TPO - Trong cuộc họp với các Giám đốc điều hành (CEO) hàng chục doanh nghiệp lớn tại Nhà Trắng ngày 23/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông đang lên kế hoạch đưa hàng triệu việc làm về Mỹ, song không tiết lộ chi tiết của kế hoạch này.

Dây chuyền sản xuất ô tô Ford tại một nhà máy ở Wayne, bang Michigan (Mỹ). (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 24/2, bộ phận không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống, sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc khoảng chiều tối và đêm mai (25/2). Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Đêm nay, Hà Nội thấp nhất 13 độ C, vùng núi cao thấp nhất 10 độ C. Đà Nẵng thấp nhất 22 độ C, Nam Bộ thấp nhất 22 độ C.

Tại đây, ông Chung dành nhiều thời gian nói về việc tập trung cải thiện môi trường, đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân, trong đó có làm sạch môi trường nước, không khí và chương trình trồng 1 triệu cây xanh của thành phố. Ông Chung nêu rõ thực trạng từ trước đến nay, việc quét rác, hút rác và rửa đường phố theo cách thủ công nên chưa sạch sẽ, mỗi năm trung bình thành phố mất khoảng 70 tỷ đồng cho việc tưới nước rửa đường. Chính vì vậy, thời gian qua Hà Nội đã cho nhập 50 xe hút rác của Đức về làm sạch cho đường phố Hà Nội. Đến hết quý I năm 2017, thành phố Hà Nội sẽ cho nhập tổng cộng 140 xe hút rác.

Dự kiến thời gian thanh tra toàn diện dự án này sẽ diễn ra trong vòng 40 ngày làm việc thực tế tại đơn vị từ ngày công bố quyết định thanh tra. Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 của Cty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO), vấn đề được đơn vị kiểm toán nhấn mạnh đó là việc TISCO đang triển khai dự án “Cải tạo và mở rộng sản xuất Cty Gang thép Thái Nguyên - giai đoạn 2” với tổng chi phí đầu tư toàn dự án theo dự toán ban đầu là 3.843 tỷ đồng và dự toán điều chỉnh là hơn 8.104 tỷ đồng.

Tiếp tục triển khai thực hiện Phương án tái cơ cấu hai ngân hàng đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa (con trai ông Trầm Bê) cũng đã có đơn gửi Hội đồng quản trị Sacombank và Ngân hàng Nhà nước xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Sacombank.

Biển số 80A-369.69 trên chiếc Lexus còn lại do Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau quản lý cũng được tháo gỡ. "Biển số xe nào cũng được, Cà Mau không cần thiết phải sử dụng biển số 80A nên trả lại Cục Cảnh sát giao thông. Gắn biển số 80A nhiều người thắc mắc không hay lắm, chứ không phải tỉnh bị áp lực từ báo chí", người đứng đầu chính quyền Cà Mau chia sẻ.

Không may, Huy bị tụt chân ngã xuống đất. Các giáo viên đã đưa Huy vào Viện 103 cấp cứu. Hiện em tỉnh táo, giao tiếp với mọi người bằng cách viết ra giấy vì đang được đặt ống xông.

Trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ suy giảm kéo dài hàng thập kỷ qua, ông Trump nói rằng Mỹ đã mất khoảng 1/3 việc làm trong lĩnh vực chế tạo, kể từ khi nước này tham gia Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) năm 1994, và 70.000 xí nghiệp đã phải đóng cửa kể từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới 16 năm trước đây.

Nguồn tin này nêu rõ: "IS đã mở một cuộc tấn công bằng xe bom liều chết cùng nhiều phần tử vũ trang nhằm vào trung đoàn biên phòng số 2 gần khu vực Trebil. Vụ tấn công này được triển khai từ nhiều hướng làm 15 binh sỹ biên phòng thiệt mạng, trong đó có 2 sĩ quan". Giới chức địa phương Iraq đã xác nhận những thông tin trên.

Trước đó, cùng ngày, cảnh sát Malaysia thông báo vụ sát hại Kim Jong-nam được thực hiện bằng chất độc thần kinh VX, một loại hóa chất cực độc. Chất độc này là một loại vũ khí hóa học, bị Liên hợp quốc liệt vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Cơ quan trên cho biết theo các kế hoạch này, số tiền trên sẽ được cấp cho các dự án phát triển 11 hệ thống phòng thủ công nghệ cao trong năm nay và đây là một phần của các kế hoạch tăng cường quốc phòng lớn hơn của Hàn Quốc. Các hệ thống này bao gồm nhiều vệ tinh do thám, tên lửa đất đối không và máy bay không người lái hoạt động ở tầm cao trung bình.