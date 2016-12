TPO - Người đứng đầu ủy ban quốc phòng thuộc Thượng viện Nga, ông Viktor Ozerov ngày 25/12 tuyên bố Tu-154 không thể bị khủng bố do máy bay này thuộc sự quản lý của quân đội, đồng thời cho rằng nguyên nhân rơi máy bay có thể là trục trặc kỹ thuật hay lỗi điều khiển bay.

Một chiếc Tu-154. (Nguồn: YouTube)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 25/12, các khu vực trên cả nước đều có mưa, riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện sương mù vào sáng sớm. Thời tiết các khu vực đêm 25, ngày 26/12, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm trời rét, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 29-31 độ C.

Cụ thể, kỳ quay thứ 69 của loại hình xổ số tự chọn đã tìm ra dãy 6 con số may mắn trúng giải đặc biệt. Tổng giá trị giải độc đắc lần này là hơn 159.232.985.000 đồng. Dãy số trúng giải là 05-12-20-29-34-36. Theo thông tin từ Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), giải độc đắc trên có 2 vé trúng. Giá trị mỗi giải là 79.616.429.500 đồng.

Trong đó một bệnh nhân đã tử vong, người còn lại đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. "Theo bệnh viện Trí Đức những bệnh nhân này bị sốc thuốc sau gây mê. Hiện bệnh viện Bạch Mai đang đợi kết quả khám nghiệm pháp y mới đưa ra nguyên nhân dẫn đến tử vong của bệnh nhân sinh năm 1976 và bệnh nhân còn lại", ông Hùng nói.

Trước đó, ngày 5/12, các lực lượng Công an Hà Nội bất ngờ kiểm tra khu đất tại cánh đồng nằm giữa sân bay Nội Bài và khu công nghiệp Nội Bài, trên địa bàn huyện Sóc Sơn, do Phúc và Ngợi là chủ đất. Lực lượng chức năng phát hiện có 3 máy xúc đang xúc đất sét đưa lên thùng của 3 xe ôtô có trọng tài 9,2 tấn và 13 xe ôtô khác có trọng tải lớn. Sau đó, đất được bán cho các lò nung gạch hoặc các công trình san nền.

Do thời tiết xấu, sóng to, vị trí bị nạn cách xa bờ cho nên công tác cứu nạn thuyền viên gặp rất nhiều trở ngại. Đến 01 giờ 00 ngày 25/12 tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR 27-01 đã tiếp cận tàu cá BĐ 96668 TS, tổ chức cứu nạn và chăm sóc y tế cho toàn bộ 12 thuyền viên của tàu cá bị nạn.

Thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Đến 14 giờ 15 phút ngày 24/12, mặc dù các thuyền viên trên tàu đã cố gắng khắc phục sự cố nhưng không được, tàu BĐ 96668 TS vẫn tiếp tục trôi dạt không có phương tiện nào hỗ trợ, nguy hiểm đến tính mạng thuyền viên. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR 2701 xuất phát từ Nha Trang đi cứu nạn.

Theo người phát ngôn cảnh sát quốc gia Indonesia Awi Setiyono, hai đối tượng trên bị bắn tại một ngôi nhà ở Purwakarta, cách Jakarta 100km về phía Đông, sau khi có hành vi chống cự và tấn công cảnh sát. Lực lượng cảnh sát đột kích căn nhà trên sau khi tiến hành thẩm vấn 2 đối tượng tình nghi khác sáng cùng ngày. Lục soát căn nhà sau đó, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều vũ khí sắc nhọn song không phát hiện thấy chất nổ.