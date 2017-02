TPO - Các quan chức Mỹ cho biết Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày mai (27/2), khối không khí lạnh bắt đầu suy yếu dần, các tỉnh phía Bắc xu hướng tăng nhiệt trở lại, trời ấm hơn vào buổi trưa, chiều, sáng và đêm trời vẫn rét đậm. Ngày mai 27/2, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, cao nhất 18-21 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ 19-30 độ C. Nam Bộ có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 22-33 độ C.

Theo báo cáo nhanh, vào lúc 0 giờ 50 sáng 26/2, trung tâm thông tin chỉ huy nhận được tin báo cháy tại hộ gia đình tại căn nhà trong hẻm trên đường 30/4 (thuộc khu phố 2, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Lực lượng khẩn trương điều 4 xe cứu hỏa đến hiện trường. Diện tích căn nhà xảy ra cháy rộng khoảng 80 m2 chất cháy chủ yếu là vật dụng gia đình. Khi lực lượng chữa cháy đến phá cửa vào trong thì phát hiện bốn thi thể đều là người trong một gia đình nằm ở các vị trí khác nhau. Nạn nhân tử vong là người trong một gia đình.

Theo Viện Vật lý địa cầu, trận động đất xảy ra lúc 11h 20 phút hôm nay 26/2 xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.241 độ vĩ bắc, 108.052 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, xảy ra tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Ông Hồ Quang Bửu – Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My xác nhận người dân địa phương khu Nước Xa, thuộc xã Trà Mai, huyện Nam Trà My (giáp ranh huyện Bắc Trà My) cảm nhận thấy rung động rất rõ. Khi động đất xảy ra có kèm theo tiếng nổ nhẹ trong khoảng 3 giây, gây rung lắc mạnh, dịch chuyển đồ vật trong nhà. Hiện vẫn chưa ghi nhận thiệt hại từ trận động đất này.

Cụ thể, tuyến buýt nhanh BRT đã vận chuyển 229.573 hành khách (trung bình mỗi ngày vận chuyển 13.504 lượt khách, ngày cao nhất vận chuyển 15.410 hành khách). Bình quân mỗi nhà chờ phục vụ 538 hành khách/ngày. Theo đánh giá của Sở GTVT Hà Nội, tuyến BRT đi vào hoạt động đã vận hành đúng phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ, an toàn, thu hút được hành khách sử dụng dịch vụ và bước đầu đã mang lại những hiệu quả rõ rệt.

Nạn nhân được xác định là em Hoàng Thị Xuân Mai (15 tuổi), trú Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, học lớp 8/3 trường THPT Lương Thế Vinh. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên em Mai đang trên đường đi học về nhà khi đến giao lộ Tôn Đức Thắng và Hoàng Văn Thái, thì bất ngờ va chạm với chiếc xe container mang BKS 43C đang kéo theo rơ móc BKS 43R Do tài xế Mai Văn Hải (56 tuổi trú tại Đà Nẵng), điều khiển xe lưu thông theo hướng Bắc - Nam trên đường Tôn Đức Thắng. Cú va chạm khiến em Mai bị cuốn vào gầm xe, tử vong tại chỗ.

Theo đó, có 9 đối tượng bị truy tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc và gá bạc”, các bị can này đều trú huyện Gia Viễn (Ninh Bình), "cộm cán" có đối tượng Phạm Văn Nam (SN 1987) từng có 2 tiền án về đội đánh bạc. Ngoài ra, 20 đối tượng khác cũng bị truy tố về hành vi “đánh bạc”. Trước đó, sau quá trình theo dõi, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 17/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã ập vào nhà Hà Văn Công (SN 1982, trú xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn) và bắt quả tang 39 đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Tàu cá mang số hiệu TH 90870-TS có công suất 140CV của ông Nguyễn Văn Bình khi đang ở trong khu vực neo đậu ở khu vực thuộc thôn Bắc Thọ, xã Ngư Lộc đã bất ngờ bị cháy lớn và nhanh chóng cháy lan sang 2 tàu cá bên cạnh. Các ngư dân đã nỗ lực dập lửa, nhưng do ngọn lửa bùng lên quá lớn, cộng với gió biển thổi mạnh nên chỉ trong thời gian ngắn ngọn lửa đã thiêu rụi cả 3 tàu cá.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết thông tin trên. Trong tuần tới, Hàn Quốc hy vọng bố trí được địa bàn cho mục đích này trong quận Seongju, cách 296 km về phía Nam thủ đô Seoul. Trước mắt, kế hoạch của Mỹ và Hàn Quốc sẽ sử dụng đất của công ty Golf Club Lotte, đổi lấy diện tích ở nơi khác thay cho địa điểm sử dụng làm căn cứ quân sự.

Mỹ có thể quyết định thực hiện bước đi trên do thực tế rằng Hội đồng này có thể tác động đến việc thông qua nghị quyết của Liên hợp quốc lên án hoạt động định cư của Israel. Trong phiên họp tới đây, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc sẽ thảo luận vấn đề này, nhưng dự kiến sẽ không có quyết định từ phía Mỹ.