TPO - Cảng vụ hàng không miền Bắc cho biết cơ quan này vừa ra quyết định phạt hành chính 7,5 triệu đồng một hành khách quốc tịch Trung Quốc vì có hành vi gây rối, làm mất an ninh trật tự trên máy bay.

Ngày 6/2 tại TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì Hội nghị phát triển ngành tôm Việt Nam nhằm tìm giải pháp để phát triển ngành nuôi, chế biến tôm thành ngành kinh tế nông nghiệp trọng điểm, thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới. Phát biểu tại Hội nghị, các ý kiến bày tỏ phấn khởi khi người đứng đầu Chính phủ chủ trì một hội nghị chuyên đề về con tôm Việt Nam; đồng thời nêu rõ quyết tâm và trình bày nhiều giải pháp để kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 10 tỷ USD vào năm 2025 như yêu cầu của Thủ tướng, sớm hơn 5 năm so với mục tiêu ban đầu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. (Xem chi tiết)

Bước đầu, cả hai khai nhận do quá bức xúc vì việc các cháu hay khóc, đi ngoài nhiều lần ra quần nên không kìm chế, dùng thước kẻ và dép đánh các cháu. Trước đó, ngày 5/2, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài khoảng 2 phút ghi lại hình ảnh hai cô giáo có hành vi dùng dép, thước kẻ để đánh vào đầu trẻ nhỏ, béo tai, thúc gối vào người cháu bé.

Trước sự việc trên, ngay trong buổi sáng lãnh đạo huyện Gia Lâm và chính quyền xã Bát Tràng đã xuống hiện trường làm việc và thực hiện cưỡng chế phá khóa, mở cửa chợ, để bà con tiểu thương vào buôn bán. Tuy nhiên đến trưa cùng ngày, phía Công ty Cổ phần sứ Bát Tràng lại tiếp tục cho người đào hố ở khu vực sân chợ, khiến tiểu thương tiếp tục tập trung trước cổng chợ để phản đối cho đến tận chiều tối.

Theo đó, xe tải chở đất biển kiểm soát 70H-3835 do Đào Duy Trúc điều khiển đi từ hầm đất ra Quốc lộ 22B (thuộc ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang) đã va chạm mạnh với xe máy biển kiểm soát 70 G1-404.86 do Phạm Văn Linh điều khiển, đang di chuyển cùng chiều.

Sau cú va chạm mạnh, xe máy bị mất lái, cả xe và người ngã xuống lề phải và anh Linh bị xe ôtô tải cán tử vong.

Chiều 6/2, BTC đã tiết lộ lý do khiến ngày hội này không được tổ chức như dự kiến. Ông Nguyễn Xuân Thành, Trưởng BTC giải, cho biết: Nguyên nhân hủy "Ngày hội hoa anh đào Đà Lạt" là do diễn biến bất thường của thời tiết, mưa nhiều và kéo dài, không khí lạnh… nên hầu hết các quần thể mai anh đào trên địa bàn thành phố Đà Lạt đều không trổ hoa hoặc trổ hoa với tỷ lệ rất thấp.

Trước đó vào chiều 5/2, anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1974) đang cuốc đất trồng dưa tại khu vực núi 1, thuộc thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm thì cuốc trúng quả nổ (chưa xác định bom hay mìn), gây tiếng nổ rất lớn. Hậu quả là anh Tâm tử vong trên đường tới bệnh viện do vết thương quá nặng.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay số hiệu VN 513 của VNA từ Bắc Kinh (Trung Quốc) về Hà Nội ngày 1/2. Theo đó, hành khách này mua vé máy bay hạng phổ thông linh hoạt (hạng Y) của Vietnam Airlines (VNA) nhưng đã tự ý ngồi ghế hạng thương gia (hạng C) rồi chửi bới, định hành hung tiếp viên khi được yêu cầu ngồi đúng chỗ.

Vụ việc xảy ra hôm 1/2 nhưng gần đây thông tin mới được công bố. Chiếc máy bay đang trên hành trình từ Zurich (Thụy Sỹ) tới California (Mỹ) buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Iqaluit của Canada. Nhiệt độ ngoài trời khi đó chỉ -6 độ C nên hành khách quyết định ở lại bên trong máy bay cho đến khi có chiếc khác bay từ New York tới thay thế vào 5h sáng ngày 2/1.

Theo đó, Trump đã ký chính sách mới miễn thị thực cho công dân châu Á nếu nhập cảnh Mỹ với mục đích du lịch hoặc thương mại. Thủ tục xin cấp visa là bắt buộc với công dân châu Á cư trú tại Mỹ trên 180 ngày. Các nguồn tin uy tín nhanh chóng đăng tin xác nhận sự thật để chấm dứt tranh cãi trên mạng xã hội. Đại sứ quán Mỹ tại Bangkok (Thái Lan) và Malaysia sau đó xác nhận thông tin trên hoàn toàn sai sự thật, kèm đường dẫn tới website chính thức của Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ về thủ tục nhập cảnh.