi dậy kiểm soát ở Tây Bắc Syria ngày 4/4 làm ít nhất 86 người thiệt mạng.