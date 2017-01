TPO - Ngày 27/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết cuộc đàm phán do Liên hợp quốc bảo trợ về cuộc xung đột ở Syria tại Geneva (Thụy Sĩ) đã bị điều chỉnh lùi lại từ ngày 8/2 tới cuối tháng Hai.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Chiều 27/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã tới thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất - Chi cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. Động viên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong thời điểm Tết Nguyên đán, lưu lượng hành khách tại khu vực cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất tăng rất cao, đặt ra nhiệm vụ nặng nề đối với lực lượng. Các cán bộ hải quan phải thường xuyên ứng trực đầy đủ, không lơ là mất cảnh giác, kịp thời xử lý những tình huống, đảm bảo cho người dân đi lại trong dịp Tết, bà con Việt Kiều về quê ăn Tết được thoải mái, thuận lợi.

Bí thư Thành ủy tin tưởng các cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động và lực lượng 141 cùng các lực lượng của Công an thành phố sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, thể thao quan trọng, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; các địa điểm vui chơi, giải trí, hoạt động lễ hội đầu năm... phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn.

Trong đó, đường bộ xảy ra 31 vụ tai nạn, làm chết 16 người, bị thương 44 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn, làm chết 1 người. Đường thuỷ nội địa không xảy ra tai nạn giao thông.

Dù đã là chiều muộn của ngày cuối cùng của năm, song lượng người đổ về đây vẫn rất đông. Đến 17 giờ chiều, lượng người và các phương tiện giao thông trên con phố này vẫn dày đặc, gây ra tình trạng tắc đường, ùn ứ cục bộ. Nguyên nhân là do cuối giờ chiều, người dân vẫn tiếp tục đổ về đây mua hoa, cây cảnh với mức giá giảm rất nhiều.

Gía thịt lợn ở chợ Sấu (Hoài Đức- Hà Nội) sáng 30 Tết có giá từ 40.000- 110.000 đồng một kg. Tăng cao nhất phải kể đến giá thịt chân giò lên tới hơn 100.000 đồng/kg. Thăn bò sáng 30 Tết được các tiểu thương ở các chợ của Hà Nội "hét" giá từ 300.000 đồng một kg. Đặc biệt, 1kg lõi rùa có giá từ 500.000-700.000 đồng/kg mà cũng không có nhiều mà mua. Giá gà ta cũng tăng nhẹ, ở mức 150.000 đồng một kg.

Trong đó, mặt hàng thịt gia súc 4 lần điều chỉnh, gồm một lần tăng và 3 lần giảm. Tổng mức điều chỉnh đối với 6 mặt hàng thịt gia súc, gồm thịt heo đùi, thịt vai, thịt nách, thịt nạc, thịt cốt lết và sườn gà) với mức giảm 7.500 đồng/kg. Mặt hàng trứng gia cầm điều chỉnh tăng giá một lần với tổng mức điều chỉnh là 1.000 đồng/hộp 10 quả trứng gà và 1.000 đồng/hộp 10 quả trứng vịt.

Trưa cùng ngày, VNPT VinaPhone cũng phát đi thông tin xác nhận đã khôi phục xong toàn bộ lưu lượng Internet trên tuyến cáp AAG và khẳng định 100% lưu lượng Internet quốc tế của đơn vị này đã được thông suốt trước Tết Nguyên đán. Đầu tháng Một, nhiều tuyến cáp quang biển kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế đã xảy ra sự cố. Đó là tuyến cáp quang biển Liên Á (IA), AAG, APG.

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Donald Trump được Điện Kremlin cùng Nhà Trắng hy vọng là bước đi quan trọng đầu tiên trong việc làm tan băng quan hệ hai nước từ thời chính quyền trước của Mỹ, theo AP. Những người chỉ trích Trump sẽ theo dõi sát sao nội dung đối thoại giữa ông với Tổng thống Nga Putin sau khi cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc Nga tấn công mạng nhằm gây ảnh hưởng có lợi cho nhà tài phiệt New York trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái.

Thông tin trên được ông Lavrov đưa ra tại cuộc họp với các nhóm đối lập Syria nhằm thảo luận về kết quả cuộc hòa đàm vừa diễn ra ở thủ đô Astana của Kazakhstan. Cuộc đàm phán tại Astana do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran bảo trợ, đã đi tới việc thiết lập cơ chế 3 bên để giám sát và đảm bảo việc thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn, ngăn chặn mọi hành động khiêu khích.