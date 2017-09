Bản tin 20H: Mâu thuẫn lúc nhậu, 2 công nhân bị đồng nghiệp chém chết

Chiều 2/9, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP HCM) - lái xe qua nhiều tuyến đường kiểm tra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường. Tại đường Nguyễn Thái Học (phường Cầu Ông Lãnh), thấy ôtô bảy chỗ đậu trên vỉa hè, ông Hải gọi điện cho lãnh đạo, công an phường ra xử lý. Ngay sau đó lực lượng chức năng phải gửi hình ảnh xe vi phạm, biên bản... về điện thoại của ông để báo cáo. Tại đường Lý Tự Trọng, 4 ôtô đậu trên lối đi bộ bị phường Bến Nghé lập biên bản, sau khi nhận được điện thoại của ông Hải. Trong ba giờ Phó chủ tịch UBND quận 1 đi kiểm tra, hàng loạt ôtô vi phạm trên đường Nguyễn Trãi, Công trường Lam Sơn… đều bị xử lý theo hình thức tương tự.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, đêm 2/9, mưa và dông bao trùm các khu vực trong cả nước, đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh tại Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.