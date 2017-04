Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều tối và đêm mai (26/4) ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông; từ chiều 27/4 ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.