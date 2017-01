TPO - Điện Kremlin ngày 31/1 đã cáo buộc các lực lượng do Ukraine hậu thuẫn đã phá hoại thỏa thuận hòa bình Minsk liên quan đến Đông Ukraine bằng việc tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng ly khai trong ngày hôm trước.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: Sputnik/AFP/TTXVN)

Ngày 1/2 tức mùng 5 Tết, các tỉnh miền Bắc do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường về phía Đông Nam nên trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ giảm thêm 1 độ so với ngày 31/1. Các tỉnh miền Trung, chịu ảnh hưởng của rìa xa khối khí lạnh tăng cường lệch đông nên trời nhiều mây, có mưa rải rác. Các tỉnh miền Nam duy trì hình thái mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.

Cụ thể, người dùng sẽ phải trả thêm 2.333 đồng cho mỗi kg gas so với tháng 1/2017, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Đây là tháng thứ hai liên tiếp giá gas leo thang. Nguyên nhân giá đi lên được nhà phân phối lý giải là do nhà cung cấp thế giới công bố giá nhiên liệu 555 USD một tấn, tăng 90 USD mỗi tấn so với tháng trước.

10 km ùn tắc từ đoạn gần Big C Nam Định xuôi về hướng trạm thu phí Đại Xuyên, trong đó Đại Xuyên tắc nhiều nhất. Đường tránh dẫn ra quốc lộ 1A cũng bị ùn tắc nghiêm trọng khiến các phương tiện ùn lại trên cao tốc. Một đại diện cục CSGT cho biết, nguyên nhân do lượng phương tiện quá đông.

Theo Ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ, tối mùng 3 Tết, lãnh đạo thành phố đã khảo sát đường hoa và thấy chất lượng hoa năm nay tốt, hoa còn rất tươi. Lượng người tham quan đông và nhiều người bày tỏ nguyện vọng kéo dài thêm thời gian mở cửa đường hoa. Do vậy, lãnh đạo thành phố quyết định để đường hoa hoạt động thêm một ngày.

Người dân thôn Ân Phú, xã Tịnh An (TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) từ nhiều năm qua đã quen với cảnh bị chia cắt mỗi mùa mưa bão, lũ lụt. Con đường độc đạo dẫn vào thôn luôn bị ngập nước mỗi khi mưa lũ. Ốc đảo “Ân Phú” vốn là nơi trú ngụ của 1.500 nhân khẩu với 450 hộ dân thuộc xóm Tân Lập (thôn Ngọc Thạch) và thôn Ân Phú (xã Tịnh An).

Thống kê của Cảnh sát giao thông – Bộ Công an ngày 31/1 cho thấy, cả nước xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 55 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 33 vụ, làm chết 23 người, bị thương 54 người, đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm bị thương 1 người.

Vụ việc khiến Hoàng Văn Dũng tử vong. Người bạn nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng. Được biết, anh Dũng là bảo vệ trường THCS xã Hoàng Việt, Văn Lãng. Anh Dũng và bạn gặp nạn trên đường về nhà. Trước đó, anh Dũng và một người bạn điều khiển xe máy đến nhà một số anh em, bạn bè ở địa phương uống rượu, chúc Tết.

Dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc gặp tại Washington vào ngày 10/2 tới. Thủ tướng Abe khẳng định sẽ nói với Tổng thống Trump về vai trò lãnh đạo của Mỹ và sự hiện diện quân sự của Mỹ là đặc biệt cần thiết đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây cũng là việc làm cần thiết để Mỹ tiếp tục duy trì vai trò mà Washington vẫn thể hiện cho đến thời điểm hiện nay.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga hết sức quan ngại về sự việc trên, điều mà ông cho rằng đã hủy hoại những nỗ lực nhằm thực thi thỏa thuận Minsk. Ông Peskov nói: "Chúng tôi lấy làm tiếc rằng do kết quả của vụ tấn công này... thương vong đã xảy ra ở cả hai phía.