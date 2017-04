TPO - Ngày 17/4, phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng cảnh báo hành động quân sự đơn phương của Mỹ nhằm vào Triều Tiên, sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nhấn mạnh thời kỳ "kiên nhẫn chiến lược" với Bình Nhưỡng đã kết thúc.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Đồng thời truy bắt, dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước phục vụ điều tra, xử lý vụ án. Thông tin trên vừa được đưa ra tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khoảng 16h chiều 17/4, hai thanh niên chở nhau bằng xe máy lưu thông qua cầu Nguyễn Văn Cừ (quận 8, TPHCM ) theo hướng từ quận 5 về quận 8. Đến đoạn giữa cầu, thì bất ngờ tông vào thành cầu khiến cả 2 người này văng qua lan can rơi xuống kênh Tàu Hũ – Bến Nghé. Một người đã bơi được vào bờ nên may mắn thoát chết nhưng bị thương và tinh thần hoảng loạn, người còn lại bị nước nhấn chìm tử vong. Tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài.

Ngày 17/4, Lý Trung Thành (23 tuổi) trèo lên cột điện tại đường Hà Huy Giáp (phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM.) Anh ta ôm đỉnh cột điện rồi nắm các sợi dây, bước đi. Chán chê, anh ta ngồi xổm trên dây điện, miệng không ngừng la hét. Cảnh sát PCCC quận 12 phải điều xe thang, 13 chiến sĩ đến hiện trường "giải cứu" Thành. Sau khi trải nệm dưới khu vực Thành đi lại, cảnh sát dùng xe thang tiếp cận, đưa anh ta xuống an toàn. Công an phường Thạnh Lộc đang làm việc với Thành, nghi anh ta bị ngáo đá.

Rạng sáng ngày 17/4, ông Trương Tấn Tùng (45 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) điều khiển ôtô 4 chỗ chạy vào cổng Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh. Khi đến trước cửa khoa cấp cứu, ôtô bất ngờ bốc cháy. Ông Tùng bung cửa lao ra khỏi xe trong tình trạng cháy toàn thân và tử vong sau đó. Theo bệnh viện, ông Tùng trước đây là nhân viên bảo vệ của bệnh viên. Gần một năm nay, người đàn ông này đã nghỉ việc và ra ngoài làm tài xế. Theo nhận định ban đầu của cảnh sát, khả năng ông Tùng tự thiêu do buồn chuyện gia đình.

Liên quan đến vụ thiếu tá CSGT Công an tỉnh Đồng Nai bị xe tải cán chết, chiều 17/4, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ”. Trước đó, sau 1 ngày xảy ra vụ việc, tài xế Trần Mạnh Thống đã đến cơ quan công an đầu thú. Thống khai nhận là người trực tiếp lái xe tải và gây tai nạn dẫn đến cái chết của thiếu tá Lê Quang Minh.

Ngày 17/4, phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng cảnh báo hành động quân sự đơn phương của Mỹ nhằm vào Triều Tiên, sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nhấn mạnh thời kỳ "kiên nhẫn chiến lược" với Bình Nhưỡng đã kết thúc. Ông Lavrov tuyên bố: "Đây là con đường rất mạo hiểm. Chúng tôi không chấp nhận các hành động hạt nhân liều lĩnh của Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của LHQ, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Mỹ có thể phá vỡ luật pháp quốc tế". Ngoại trưởng Nga bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ không có bất cứ hành động đơn phương nào chống Bình Nhưỡng.

Hồi 13h chiều nay, áp thấp cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 410km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. (Xem chi tiết) Đáng nói, thời gian ghi hình được xác nhận là vào ngày 24/3, trùng với ngày bé Nhật Linh mất tích. Trước đó, cảnh sát đã tịch thu hai chiếc xe thuộc sở hữu của Shibuya, chiếc xe cắm trại và xe mini dùng để di chuyển hàng ngày, để phục vụ điều tra. (Xem chi tiết) Tuyên bố trên được ông Abe đưa ra trong một phiên họp của Quốc hội Nhật Bản vào hôm thứ Hai (17/4). (Xem chi tiết) Lực lượng cứu hỏa London cho biết vụ việc xảy ra vào lúc 1 giờ 10 phút sáng giờ địa phương khi "một hóa chất chưa xác định" bị ném vào câu lạc bộ Mangle ở Đông London.Theo các điều tra ban đầu, hóa chất này có thể là axít.