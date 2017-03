TPO - Đánh cá trên lòng hồ thủy điện Sông Bung 4 (Quảng Nam), ngư dân phát hiên bộ xương người mắc vào cây dây leo, nổi trên mặt nước.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể công nhân tử nạn trong sự cố thủy điện Sông Bung 2 tháng 9/2016. Ảnh: Vnexpress

Ông Phan Minh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Đường thuỷ phía Bắc (trực thuộc Cục Đường thuỷ nội địa) vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ thuộc Đội Thanh tra – An toàn đường thuỷ số 2 (quản lý luồng sông Cầu qua Bắc Ninh – Bắc Giang, nơi lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh bị đe doạ do dừng dự án nạo vét luồng lạch, tận thu cát trên sông Cầu. Cụ thể, ông Trần Văn Khiết - Đội trưởng Đội Thanh tra an toàn số 2, ông Nguyễn Quang Quý (Đội phó) và công chức thanh tra Nguyễn Đức Trung bị đình chỉ trong 5 ngày, từ ngày 15 - 20/3. Ông Đoàn Văn Mích- Đội phó Đội Thanh tra an toàn số 2 được giao tạm thời thay ông Khiết điều hành công việc. (Xem chi tiết)

Để tăng cường phục vụ nhu cầu hành khách đi tàu trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2017, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội tổ chức chạy thêm 31 đoàn tàu khách từ ngày 27/4 - 2/5 trên các tuyến cao điểm. Cụ thể, tuyến Hà Nội - Vinh gồm 14 đoàn tàu tương đương 7.600 vé, Hà Nội - Ðồng Hới gồm 9 đoàn tàu tương đương 4.500 vé, Hà Nội - Ðà Nẵng gồm 4 đoàn tàu tương đương 1.900 vé, Hà Nội - Lào Cai gồm 4 đoàn tàu tương đương 1.500 vé. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội tổ chức bán vé các đoàn tàu trên từ 8 giờ ngày 17/3.

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trước tình hình trẻ em bị xâm hại, gây bức xúc trong dư luận xã hội, gây lo lắng cho các gia đình có trẻ em gái đã được báo chí phản ánh trong thời gian qua. Chỉ đạo này của Phó Thủ tướng vừa được Văn phòng Chính phủ truyền đạt tại văn bản số 2325a/VPCP-KGVX.Trước đó, một số người dân và du khách đưa hình ảnh một khu vực tại bán đảo Sơn Trà bị đào bới nham nhở. Qua tìm hiểu, khu vực mà người dân phản ánh thuộc một công trình được cho là tổ hợp khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng với quy mô hơn 100 phòng do công ty Cổ phần Biển Tiên Sa làm chủ đầu tư. Công trình nằm cuối đường Yết Kiêu, thuộc địa phận phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). (Xem chi tiết) Dự kiến, TPHCM sẽ đưa vào hoạt động tuyến buýt đường sông đầu tiên (tuyến số 1) vào đầu tháng 6 tới. Theo đó, Tuyến số 1 Bến Bạch Đằng (quận 1) – Linh Đông (quận Thủ Đức) dài khoảng 10,8 km. Sau khi tuyến số 1 đi vào hoạt động, công ty TNHH Thường Nhật sẽ đưa vào khai thác tuyến buýt đường sông số 2 (bến Bạch Đằng - quận 8) có chiều dài 10,3 km… (Xem chi tiết)

Ngày 17/3, trung tá Hà Thế Xuyên, Phó công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, cho biết người dân địa phương vừa phát hiện bộ xương người trên lòng hồ thủy điện Sông Bung 4 (xã Tà Pơ). Theo trung tá Xuyên, trưa 16/3 một số người dân đánh bắt cá trên lòng hồ thủy điện Sông Bung 4 phát hiện bộ xương người, và cho là thi thể của công nhân thủy điện mất tích trong sự cố vỡ đường dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2. Hiện nhà chức trách đang lấy mẫu ADN để xác định danh tính bộ xương người.

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra vào ngày 15/3. Hôm đó, chỉ có 4 học sinh/ 27 học sinh trong lớp 4A làm được bài kiểm tra chất lượng của trường. Số học sinh còn lại bị điểm thấp. Khi trả bài kiểm tra, cô Hương đã gọi từng học sinh không làm được bài lên bảng rồi dùng tay, thước đánh các học sinh này. Ông Phạm Trường Sơn, Hiệu trưởng trường tiểu học Diên Lãm cho biết, cô Hương đã thừa nhận sự việc. Trước đó, cô Hương cũng đã đi gặp từng học sinh để xin lỗi. (Xem chi tiết) Theo thông báo của Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Brunei, Hải quân Brunei đã chặn tàu cá số hiệu PY90541TS trong vùng biển của Brunei vì có hoạt động đánh bắt trái phép sử dụng dây câu dài. Thủy thủ đoàn gồm 10 người, độ tuổi từ 18 đến 50, đã được giao cho Cảnh sát Biển để điều tra. (Xem chi tiết) Nghi phạm này là một người anh em của bạn của đối tượng nổ súng. Đối tượng nổ súng này, là học sinh của trường trên, đã bị bắt giữ ngay sau vụ tấn công khiến 3 học sinh và 1 cô giáo bị thương.

Lực lượng bảo vệ bờ biển ở khu vực Hodeidah do phiến quân Hồi giáo Houthi kiểm soát cho biết tối 16/3, một máy bay trực thăng đã tấn công tàu chở người tị nạn Somalia ở ngoài khơi bờ biển Yemen, làm 31 người thiệt mạng. Nhân viên lực lượng bảo vệ bờ biển Mohamed al-Alay xác nhận những người tị nạn nói trên, mang theo giấy tờ chính thức của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), đang trên đường từ Yemen tới Sudan thì bị một máy bay trực thăng Apache tấn công khi ở gần eo biển Bab al-Mande. Thủy thủ điều khiển con tàu, ông Ibrahim Ali Zeyad cho biết 80 người tị nạn đã được cứu trong vụ tấn công trên. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công.