Toàn cảnh sân bay al-Shayrat gần thành phố Homs, ngày 7/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày mai (8/4), nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Từ ngày 8-11/4, khu vực Hà Nội nhiệt độ có xu hướng tăng dần, nhiệt độ cao nhất trong ngày 10-11/4 có khả năng đạt 33-35 độ C.

Chiều 7/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác của Chính phủ đã về làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Ninh Bình để cùng chính quyền địa phương tìm hướng đột phá cho kinh tế - xã hội Cố đô Hoa Lư “địa linh, nhân kiệt”. “Quyết tâm xây dựng Ninh Bình thành tỉnh giàu có, toàn diện, dựa trên nền tảng phát triển trung tâm dịch vụ du lịch độc đáo, tầm cỡ khu vực và quốc tế, đại diện xứng đáng cho thương hiệu du lịch Việt Nam. Phát triển mạnh mẽ công nghiệp phụ trợ và làng nghề truyền thống; đặc biệt là chú trọng phát triển nền nông nghiệp chất lượng cao và an toàn,” Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói như vậy về tầm nhìn phát triển của Ninh Bình.

Ông Lê Thành Công, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế cho biết, chiếc xe biển xanh 31A-7284 chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân là của dự án JICA. Lúc 12 giờ 45 ngày 6/4, xe có đi lên sân bay Nội Bài đón chuyên gia tư vấn Nhật Bản (hạ cánh lúc 13 giờ 15). Trên đường đi đến cầu Nhật Tân có một vụ tai nạn đỗ xe cần cẩu nên tắc toàn bộ tuyến đường. Một số cán bộ đang xử lý hiện trường vụ tai nạn đã ra tín hiệu để các xe quay đầu, đồng thời do cận giờ đón chuyên gia nên lái xe đã cho xe quay đầu ngược lại cùng một số xe khác, để chuyển hướng đi sang cầu Thăng Long.

Ngày 7/4, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành công văn chỉ đạo tạm ngưng hoạt động đối với công ty TNHH thủy sản Hòa Thắng (Công ty Tân Hải) - khu chế biến hải sản Tân Hải (xã Tân Hải, huyện Tân Thành). Theo đó, UBND tỉnh này yêu cầu công ty chấm dứt hoạt động sản xuất của nhà máy tại xã Tân Hải, tuyệt đối không được phép xả nước thải (ngay cả sau khi đã qua hệ thống xử lý) khi chưa được sự cho phép của UBND tỉnh. Tỉnh này cũng giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Xí nghiệp cấp nước Bà Rịa, điện lực Tân Thành tạm ngưng cấp điện, nước phục vụ cho sản xuất, chỉ cung cấp điện nước phục vụ cho mục đích sinh hoạt, vận hành và cải tạo hệ thống xử lý nước thải đối với công ty này. (Xem chi tiết)

Từ ngày 10/4, trạm xe buýt Bến Thành sẽ được di dời sang đường Hàm Nghi nhằm phục vụ cho việc thi công công trình tuyến đường sắt đô thị (metro) số 1 giai đoạn 2. Việc di dời sẽ làm đảo chiều giao thông trên tuyến đường Phạm Ngũ Lão và đường Lê Lai, ảnh hưởng đến hoạt động của 42 tuyến xe buýt. Trung tâm đã bố trí các vị trí dừng đón trả khách trên đường Hàm Nghi cho từng tuyến xe buýt, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải tăng cường nhân viên hỗ trợ để điều hành và hướng dẫn hành khách tại khu vực đường Hàm Nghi. (Xem chi tiết)

Tổng cục Đường bộ vừa đề nghị hạ tốc độ tối đa trên đường vành đai 3 trên cao tại Hà Nội từ 90 km/h xuống còn 80 km/h, bỏ biển báo tốc độ tối thiểu 60 km/h do mặt đường hư hỏng, thiếu tiền sửa chữa. Nếu việc này được thông qua, tuyến cao tốc này có tốc độ tối đa thấp hơn cả QL 1A. Ngoài việc điều chỉnh tốc độ, Tổng cục cũng đề nghị Sở GTVT Hà Nội ưu tiên sơn sửa vạch sơn, sửa chữa mặt đường và khe co giãn bị hư hỏng. (Xem chi tiết)

Theo Báo cáo Chỉ số Hạnh phúc của Mastercard, công bố ngày 7/4, Việt Nam đang xếp thứ 4 châu Á – Thái Bình Dương với 71,4 điểm, đứng sau là Ấn Độ (75 điểm), Philippines (73 điểm) và Indonesia (71,4 điểm). Báo cáo cho biết, thứ hạng có được của Việt Nam nhờ vào sự hài lòng về công việc và tài chính rất cao của người dân (81,5 điểm – cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương), tiếp đến là sự thỏa mãn cuộc sống (72,7 điểm) và hạnh phúc cá nhân (72 điểm). Tuy nhiên qua khảo sát, người dân Việt Nam đang khá lo ngại về sự an toàn trong cuộc sống và chỉ đạt 59,4 điểm tại hạng mục này.

Hội đồng An ninh Quốc gia của Nga ngày 7/4 đã nhóm họp khẩn cấp thảo luận về tình hình tại Syria liên quan đến vụ tấn công bằng tên lửa của quân đội Mỹ nhằm vào một căn cứ không quân của Syria ở tỉnh Homs. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì cuộc họp này. Điện Kremlin cho biết tại cuộc họp nói trên, giới chức Nga bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hệ quả tiêu cực từ động thái được cho là làm gia tăng căng thẳng của Mỹ đối với cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Bên cạnh đó, giới chức Nga cũng thảo luận về việc duy trì sự hiện diện của lực lượng phòng không của Nga ở Syria nhằm hỗ trợ hoạt động chống khủng bố của quân đội quốc gia Trung Đông này.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng tính hiệu quả của các cuộc không kích của Washington là "vô cùng thấp," khi chỉ có 23 trong số 59 quả tên lửa đánh trúng mục tiêu, trong khi chưa rõ liệu 36 quả khác đã rơi ở đâu. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, cho đến nay bốn binh sỹ Syria thiệt mạng trong vụ không kích, sáu người bị thương và hai người mất tích. Ngoài ra, sáu máy bay chiến đấu của Syria cũng bị phá hủy.