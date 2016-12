TPO - Thổ Nhĩ Kỳ và Nga ngày 28/12 nhất trí với kế hoạch ngừng bắn chung trên toàn bộ lãnh thổ Syria, đồng thời thúc đẩy để lệnh ngừng bắn này có hiệu lực ngay kể từ 0 giờ đêm 29/12.

Người dân Syria rời khỏi khu vực Sukkari để đến khu vực an toàn hơn do quân nổi dậy chiếm giữ ở đông nam thành phố Aleppo ngày 12/12. Ảnh: AFP/TTXVN.

Khi phát hiện ngọn lửa bốc lên, khoảng 20 hành khách trên xe đã kịp thoát ra ngoài. Ngay lập tức, nhà xe đã dùng bình cứu hoả tại chỗ để khống chế ngọn lửa nhưng không ngăn được. Đến khoảng 16h, lực lượng chức năng đã dập tắt vụ cháy nhưng chiếc xe đã trơ khung sắt. (Xem chi tiết)

Dự báo từ gần sáng mai (29/12), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ. Ở các tỉnh miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 6 độ C; ngày trời nắng, nhiệt độ 19-22 độ C. Hà Nội trời rét sâu về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C; ngày trời nắng, nhiệt độ 20-22 độ C. (Xem chi tiết) Theo Bộ Công Thương, việc xử lý kỷ luật này được thực hiện căn cứ Thông báo số 138-TB/UBKTTW ngày 27/10/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý một số trường hợp được bổ nhiệm không đúng quy định. (Xem chi tiết) Ngày 28/12, Văn phòng Thành ủy có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 11 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2017. Theo đó, Thành ủy Hà Nội nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà cấp trên dưới mọi hình thức. Không sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động cá nhân trong dịp Tết. Không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết; dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách.Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, thuyền trưởng tàu BĐ 96093 TS đã liên lạc với Đài TTDH Hồ Chí Minh trên tần số 8104 KHz báo trên tàu có 3 ngư dân bị rơi xuống biển tại vị trí tọa độ 15-24N 114-03E, cách Đà Nẵng khoảng 337 hải lý về phía Đông Nam. Nguyên nhân ban đầu là do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, thời tiết xấu, gió cấp 7, cấp 8 dẫn đến sóng đánh 3 trong số 6 ngư dân trên tàu bị rơi xuống biển. (Xem chi tiết) Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h ngày 28/12, người dân sống gần chung cư Bình Khánh phát hiện một người đàn ông rơi từ tầng 14 của chung cư xuống đất. Người dân hô hoán nhau chạy đến thì phát hiện người đàn ông đã chết, bên cạnh là một bé gái nhỏ (khoảng 6 tháng tuổi). Cháu bé được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Theo xác minh ban đầu, người cha tên V.V.H. (28 tuổi, quê Đồng Nai), thuê căn hộ ở chung cư nói trên sống từ tháng 9/2015. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.Theo bộ trên, hộp đen này đã được vớt lên từ đáy biển trong ngày 28/12. Chiếc hộp đen đầu tiên được tìm thấy vào ngày trước đó, đồng thời các chuyên gia đã bắt đầu phân tích dữ liệu để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho hay đã trục vớt được 17 thi thể và 223 bộ phận cơ thể từ hiện trường vụ tai nạn.

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga ngày 28/12 nhất trí với kế hoạch ngừng bắn chung trên toàn bộ lãnh thổ Syria, đồng thời thúc đẩy để lệnh ngừng bắn này có hiệu lực ngay kể từ 0 giờ đêm 29/12. Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, kế hoạch trên nhằm mở rộng lệnh ngừng bắn được thiết lập tại thành phố Aleppo hồi đầu tháng này tới tất cả các khu vực chiến sự khác trên toàn Syria, ngoại trừ các nhóm khủng bố. Nếu thành công, lệnh ngừng bắn trên sẽ tạo cơ sở cho việc tiến hành các cuộc đàm phán chính trị giữa Chính phủ Syria và các phe nhóm đối lập nước này, dự kiến diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Theo tổ chức này, những dân thường trên thuộc hai gia đình của làng Hojna. Ngôi làng này nằm ở tỉnh Deir Ezzor giàu dầu mỏ - khu vực phần lớn nằm trong sự kiểm soát của IS và thường xuyên bị liên quân do Mỹ đứng đầu nhắm tới.Theo Sputnitk, con số này xấp xỉ một nửa giá trị tất cả các loại vũ khí được bán trên toàn cầu năm 2016.