TPO - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền Washington sẽ thanh toán trước khoản chi phí xây dựng bức tường biên giới với Mexico, song sẽ buộc quốc gia láng giềng này phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho kế hoạch trên.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Nguyễn Thủy, Giám đốc Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT Hà Nội xác nhận, vào sáng nay, 7/1, một xe buýt nhanh của đơn vị khi đang di chuyển trên làn đường riêng đã bị xe biển xanh mang biển kiểm soát 80A-008.xx húc vào phần đuôi. Theo ông Thủy, sự việc xảy ra tại khu vực gần nhà chờ Ba La trên đường Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội). Khi đó, xe buýt nhanh BRT mang biển kiểm soát 29B - 153.95 đang di chuyển trong làn đường riêng thì bất ngờ bị xe biển xanh 80A đi sai làn phía sau húc vào phần đuôi. Rất may, do lái xe biển xanh đã xử lý kịp thời nên đầu xe chỉ va chạm nhẹ vào đuôi xe buýt nhanh, không gây hư hỏng cho cả hai xe. (Xem chi tiết)

Trong thời khắc Giao thừa, Sở khuyến khích các di tích trên địa bàn thành phố mở cửa, trang hoàng đẹp để đón nhân dân và du khách tới hành lễ. Đồng thời, các đình, chùa thỉnh chuông đánh dấu thời khắc chuyển giao sang năm mới.

Công trình thủy điện Krông Nô 2 có nhà máy đặt trên địa bàn xã Đưng K'Nớ và có bờ phải đập hồ chứa thuộc xã Krông Nô, huyện Lăk (tỉnh Đắk Lắk). Nhà máy thủy điện Krông Nô 2 có công suất lắp máy 30MW; hàng năm sản lượng điện năng khai thác được cung cấp cho hệ thống lưới điện quốc gia gần 106 triệu kWh. Tổng vốn đầu tư công trình 1.408 tỷ đồng.

Lửa bắt đầu bốc cháy từ khu vực chứa hàng của kho xưởng, sau đó nhanh chóng bùng lên và bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng rộng hàng trăm m2. Sau khi phát hiện hỏa hoạn, người dân và công nhân kho hàng đã sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ để tham gia dập lửa nhưng không thành công, lửa nhanh chóng lan sang toàn bộ kho hàng. Sau khoảng 2 giờ dập lửa, đến 16 giờ 45 phút, đám cháy cơ bản đã được khống chế, vụ hoả hoạn không gây thương vong về người, nhưng nhiều tài sản cùng kho hàng rộng hàng trăm m2 bị lửa thiêu rụi.

Việc xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico là một trong những chủ trương mà ông Trump theo đuổi trong suốt chiến dịch bầu cử và đã gây ra các quan điểm trái chiều. Ông Trump đưa ra đề xuất yêu cầu Mexico phải thanh toán chi phí đầu tư xây dựng bức tường dọc chiều dài biên giới hai nước ước tính lên đến 10 tỷ USD. Trong trường hợp Mexico từ chối, Washington sẽ phong tỏa nguồn kiều hối của Mexico từ Mỹ. Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã khẳng định nước này sẽ không thanh toán khoản tiền trên trong cuộc gặp với ông Trump tại Mexico City vào tháng 8/2016.

Nội dung tài liệu cũng khẳng định “chính quyền Nga đã cố gắng ngăn chặn không cho ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trở thành Tổng thống Mỹ” bằng cách "bôi nhọ" bà này trong con mắt công dân Mỹ và phá hoại tiến trình dân chủ ở Mỹ. Cũng theo tài liệu nói trên, dường như “đích thân Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh tiến hành "chiến dịch" này”, và “cũng chính ông Putin cùng với Chính phủ Nga đã tìm cách để đẩy tăng cơ hội thắng lợi của Donald Trump”.Theo SOHR, hàng chục người cũng bị thương trong vụ tấn công ở khu chợ trước trụ sở một tòa án Hồi giáo nói trên. Lực lượng phiến quân cáo buộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đứng sau vụ tấn công này. Vụ đánh bom này diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn nhìn chung vẫn được tuân thủ trên khắp Syria.Kết thúc phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao tháng ​Hai tới tăng 23 xu Mỹ (0,4%) lên 53,99 USD/thùng. Còn tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 3/2017 cũng tiến 21 xu Mỹ (0,4%), lên 57,10 USD/thùng. Như vậy, tính chung cả tuần giao dịch ngắn ngày do nghỉ lễ vừa qua, giá hai loại dầu chủ chốt này đồng loạt tăng khoảng 0,5%.