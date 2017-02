TPO - Ngày 25/3, tờ Wall Street Journal đưa tin, các kế hoạch tiến hành cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa Triều Tiên và Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức đã bị hủy bỏ sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối cấp thị thực cho phái viên cấp cao của Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui.

Phái viên cấp cao của Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui. (Nguồn: Kyodo/ TTXVN)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống miền Bắc, Ngày và đêm nay có một đợt không khí lạnh mới từ phía bắc tăng cường yếu xuống Bắc Bộ gây mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ các tỉnh, thành tiếp tục giảm nhẹ. Nhiệt độ các tỉnh, thành giảm thấp so với ngày hôm trước. Vùng núi trời rét hại nặng: Sìn Hồ (Lai Châu) và Cò Nòi (Sơn La) cùng giảm đến 10 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) xuống tới 6 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 5,9 độ C. Sa Pa (Lào Cai) xuống mức 5,8 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất 2,1 độ C.

Cú va chạm cực mạnh đã làm xe khách BS 73B - 006.55 quay 180 độ, nát bét phần đầu, vỡ kính, móp méo một phần hông và làm nhiều loại hàng hóa trên xe văng ra đường; lái xe Khoa bị gãy chân phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong khi đó, xe khách BS 74B - 004.52 lao thẳng, húc văng một đoạn tường rào của bến xe khách và cũng bị móp méo, hư hỏng phần đầu và hông; các cửa kính trên xe bị vỡ.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng yêu cầu Công ty cổ phần khoáng sản NIKKO Việt Nam dừng hoạt động sản xuất của Nhà máy luyện Feromangan tại xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh với lý do: Công ty không chấp hành thực hiện các thủ tục về quản lý, bảo vệ môi trường theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Khoảng 10 giờ ngày 23/2, lực lượng chức năng đã ập vào nhà ông Quang, thôn 12 xã Hòa Bình. Đây là căn nhà 2 tầng tại khu vực nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Quang. Căn nhà chỉ có duy nhất một lối vào. Vây bắt ổ bạc, lực lượng chức năng đã tạm giữ 20 đối tượng, 14 con gà chọi và hơn 200 triệu đồng cùng nhiều xe máy.

Cú va chạm khiến chị L. tử vong tại chỗ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình có mặt tại hiện trường khám nghiệm hiện trường, phân làn giao thông. Tại hiện trường chiếc xe ô tô 49 chỗ nằm sát vào vách núi, các học sinh trên xe không bị thương.

Ông Bùi Thái Song (đại diện Công ty Cổ phần thương mại và truyền thông Vinasing), người phụ trách dự án xã hội hóa 1.000 nhà vệ sinh công cộng (NVSCC) trên địa bàn Hà Nội cho biết, việc lắp đặt chậm các NVSCC hiện nay là do phải thay đổi các vị trí lắp đặt. Lý do bởi tại một số vị trí, đơn vị thi công gặp phản ứng gay gắt của người dân, gây cản trở, thậm chí có nơi đơn vị thi công phải ngừng thi công, hoàn trả lại mặt bằng.

Có đến gần 90% số người tham gia khảo sát cho hay thông tin từ loa phường không có ích (gần 90%) và không nên duy trì loa phường như hiện nay (khoảng 90%).

Tính đến 14h ngày 25/2, trên 3.000 người tham gia khảo sát ở cổng giao tiếp thành phố. Theo thống kê, chỉ có hơn 4% người dân cập nhật thông tin qua loa phường; hơn 10% cho rằng thông tin từ loa phường là hữu ích và gần 4% ý kiến đồng tình với việc duy trì loa phường như hiện nay.

Trong tiếp xúc với cán bộ Đại sứ quán, Đoàn Thị Hương cho rằng bị lợi dụng và nghĩ rằng tham gia đóng video clip hài. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đề nghị phía Malaysia xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật Malaysia, pháp luật và thông lệ quốc tế; đồng thời tìm hiểu các thủ tục để hỗ trợ về mặt pháp lý, tôn trọng quyền lợi chính đáng của công dân.

Tờ báo cho biết các cuộc hội đàm giữa phái viên Choe với các cựu quan chức Mỹ, dự kiến diễn ra vào ngày 1 và 2/3 tại New York, song đã bị hủy bỏ sau khi bà Choe bị từ chối cấp thị thực. Theo tờ báo, hiện vẫn chưa rõ tại sao Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối cấp thị thực cho bà Choe, song vụ Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo hôm 12/2 vừa qua có thể là nguyên nhân.