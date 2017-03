TPO - Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu giới chức tình báo Mỹ trả lời chi tiết về những thông tin do WikiLeaks đăng tải liên quan đến hoạt động tấn công mạng của CIA.

Người sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange tuyên bố sẽ cung cấp tài liệu kỹ thuật cho các hãng công nghệ chịu thiệt hại từ hoạt động tấn công mạng của CIA

Sáng nay (11/3), lực lượng chức năng quận Đống Đa (Hà Nội) tiếp tục ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý các công trình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn. Tại tuyến phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội), lực lượng chức năng đã phải sử dụng cả máy xúc để phá bậc thềm lấn chiếm vỉa hè của trụ sở UBND phường Quốc Tử Giám. Hàng loạt công trình lấn chiếm vỉa hè trên phố Tôn Đức Thắng đã bị lực lượng chức năng phá bỏ trong sáng 11/3.

Việc buôn bán này không gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị; đúng giờ giấc quy định, có nội quy rõ ràng; được trang bị quầy hàng chuẩn bằng nguồn vốn xã hội hóa; được kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả, chất lượng hàng hóa, vừa không làm mất đi nét đặc trưng về hàng rong của đô thị Việt Nam.

ông trình xây dựng tại số 3 Phạm Hùng, phường Hòa Xuân (Cẩm Lệ, Đà Nẵng) do công ty TNHH Liên Hợp Thế Duy làm chủ đầu tư. Trước đó, ngày 9/3 cơ quan chức năng địa phương nhận được phản ánh từ người dân về một công trình xây dựng gồm nhiều ngôi nhà có kiến trúc kiểu "phố Tàu" nằm ẩn mình trong trong khuôn viên nhà kho nói trên.Tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ chính thức khai trương vào đầu tháng 4. Sau khi khai trương, giá vé mỗi lượt tàu ra Cồn Cỏ là 250.000 đồng/người. Được biết, tàu ra đảo có tốc độ 32 hải lý/h, chở được khoảng 50 khách.

(Xem chi tiết) Cơ quan này cho biết sẽ khai quật, xử lý hầm đạn này vào ngày 13/3 tới.

Ngay sau khi phát hiện, ông Trung đã báo tin cho cơ quan chức thành phố Kon Tum.

Không may bị trượt chân, Gun ngã xuống hồ và bị đuối nước. Do hồ nước sâu, rộng nên một tiếng sau mọi người mới vớt được thi thể nạn nhân. Được biết, hồ nước xảy ra vụ việc là hồ khai thác than bùn của một doanh nghiệp có trụ sở tại thành phố Pleiku (Gia Lai).

Trước đó, người đàn ông giấu tên đã đệ đơn kiện sắc lệnh nhập cư mới lên tòa án liên bang để bảo vệ vợ và con gái (đang sống tại thành phố bị chiến tranh tàn phá Aleppo, Syria) trong trường hợp hai người này muốn nhập cư vào Mỹ. Với phán quyết này, thẩm phán William Conley đã trở thành ngưới đầu tiên “đóng băng” sắc lệnh nhập cư mới kể từ khi nó được Tổng thống Donald Trump kí vào ngày 6/3.

Syria không phản đối bất kỳ hoạt động quân sự nào diễn ra ở căn cứ Nga tại Tartus, cam kết sẽ giải quyết xung đột nếu có bên thứ ba phản đối hoạt động của căn cứ này. Thỏa thuận có hiệu lực trong vòng 49 năm, được tự động kéo dài cứ sau 25 năm trừ khi một trong hai bên muốn chấm dứt.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nói rằng nếu những thông tin được WikiLeaks công bố về hoạt động tấn công mạng của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) là thật, đó sẽ là mối đe doạ to lớn cho an ninh thế giới. Người phát ngôn này cho rằng phía Mỹ cần trả lời đầy đủ và cởi mở về những thông tin trên. Bà Zakharova cho biết phía Nga thỉnh thoảng vẫn nhận được thông tin về các hoạt động của các cơ quan chuyên biệt của Mỹ.