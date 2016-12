TPO - Bộ Quốc phòng Nga đã cho dừng tất cả các chuyến bay của dòng máy bay Tu-154 cho đến khi hoàn tất cuộc điều tra về nguyên nhân khiến chiếc máy bay Tu-154 gặp nạn ở Biển Đen cách đây 2 ngày, làm toàn bộ 92 người trên máy bay thiệt mạng.

Một máy bay Tupolev-154 của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hồi 16h ngày 27/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10-11. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. (Xem chi tiết)

Ngày 27/12, Cục cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết trong năm 2016, trên cả nước xảy ra hơn 21.000 vụ tai nạn giao thông (đường bộ, đường sắt và đường thủy), làm chết gần 9.000 người. Năm 2016, toàn quốc xảy ra 62 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết gần 200 người. Số liệu này cũng giảm so với thống kê năm 2015.Số người bị thương trong các vụ tai nạn là hơn 19.000 người. Theo thống kê của Cục CSGT, so với năm 2015, số vụ tai nạn, người tử vong và bị thương đều giảm. Theo báo cáo, nguyên nhân các vụ tai nạn chủ yếu do người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường.

Ngày 27/12, tỉnh Bạc Liêu đã khánh thành và đưa vào vận hành cầu Trần Văn Sớm (cầu Giá Rai), thuộc thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Đây là cây cầu lớn nhất được bắc ngang sông Bạc Liêu-Cà Mau, là công trình trọng điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bạc Liêu (1997- 2017). Ông Bùi Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bạc Liêu cho biết cầu Giá Rai là công trình thuộc dự án nâng cấp tuyến đường Giá Rai-Gành Hào. Cầu được thiết kế gồm ba nhịp liên tục 48m+72m+48m, dài hơn 650m, mặt cầu rộng 15, gồm 4 đường dành cho xe lớn, xe thô sơ, dãy an toàn 2 bên và lan can lề bộ hành. Cầu được xây dựng bằng bêtông cốt thép dự ứng lực vĩnh cửu do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 540 tỷ đồng, bằng nguồn vốn trái phiếu của Chính phủ.

Thời điểm trên, lửa đột nhiên bùng phát từ tầng 3 ngôi nhà này sau đó nhanh chóng lan sang nhà số 81 được sử dụng làm cửa hàng kinh doanh quần áo thời trang và tiếp tục có nguy cơ lan rộng sang các nhà kề bên. Nhận thấy đám cháy tiếp tục có khả năng lan rộng, bên cạnh việc sử dụng các phương tiện để dập lửa, người dân xung quanh đã báo cho lực lượng chức năng. Đến 13h15 cùng ngày, vụ hỏa hoạn đã được khống chế cơ bản. Rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người.Quả bom được phát hiện cách khu dân cư khoảng 200 mét thuộc địa bàn thôn Thạch Chẩm, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa. Quả bom nằm sâu dưới lòng đất khoảng 2 mét, mang ký hiệu MK 82, nặng 225 kg và dài 1,54 mét.Hãng tin Interfax của Nga ngày 27/12 đưa tin, thông báo trên được đưa ra sau khi đội tìm kiếm thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp của LB Nga đã tìm thấy một hộp đen ghi lại hành trình bay của chiếc TU-154 bị nạn, qua đó sẽ sớm giúp xác định nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này.Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Nga cho hay cuộc điện đàm giữa ngoại trưởng hai nước đã "nêu bật tầm quan trọng của việc nhanh chóng hoàn tất những thỏa thuận liên quan đến giới hạn thực tế để chấm dứt hành động quân sự (ở Syria), tách biệt phe đối lập ôn hòa với các tổ chức khủng bố và chuẩn bị cho cuộc gặp ở Astana".Toba Tek Singh, tỉnh Punjab, khoảng 315 km về phía nam của thủ đô Islamabad, Pakistan. (Xem chi tiết) Động thái trên diễn ra sau khi Tỉnh trưởng Okinawa Takeshi Onaga ngày 26/12 rút lại quyết định ngăn cản việc tái bố trí này sau thất bại gần đây trong vụ kiện chính quyền trung ương liên quan kế hoạch tái bố trí căn cứ không quân Futenma của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ.