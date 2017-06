Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo vừa ký quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Lê Duy Phong, công tác tại Báo điện tử Giáo dục Việt Nam. Theo quyết định, thu hồi thẻ nhà báo mang số hiệu ĐT 00082, kỳ hạn 2016-2020 của ông Lê Duy Phong, bút danh Hải Ninh, được cấp tại Báo Giáo dục Việt Nam. Lý do, ông Lê Duy Phong đã bị cơ quan tiến hành tố tụng quyết định khởi tố bị can về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tổng biên tập Báo Giáo dục Việt Nam có trách nhiệm thu hồi thẻ nhà báo của ông Lê Duy Phong nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 12/7/2017. (Xem chi tiết)

Vùng núi, trung du phía Bắc có mưa to đến rất to và dông, khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa từ đêm 29/6 đến hết ngày 30/6 ở vùng núi, trung du Bắc Bộ phổ biến ở mức 50-120mm; một số nơi ở các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh có mưa trên 200mm. Khu vực Hà Nội đêm 29/6 có mưa, mưa vừa, chiều tối và đêm có lúc có mưa to và dông.