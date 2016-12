TPO - Kiểm tra tàu hàng mang ký hiệu HH7 xuất phát từ ga Hà Nội và Ga Sóng Thần, tỉnh Bình Dương, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 7.000 viên pháo loại lớn. Qua mở rộng kiểm tra đối với 9 toa hàng còn lại, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều loại hàng hóa khác như mực in, quần áo, loa thùng, phụ tùng máy kéo, thực phẩm... đều không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sáng 24/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào Sommad Pholsena. Tại buổi tiếp, Thủ tướng đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng, qua đó sẽ góp phần thúc đẩy triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được đề xuất tại Hiệp định về hợp tác song phương giữa hai Chính phủ giai đoạn 2016-2020, đồng thời xây dựng kế hoạch hợp tác trong thời gian tới giữa hai Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thủ tướng mong muốn hai Bộ Tài Nguyên và Môi trường rà soát, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đã được hai Chính phủ giao theo các biên bản thỏa thuận cấp cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hiện nay (24/12), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Vì vậy, miền Bắc sẽ đón Noel trong giá rét còn miền Nam nhiều nơi có thể có mưa. Từ ngày 27/12, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Hà Nội từ ngày 27/12 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C. (Xem chi tiết)

Dự án xây dựng hầm đường bộ qua đèo Ngang theo hình thức hợp đồng BOT giảm 7 năm 10 tháng 4 ngày. Dự án này đã thu phí vượt 2 năm, Bộ GTVT đã có Văn bản yêu cầu Nhà đầu tư dừng thu phí từ ngày 30/11/2016. Ngoài việc yêu cầu xử lý về tài chính, Thanh tra Bộ GTVT kiến nghị xử lý nhiều biện pháp về hành chính theo đúng quy định đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra các tồn tại được phát hiện qua kết quả thanh tra.

Thấy chồng ngã vào hàng rào có đèn trang trí Giáng sinh bị điện giật, vợ ông Th. đứng ở gần đó nhanh chóng chạy đến cứu chồng, kéo chồng ra nên cũng đã bị điện giật. Hậu quả ông Th. cùng vợ tử vong tại chỗ.

Qua kiểm tra ban đầu, tại toa tàu số 2211 của tàu HH7, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 7.000 viên pháo loại lớn với kích thước đường kính khoảng 3cm, dài 15cm được đóng trong 20 kiện hàng. Qua mở rộng kiểm tra đối với 9 toa hàng còn lại, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều loại hàng hóa khác như mực in, quần áo, loa thùng, phụ tùng máy kéo, thực phẩm... đều không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngoài ra, đạo luật cũng đề cập đến lệnh cấm tài trợ cho “bất kỳ hành động công nhận chủ quyền của Nga trên bán đảo Crimea”. Ngoại lệ duy nhất có thể có trường hợp Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng xác định rằng đó là vấn đề an ninh quốc gia Mỹ, và thông báo kịp thời cho các ủy ban liên quan của Quốc hội.

Trong một vụ tấn công, bốn cảnh sát đã thiệt mạng và một người bị thương sau khi xe cảnh sát bị tấn công bằng thiết bị nổ tự chế ở ngoại ô thành phố Qalat, thủ phủ tỉnh Zaubl, miền Nam Afghanistan. Tại tỉnh Farah, miền Tây Afghanistan, ba cảnh sát đã thiệt mạng và bốn người bị thương sau khi phiến quân Taliban tấn công các trạm kiểm soát an ninh ở ranh giới phía Bắc của thủ phủ tỉnh Farah. Những kẻ tấn công cũng đã lấy đi vũ khí ở các đồn bị tấn công.

Hiện nạn nhân sống sót đang được điều trị. Chiếc máy bay trên mang số hiệu BE-58 đang trong hành trình từ bang Tefe đến Tabating, cả hai đều thuộc bang Amazonas. Mảnh vỡ của máy bay đã được tìm thấy tại địa điểm nằm không xa bang Tabatinga, nơi gần biên giới với Colombia và Peru.

Ông nêu rõ, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mong muốn Triều Tiên được công nhận là một quốc gia hạt nhân ở mức độ như Pakistan hay Ấn Độ. Ông Thae nói thêm: “Sau khi được công nhận là một quốc gia hạt nhân, Triều Tiên hy vọng sẽ giải quyết các vấn đề còn tồn tại thông qua đối thoại quốc tế..."

Chánh thanh tra cảnh sát Malaysia, ông Khalid Abu Bakar ngày 23/12 cho biết trong bối cảnh các cuộc tấn công xảy ra gần đây ở nước ngoài như tại Berlin và Zurich, cũng như vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh sát nước này sẽ tăng cường cảnh giác để đảm bảo điều đó không xảy ra ở Malaysia. Theo ông Khalid, các khu vực công cộng trong dịp lễ hội và các điểm mua sắm cuối năm sẽ tập trung hàng chục nghìn người, do vậy an ninh phải được tăng cường tại các địa điểm này.