TPO - Ngày 1/3, một vị tướng cấp cao của quân đội Mỹ cho biết, hiện vẫn còn khoảng từ 12.000-15.000 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện diện tại Iraq và Syria, dấu hiệu cho thấy sự suy giảm đáng kể của lực lượng này.

Binh sỹ Iraq bắn tên lửa về phía IS trong chiến dịch tại khu vực ngoại ô Mosul ngày 28/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Công Thương vừa có quyết định hủy quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu, Cục Xúc tiến thương mại đối với ông Vũ Quang Hải, nguyên thành viên HĐQT Sabeco. Theo quyết định của Bộ Công Thương, việc thu hồi các quyết định bổ nhiệm nhân sự đối với ông Vũ Quang Hải có hiệu lực từ ngày 27/2. Bộ Công Thương cho biết, việc thu hồi các quyết định bổ nhiệm chức vụ với ông Vũ Quang Hải được thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại văn bản số 170 ngày 18/1/2017 và theo đề nghị của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương. (Xem chi tiết)

Dọc tuyến đường Nguyễn Huệ tình trạng xe máy chạy trên vỉa hè, hàng rong bày bán vẫn còn tái diễn vào trưa 2/3 dù khu vực này có đông du khách nước ngoài đi bộ tham quan. Trong khi đó, ở tuyến đường Đồng Khởi, Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Cư Trinh,… tái diễn tình trạng xe ô tô đậu trên vỉa hè, lòng đường.

Anh Trần Chí Dũng cho hay, bên Phòng Cảnh sát hình sự bước đầu thông báo cho gia đình 3 vấn đề. Thứ nhất, cháu Kiên bị tai nạn trong sân trường, bị taxi đâm phải. Thứ hai, tỷ lệ thương tật của cháu là 32%. Thứ ba, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cô Hiệu trưởng, Hiệu phó có mặt trên xe taxi gây tai nạn. Cũng theo anh Dũng, đó mới chỉ là thông báo ban đầu: “Khi cơ quan điều tra chính thức có kết luật điều tra, gia đình sẽ căn cứ vào đó để có các quyết định tiếp theo”- anh Dũng cho hay.

Vào lúc 16h45 phút ngày 28/2, xe tải mang biển số 60C – 049.12 do Tại Quang Hạnh (SN 1982) điều khiển lưu thông từ thị trấn Vĩnh An (Vĩnh Cửu) ra khu vực ngã ba Trị An (huyện Trảng Bom) để sữa chữa phanh xe ô tô. Khi đến km 10+300, đường ĐT 767 thuộc ấp 3 xã Vĩnh Tân, tài xế Hạnh phát hiện xe mất phanh nên không kịp xử lý đã để xe ô tô va chạm với 4 xe mô tô cùng chiều phía trước. Hậu quả chị Nguyễn Thị Thùy Trang và con gái là Hà Hoài Bảo Ngọc tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn đã được xác định là do tài xế Hạnh không có giấy phép lái xe ô tô, khi phát hiện bộ phận hãm (phanh) mất hiệu lực đã không xử lý được tình huống.

Kết quả cho thấy nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết nổi trên sông Âm trong những ngày trước đó không phải là do bệnh dịch mà do ảnh hưởng của môi trường nước. Các mẫu nước trên sông Âm lấy được vào thời điểm cá chết đều vượt ngưỡng cho phép.

Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 2/3, nhiều người dân sống ở khu phố 2, phường Bắc Sơn nhìn thấy lửa phát ra từ ngôi nhà số nhà 132, đường Hoàng Diệu liền tri hô người dân đến dập lửa, đồng thời báo Cảnh sát PCCC. Tuy nhiên, khi người dân đến dập lửa thì ngôi nhà khóa trái nên không ai vào trong được. Khi người dân phá được cửa vào thì tá hỏa phát hiện 2 bố con ông Lê Ngọc Khương (SN 1976) và con trai là Lê Thanh Tùng (SN 2002) đã tử vong, thi thể cháy xém.

Theo kế hoạch ban đầu, Tổng thống Trump ký sắc lệnh di trú mới vào hôm qua 1/3 sau khi ông có bài phát biểu đầu tiên tại Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, sắc lệnh này vẫn chưa được công bố. Sắc lệnh di trú lần đầu tiên được ông Trump ban hành ngày 27/1. Sắc lệnh này yêu cầu tạm dừng các chương trình tiếp nhận người tị nạn vào Mỹ trong vòng 120 ngày, đồng thời cấm công dân của 7 quốc gia có đông dân Hồi giáo gồm Iraq, Syria, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen vào Mỹ trong vòng 90 ngày. Sắc lệnh di trú này đã bị Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ khu vực 9 đình chỉ. Chính quyền ông Trump sau đó cho biết sẽ đưa ra sắc lệnh mới thay thế.

Trao đổi với báo giới, trung tướng Stephen Townsend cho biết, trong số các tay súng IS bị tiêu diệt những tháng gần đây có rất nhiều nhân vật cấp cao, kể cả những người gần gũi với thủ lĩnh Abu Bakral-Baghdad. Theo tướng Townsend, hiện quân đội Mỹ đang tiếp tục thực hiện các chiến dịch đặc biệt nhằm truy lùng và tiêu diệt số tay súng còn lại.

Theo thông báo của cơ quan công tố liên bang Đức, đối tượng nam giới 35 tuổi bị bắt giữ có tên là Abdalfatah H. A. Đối tượng này bị tình nghi là thành viên của lực lượng vũ trang cực đoan Mặt trận Al-Nusra và bị cáo buộc phạm 36 tội danh vì có tham gia cuộc thảm sát viên chức chính phủ Syria năm 2013. Nghi can Syria thứ hai bị bắt giữ được xác định là Abdulrahman A. A, 26 tuổi. Đối tượng này được cho là thành viên của Mặt trận Al-Nusra, bị cáo buộc chịu trách nhiệm quản lý quỹ tài chính và khí tài của một nhánh chiến đấu của Al-Nusra. Cảnh sát Đức đã tiến hành khám xét căn hộ của 2 đối tượng nói trên tại hai bang Baden-Wuerttemberg và Bắc Rhine-Westphalia.