Bản tin 20H: Mỹ lắp đặt thêm 4 bệ phóng THAAD tại Hàn Quốc

Chiều 4/9, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai có Công điện số 57 gửi Công ty Thủy điện Hòa Bình. Nội dung Công điện nêu rõ: Hồi 13 giờ, ngày 4/9, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 114,96 m; lưu lượng đến hồ 4.720 m3/s; tổng lưu lượng xả (do chạy máy phát điện) là 2.200 m3/s; lưu lượng đến hồ đang có xu thế ra tăng và có khả năng vượt mức cho phép (cao trình +115 m tính đến ngày 15/9) trong ít giờ tới. Để tránh tình trạng ngập lụt lòng hồ, đảm bảo an toàn cho công trình, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy vào 17 giờ ngày 4/9, liên tục phát tối đa các tổ máy. Tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy vào thời điểm thích hợp để đảm bảo an toàn cho công trình.

Ông Lê Văn Quyết – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa cho biết, trong lúc lực lượng thi công nâng cấp tuyến đường lên khu Thiền viện Trúc Lâm (đồi C4), phường Hàm Rồng vào sáng nay (4/9) đã phát hiện quả bom nằm ở trong lòng đất, tại khu vực gần với Nhà máy đóng tàu thủy Vinasinl. Ngay lập tức, lực lượng thi công tuyến đường này báo cáo về UBND phường Hàm Rồng. Qua quan sát tại hiện trường cho thấy quả bom này có chiều dài ước chừng 1 mét, đường kính khoảng 30 cm, vỏ quả bom chưa có dấu hiệu hoen rỉ. Hiện nay, chính quyền địa phương đang cắt cử lực lượng Quân sự phường và Công an phường Hàm Rồng lập hàng rào, cắm biển cảnh báo và canh gác quả bom 24/24h, để chờ lực lượng chức năng cấp trên về xử lý. (Xem chi tiết)

Nhập dịp nghỉ lễ, anh Dương Văn Đạo (36 tuổi, ngụ tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đưa vợ và con đến tham quan tại khu du lịch Bò Cạp Vàng (xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai). Tại đây, anh Đạo tắm ở khu vực sông trong khu du lịch và bị đuối nước tử vong. Theo nhân viên của khu du lịch, du khách tắm sông đều phải tuân thủ mặc áo phao để đảm bảo an toàn. Ban đầu, nhân viên khu du lịch đã yêu cầu anh Đạo mặc áo phao. Thế nhưng khi phát hiện bị đuối nước, nạn nhân không mang áo phao. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngày 4/9, thông tin từ Công an thành phố Đà Lạt, 3 ngày nay, đơn vị đã ngăn chặn nhiều vụ đua xe trái phép, tạm giữ 40 xe máy, trong đó có nhiều xe phân khối lớn, xe đã độ chế, xoáy nòng… Các đối tượng tụ tập thành từng nhóm, lúc cao điểm có khoảng 100 xe máy tập trung tại một số tuyến đường tại Đà Lạt chờ cơ hội để đua xe trái phép. Mỗi nhóm vài chục chiếc xe lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô, chạy quá tốc độ... có nguy cơ gây mất an toàn cho người dân và du khách. (Xem chi tiết)

Chở bạn gái mới quen ra chỗ vắng để tâm sự, Lân (SN 1993) đã kề dao vào cổ hiếp dâm Trần Kim Ngân (SN 1994, ngụ TPHCM) nhưng sau đó bị nạn nhân chống trả quyết liệt, tước được dao đâm lại 2 nhát. Lân tử vong sau đó. TAND TPHCM đã hoàn tất hồ sơ chuẩn bị đưa bị can Ngân ra xét xử về tội Giết người.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bị nhóm 4 người lột quần áo, cắt tóc, đánh đập ngay giữa đường. Công an xã Bá Hiến (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) xác nhận vụ việc đánh ghen này xảy ra tại địa phương mình và cho biết đang xác minh, truy tìm những người liên quan để làm rõ. (Xem chi tiết)

Sáng 4/9, tàu Badaro 3011 thuộc lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc do Trung tá Kim Dong Jin làm chỉ huy, đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng từ ngày 4 đến 7/9. Đón tàu tại cảng Tiên Sa có đại diện Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, Bộ CHQS TP Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng… Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, thủy thủ đoàn tàu Badaro sẽ tiến hành các hoạt động chào xã giao UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; tham quan các danh thắng. (Xem chi tiết)

Ngày 4/9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có thể đã thành công thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để lắp trong các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-Moo đưa ra thông tin trên trong một phiên họp tại Quốc hội nước này, một ngày sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6. Ngày 3/9, Triều Tiên tuyên bố đã thử thành công bom H. Theo Đài truyền hình trung ương Triều Tiên, vụ thử trên được tiến hành theo mệnh lệnh của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 4/9 thông báo Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc sẽ triển khai thêm 4 bệ phóng cho Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại căn cứ quân sự phía nam nước này. Theo Yonhap, thông báo trên được đưa ra sau khi Bộ Môi trường Hàn Quốc thông qua cuộc kiểm tra về tác động đến môi trường của hệ thống THAAD. Trước đó, đã có 2 bệ phóng THAAD đã được lắp đặt tại Hàn Quốc. Động thái thông qua việc triển khai thêm các bệ phóng THAAD nhằm mục đích “đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ phía Triều Tiên”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

