TPO - Một nguồn tin từ quân đội Syria cho biết quân đội nước này và các lực lượng đồng minh ngày 25/3 đã giành quyền kiểm soát một ngôi làng gần khu vực Hama trong bối cảnh Chính phủ Syria đang tìm cách đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của phe nổi dậy.

Binh sỹ quân đội Chính phủ Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 25/3, do tác động của không khí lạnh, ở Hà Nội có mưa dông. Dự báo đêm 25/3 không khí lạnh sẽ gây mưa diện rộng cho Bắc Bộ. Nhiệt độ càng giảm sâu về đêm, trời chuyển rét đậm. Sau đó không khí lạnh mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ có thể có mưa đá, dông lốc. Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa, đi kèm hiện tượng dông sét, gió giật.

Ngày 25/3, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận này đã thực hiện bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở nơi làm việc của ông Phan Văn Thương (43 tuổi, trú quận Lê Chân), Trưởng Văn phòng đại diện báo Kinh doanh và Pháp luật tại Hải Phòng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, chiều 24/3, Công an quận Hồng Bàng đã bắt quả tang 2 phóng viên thuộc Văn phòng báo Kinh doanh và Pháp luật tại Hải Phòng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Qua điều tra ban đầu, công an xác định, ông Thương với vai trò Trưởng Văn phòng đại diện báo Kinh doanh và Pháp luật tại Hải Phòng, đã tổ chức cho các phóng viên và cộng tác viên nắm bắt, khi phát hiện các hộ gia đình, các tổ chức xã hội có dấu hiệu vi phạm về trật tự xây dựng quản lý xã hội sẽ doạ đăng báo nếu không chịu nộp tiền. (Xem chi tiết)

Khoảng 17h ngày 25/3, khu chứa hàng vàng mã ở tầng 2 chợ An Cựu (TP Huế) bất ngờ bốc cháy, khiến hàng trăm tiểu thương hốt hoảng thu dọn hàng hoá, chuyển đồ ra ngoài. Nhận được tin báo, nhà chức trách điều 3 xe chuyên dụng cùng hàng chục lính cứu hỏa đến chữa cháy; sau 10 phút, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. May mắn là ngọn lửa được phát hiện sớm, chưa lan rộng ra các gian hàng khác. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện.

Sáng 25/3, tại khu vực cảng biển Chân Mây thuộc xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - những vệt nước vàng đục bất thường tiếp tục xuất hiện và theo dòng thủy triều tấp vào bờ. Theo ghi nhận, tại nơi xuất hiện dải nước màu vàng đục có mùi hôi tanh rất khó chịu. Những vệt nước vàng đục có chất kết tủa lợn cợn màu vàng bám vào dây thừng neo thuyền của ngư dân trên biển, khi sóng đánh vào thì những chất lợn cợn màu vàng tản ra xung quanh mặt nước. Người dân địa phương cho biết những vệt nước màu vàng đục sáng 25-3 ít hơn mấy ngày trước. Vệt nước này xuất hiện khi có gió thổi mạnh và vào thời điểm thủy triều lên.

Ngày 25/3, tin từ Sở TN&MT TP.HCM cho hay đơn vị này đã báo cáo UBND TP về các phương án ngăn chặn tình trạng cá chết tái diễn trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trước giai đoạn chuyển từ mùa nắng sang mùa mưa 2017. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở TN&MT, phương án bơm khí ôxy ngăn cá chết sẽ không triển khai thực hiện dù đây từng được xem là giải pháp quan trọng theo đề xuất trước đây của trung tâm chống ngập TP. Theo Sở TN&MT, về mặt kỹ thuật, việc lắp đặt hệ thống thiết bị cung cấp khí ôxy cho cá ở tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè là hoàn toàn có thể thực hiện được. Song chi phí đầu tư, vận hành quá cao trong khi tuyến kênh chỉ nhằm tiêu thoát nước chống ngập chứ không phải nơi nuôi trồng thủy sản. (Xem chi tiết)

11h30 ngày 25/3, Lê Đình Bảy (29 tuổi, trọ ở phường Chánh Phú Hoà, thị xã Bến Cát, Bình Dương) bất ngờ trèo lên trụ điện cao thế đường dây 220kV Mỹ Phước - Tây Ninh. Bất chấp người thân kêu xuống, anh ta vẫn leo lên trên đỉnh cột điện với độ cao khoảng 50 m và la hét "ông trời bất công quá". Hàng chục cảnh sát cứu hộ nhanh chóng yêu cầu ngắt điện, triển khai bơm túi hơi quanh trụ điện, đề phòng nam thanh niên nhảy xuống; đồng thời dùng loa vận động nhưng bất thành. Vụ việc buộc đơn vị phải cắt điện, khiến nhiều khu vực ở thị xã Bến Cát và tỉnh Tây Ninh bị ảnh hưởng.

Khoảng 16h45 ngày 25/3, anh Trương V.M (ngụ quận 4) điều khiển xe máy mang biển số 59C1-17284 lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng theo hướng từ cầu Khánh Hội đi đường Nguyễn Hữu Cảnh. Khi còn cách giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM khoảng 100m thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe bồn chở xăng dầu biển số quân đội chạy cùng chiều. Va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường rồi bị xe bồn cuốn vào gầm kéo lê một đoạn dài tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)

Hồi 22 giờ ngày 24/3, Công an huyện Mộc Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La, Tổ công tác số 2 phương án 279 Công an tỉnh Sơn La và Công an huyện Vân Hồ bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt quả tang là Mùa Thị Pàng, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại bản Pha Đón, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu. Tang vật thu giữ được là 24.000 viên ma túy tổng hợp.

